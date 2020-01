Préouverture Paris : hémorragie stoppée sur le CAC40?

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le coronavirus a changé les données du jeu sur les Marchés financiers! A Paris, il a fait perdre 250 points au CAC40 depuis son plus haut de 12 ans à 6.100 points! Les analystes sont partagés quant aux risques réels posés par le coronavirus à l'économie mondiale... Certains estiment qu'un ralentissement sera passager, comme l'avait été celui causé par l'épidémie de SRAS en 2003 qui avait provoqué la mort d'environ 800 personnes.

En attendant, le bilan s'est alourdi lundi à 106 morts en Chine, où le gouvernement a prolongé les vacances du Nouvel An pour tenter d'enrayer la propagation de cette maladie qui suscite les craintes des voyagistes du monde entier.

Des experts financiers soulignent qu'à leurs niveaux élevés de valorisation, les marchés boursiers sont logiquement vulnérables à une correction après une forte hausse d'environ 25% depuis un an. Une correction serait même bienvenue compte tenu des valorisations, notamment pour les valeurs technologiques, soulignent des analystes... Ça a bien commencé hier à Paris! Ce matin, le début de séance s'annonce indécis, voire en légère progression. La forte baisse d'hier semble, pour le moment, enrayée.

WALL STREET

Wall Street a terminé dans le rouge lundi soir pour la 2e séance consécutive. 147 sociétés du S&P 500 publieront cette semaine leurs résultats du 4e trimestre, dont Apple (-2,9%), Facebook (-1,4%), Amazon (-1,8%) ou encore General Electric (-2,3%) et Boeing (-2%).

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé lundi 1,57% à 28.535 points, tandis que l'indice large S&P 500 a aussi lâché 1,57% à 3.243 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 1,89% à 9.139 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient reculé respectivement de 1,2%, 1% et 0,8%, déjà affectés par la propagation du coronavirus. Avant cela, le S&P 500 avait enchaîné une série de 8 semaines de hausse ininterrompues. Les trois indices avaient franchi de nouveaux records historiques en janvier dans le sillage de la signature de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en Italie. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.580$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1016$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 59,31$.

VALEURS A SUIVRE

Airbus : a annoncé mardi avoir trouvé un accord de principe avec le parquet national financier en France et avec des autorités similaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée. L'avionneur européen déclare ne pas pouvoir en dire davantage pour des raisons juridiques, ces accords n'ayant pas encore été définitivement validés. Le Financial Times a rapporté lundi, à partir de sources proches du dossier, qu'Airbus pourrait accepter de verser environ 3 milliards de dollars (2,72 milliards d'euros) de pénalités pour mettre fin à ces enquêtes.

Sanofi : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produit biologique (sBLA, supplemental Biologics License Application) concernant Dupixent (dupilumab) dans le traitement d'entretien adjuvant de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de 6 à 11 ans inadéquatement contrôlé par des traitements topiques soumis à prescription médicale ou auquel ces traitements sont déconseillés. La FDA devrait rendre sa décision le 26 mai 2020.

Sword Group Par rapport au budget 2019 qui prévoyait une croissance interne de 12%, le Groupe a largement surperformé durant les 4 trimestres. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé du 4e trimestre se monte à 56,5 millions d'euros, assorti d'une croissance organique de +18,1%. Sur l'année, le chiffre d'affaires consolidé est de 213,2 ME pour une croissance organique annuelle de +20,7%. L'Ebitda ressort à 28,6 ME (20,1 ME en 2018) avec une marge de 13,4% (11,8% en 2018).

Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui avoir reçu une nouvelle autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la commercialisation du Cellvizio 100 Series et toutes les minisondes confocales combinés avec un marqueur fluorescent, la fluorescéine, pour l'indication supplémentaire de la visualisation du flux sanguin. Il s'agit de la 17ème autorisation 510(k) reçue de la part de la FDA pour la plateforme Cellvizio.

ID Logistics : Au cours du 4ème trimestre 2019, la croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu pour atteindre un chiffre d'affaires de 405,5 ME, soit une progression de +8,4% et de +8,5% à données comparables. ID Logistics réalise un chiffre d'affaires 2019 en forte augmentation, +8,8% et +10% à données comparables, à 1.534,2 ME.

Cegedim a enregistré un chiffre d'affaires 2019 de 503,7 millions d'euros, en progression de 7,7% en données publiées et de 7% en données organiques par rapport à la même période en 2018. Cegedim avait pour objectif pour 2019, une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5% et l'ensemble des divisions opérationnelles contribue positivement à cette croissance organique.

Lanson-BCC a enregistré un chiffre d'affaires de 250,3 ME pour l'exercice 2019, en recul de 9,8%. En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 246,2 ME, en baisse de 9,5%. Selon les premières estimations du CIVC, le marché global des vins de Champagne a diminué en volume de -1,6% en 2019 à 297,4 millions de bouteilles expédiées mais de façon contrastée selon les destinations : -4% en France, +1% en Europe et +0,4% vers le reste du monde.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Lumibird, Groupe JAJ, Witbe, Eurobio Scientific, Theraclion, Theranexus, Generix, AudioValley, Acteos

ANALYSTES

Oddo BHF repasse à l'achat sur Edenred avec un cours cible de 60 euros.

Barclays reprend la couverture d'Euronext avec un avis à 'surpondérer' en ciblant un cours de 86 euros.

EN BREF

Icade : livraison de 2 immeubles pour la foncière tertiaire.

genOway réalise une levée de fonds de 6,2 ME pour accompagner sa nouvelle stratégie.