Préouverture Paris : hausse en vue. Pour porter le CAC 40 au-dessus des 6.600 points ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Deux séances de baisse vont céder la place à la hausse ! Le CAC 40 est annoncé dans le vert ce matin, potentiellement au-dessus des 6.600 points.

Ce matin, un discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, est prévu à l'occasion du Congrès bancaire européen... On guettera d'éventuels propos concernant la politique monétaire de la BCE.

Hormis les ventes au détail en Grande-Bretagne et les reventes de logements aux Etats-Unis, l'agenda macroéconomique est pratiquement vide aujourd'hui. Les investisseurs s'intéresseront néanmoins à la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prend fin ce vendredi, et au sommet annuel du forum de Coopération économique Asie-Pacifique, qui s'est ouvert à Bangkok et a été entaché par un tir de missile nord-coréen...

WALL STREET

Wall Street est resté dans le rouge ce jeudi, le S&P 500 abandonnant désormais 0,31% à 3.946 pts, le Dow Jones -0,02% à 33.546 pts et le Nasdaq -0,35% à 11.144 pts. Les marchés demeurent donc sous pression dans le sillage de la séance de la veille, alors même que Cisco et Nvidia ont malgré tout plutôt rassuré avec leurs derniers chiffres d'activité... Mercredi, la cote américaine avait corrigé, avec Target et Tesla. L'indice dollar avance de 0,7% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans monte à 3,79%, alors que celui du '30 ans' atteint 3,90%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0378$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,12$. L'once d'or se traite 1.763$.

VALEURS A SUIVRE

FDJ : Dans le cadre du litige pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre FDJ et Soficoma portant sur la détention de 3% du capital de la société, la Cour d'appel d'Aix en Provence a, par un arrêt en date du 17 novembre 2022, confirmé les termes de la décision du Tribunal de commerce de Marseille du 23 mai 2019 qui avait constaté que Soficoma était tenue de céder ses 5.730.000 actions à la société pour un prix de 15.647.940 euros, constaté que Soficoma avait perdu sa qualité d'actionnaire depuis le 18 mai 2017 et décidé que FDJ était autorisée à retranscrire dans ses registres le transfert par Soficoma à la société de ces 5.730.000 actions.

Sanofi : La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à Enjaymo (sutimlimab) pour le traitement de l'anémie hémolytique de l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF), une anémie hémolytique auto-immune chronique, rare et grave, qui amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges sains, provoquant leur dégradation ou hémolyse.

Scor poursuit activement toute une série de mesures fortes pour redresser sa rentabilité technique. L'environnement de l'année qui s'ouvre est favorable : durcissement du marché de la réassurance de dommages et de responsabilité, hausse des taux d'intérêt et amélioration de la situation en matière de pandémie. SCOR prépare activement les renouvellements de janvier 2023, placés entièrement sous le signe de la rentabilité technique.

Fnac Darty étudie toutes les voies de recours possibles pour contester la décision rendue ce jour par la High Court de Londres dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. La High Court de Londres a condamné ce jour Darty Holdings SAS, filiale du groupe Fnac Darty, à rembourser un montant d'environ 89,6 millions de livres sterling, dans le cadre de la vente de la société Comet Group Limited par le groupe Kesa en 2012.

Teleperformance : Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), le groupe annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de services.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bekaert, Abionyx Pharma, Emova Group, Bogart

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur la SG à "pondération en ligne", contre "surpondérer", et ajuste son cours cible de 34 à 33 euros.

Jefferies abaisse sa recommandation sur Scor de "acheter" à "conserver".

INFOS MARCHÉS

Renault : Moody's relève la perspective crédit à 'stable'.

Cogelec annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions.

EN BREF

Holcim : Steffen Kindler nommé directeur financier.

Metavisio : en Inde, signature de plusieurs commandes.

Groupe Guillin acquiert la société irlandaise Celtic Sales.

TFF Group reprend son fournisseur Goulard & Fils.

Sopra Steria : Projet d'acquisition de Tobania.

Kalray : collaboration avec Lenovo.