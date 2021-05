Préouverture Paris : hésitations sur un CAC40 haut perché

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est annoncé, à l'ouverture, proche de son niveau de clôture d'hier. Depuis qu'il se situe autour des 6.300 points, l'indice parisien peine à poursuivre son mouvement de hausse, lui qui affiche déjà une performance de plus de 13% depuis le 1er janvier et a récemment retrouvé des plus hauts datant de novembre 2000.

Et l'indice parisien a donc débuté le mois de mai par une nouvelle progression (+0,61%) lui permettant de franchir à nouveau les 6.300 points, dans un contexte toujours favorable aux actifs risqués sur fond d'espoir d'une forte reprise économique.

Mais la crainte que la vigueur de la reprise contraigne les grandes banques centrales à resserrer prématurément leur politique monétaire n'a pas disparu et freine les investisseurs, malgré les belles performances déjà acquises.

WALL STREET

Wall Street a fini sur une note partagée lundi, la rotation sectorielle profitant aux valeurs cycliques au détriment des valeurs technologiques, dont Tesla (-3,4%), Amazon (-2,3%), Salesforce (-2,8%) ou encore Intel (-0,47%). Les craintes d'un emballement de l'inflation, sur fond de hausse des cours des matières premières et de pénurie de composants électroniques, continuent de faire craindre des taux plus élevés à l'avenir, ce qui pèse sur les cours des valeurs de croissance.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,70% à 34.113 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,28% à 4.192 pts, mais que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,48% à 13.895 pts. Les indices restent proches de leurs records, et viennent de signer un mois d'avril faste avec un gain de 2,7% pour le DJIA, de 5,2% pour le S&P 500 et de 5,4% pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance budgétaire en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

- PMI britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,2038 ce matin. Le baril de Brent se négocie 67,38$. L'once d'or se traite 1.792$.

VALEURS A SUIVRE

Dassault Aviation : La France et l'Egypte ont conclu un contrat sur la livraison de 30 avions de combat Rafale a déclaré ce mardi matin le ministère égyptien de la Défense sur son site internet, indiquant que la transaction dépendait d'un prêt de financement d'une durée d'au moins 10 ans.

Chargeurs a réalisé un premier trimestre record marqué par un chiffre d'affaires en croissance de 14,8% à 180,8 ME. La croissance organique est de 15,6%, portée par Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions.

Vivendi et Mediaset ont mis un terme lundi à la longue bataille juridique qui faisait rage depuis 2016 entre les deux groupes de médias. Le groupe italien, contrôlé par la famille Berlusconi, et Vivendi ont ainsi annoncé lundi soir un accord global aux termes duquel le groupe français va vendre l'essentiel de sa participation dans Mediaset. Selon l'accord transactionnel dévoilé lundi, Vivendi, deuxième actionnaire de Mediaset avec environ 29% du capital, va céder "la totalité des 19,19% du capital de Mediaset détenue par l'intermédiaire de Simon Fiduciaria sur le marché et à un horizon de cinq ans".

Akka Technologies annonce son partenariat avec l'avionneur toulousain, AURA AERO, pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places soutenu par la région Occitanie et INTEGRAL-E, un avion électrique de voltige.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cast.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur Sanofi avec un objectif de cours relevé de 101 à 105 euros.

AlphaValue repasse à 'alléger' sur Amundi en ciblant un cours de 70,40 euros et à 'acheter' sur Eramet avec un cours cible de 74,70 euros.

Berenberg est à l'achat sur Verallia avec un cours cible ajusté en légère hausse à 38 euros.

INFOS MARCHES

SuperSonic Imagine : le titre suspendu.

Videlio : lancement d'une offre d'achat à 2,60 euros par action.

EN BREF

Freelance.com : en négociation exclusive avec Helvetic Payroll.

Nicox : Lancement de VYZULTA à Taiwan.

Biosynex finalise l'acquisition d'Avalun.

Advicenne : autorisation de mise sur le marché de Sibnayal.

Arkema finalise la cession de son activité PMMA.

Plant Advanced Technologies : découverte d'une nouvelle classe d'enzymes végétales.