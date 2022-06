Préouverture Paris : hausse en vue pour le CAC 40, malgré le pétrole et Microsoft...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Tout juste! Les 6.500 points ont été regagnés en clôture hier, et le CAC 40 toujours bien disposé est annoncé en hausse à l'ouverture. Malgré les récents éléments plutôt défavorables pour les actions : avertissement de Microsoft hier soir et nouvelle flambée du pétrole...

Le marché devrait évoluer, cet après-midi, en fonction des chiffres du chômage aux Etats-Unis. Les données du jour seront bien sûr lus en fonction de leur influence potentielle sur les décisions de la Fed au moment où les marchés s'interrogent sur la possibilité d'un ralentissement de la hausse des taux à partir de septembre. Clairement, à l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, prévue les 14 et 15 juin, les marchés spéculent sur l'ampleur et la durée du cycle de resserrement monétaire, que la banque centrale américaine a entamé pour lutter contre l'envolée de l'inflation. Les investisseurs craignent qu'une politique trop agressive ne fasse basculer l'économie américaine en récession.

Le contexte actuel, marqué par l'inflation et la remontée du Dollar, se fait déjà sentir sur certaines sociétés à l'image de Microsoft : le géant software de Redmond a abaissé ses estimations pour le quatrième trimestre fiscal, évoquant, dans des documents de présentation aux investisseurs, l'impact du dollar fort.

WALL STREET

Toujours volatile, la Bourse de New York s'est finalement orientée en nette hausse en clôture, malgré le profit warning de Microsoft (+0,8%) et les tensions persistantes sur les taux d'intérêts. La numéro deux de la Fed, Lael Brainard, a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de pause dans la hausse des taux directeurs en septembre. Le pétrole s'est apprécié malgré l'annonce surprise par l'Opep+ d'une hausse plus élevée que prévu des ses quotas de production à partir de juillet.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,33% à 33.248 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 1,84% à 4.176 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 2,69% à 12.316 pts après deux séances de repli.

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0755$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 117,26$. L'once d'or se traite 1.868$.

VALEURS A SUIVRE

Aperam serait en train de travailler sur un rapprochement avec l'Espagnol Acerinox, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes au fait de la question. Les entreprises auraient engagé divers conseillers en vue d'une éventuelle opération. Toute combinaison nécessiterait le soutien de la famille Mittal, qui contrôle encore environ 40% d'Aperam, ainsi que de la famille March d'Espagne, qui est le plus grand actionnaire d'Acerinox avec 18% du tour de table via un véhicule d'investissement, ont précisé les sources de l'agence. Aucune décision finale n'a été prise et les négociations pourraient encore échouer.

Nicox annonce l'achèvement de la sélection de patients supplémentaires dans son étude clinique de phase 3 Mont Blanc pour le NCX 470 0,1% chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. En conséquence, l'annonce des résultats de l'étude Mont Blanc interviendra plus tôt que prévu, en novembre de cette année au lieu du premier trimestre 2023.

Laurent Perrier : Le chiffre d'affaires (ventes champagne) de l'exercice est ainsi en nette progression en s'établissant à 292,8 millions d'euros à taux de change courants, avec un effet prix/mix positif de +4,4% vs l'exercice N-1 et de +11,9% vs l'exercice N-2. Le résultat net part du Groupe enregistre également une très nette progression. Il s'établit à 50,2 millions d'euros à taux de change courants et représente ainsi 16,4% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Foncière Inea lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires d'un montant brut maximum d'environ 122,3 millions d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Microsoft : Barclays est à l'achat en visant un cours de 363$ et Stifel reste positif sur le dossier.

INFOS MARCHÉS

Acheter-Louer.fr : la participation au sein d'Adomos passe à 25%.

EN BREF

Innate Pharma : IPH5201 vers une étude de Phase 2 dans les cancers du poumon.

MaaT Pharma confirme les résultats positifs de la Phase 1b évaluant MaaT033.

SMAIO : enregistrement de la FDA pour Balance Analyzer 3D.

Forsee Power finalise l'acquisition des titres de NEoT Capital auprès de Mitsubishi.

Lumibird ouvre une nouvelle filiale en Inde.