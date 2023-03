Préouverture Paris : forte baisse en vue pour le CAC 40!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu nettement en baisse ce vendredi matin devant largement enfoncer les 7.300 points et se rapprocher des 7.200 points, selon les indicateurs de préséance.

Les investisseurs ont été surpris jeudi soir par les difficultés de Silicon Valley Bank, filiale de SVB Financial Group, qui a lancé en catastrophe une augmentation de capital pour faire face à un risque de liquidités, alimentant le spectre de graves tensions sur le système bancaire. Wall Street en a fait les frais et la Bourse de Paris dans son sillage ce vendredi.

Le grand rendez-vous statistique est pour cet après-midi à 14h30, avec le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de février... Le consensus est logé à 208.000 créations de postes non-agricoles, 228.000 créations dans le privé et 3,4% de taux de chômage, alors que le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 4,7% sur un an. Le taux de participation à la force de travail est attendu stable à 62,4%.

J. Powell a laissé entendre encore cette semaine que la Fed "attendait un signal de faiblesse du marché du travail", toujours très tendu, mais a tenté d'expliquer que le but de la banque centrale était de réaligner l'offre d'emploi sur la demande, plutôt que de mettre plusieurs millions d'Américains au chômage...

WALL STREET

Wall Street qui tentait de se redresser en début de séance jeudi, a finalement lâché prise avec un indice S&P 500 qui a perdu en clôture 1,85% à 3.918 pts, tandis que le Dow Jones cède 1,66% à 32.254 pts. Le Nasdaq recule de 2,05% à 11.338 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- PIB britannique. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0591 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,94 $. L'once d'or se traite 1.832 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino a publié un bénéfice opérationnel courant annuel en baisse de 12,1% à taux de change constant, pénalisé par ses activités en France et dans le commerce en ligne. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 1,12 milliard d'euros en 2022, contre 1,19 milliard un an auparavant. Le groupe tricolore a également annoncé qu'aucun dividende ne serait proposé au titre de 2022 lors de sa prochaine assemblée générale. Le chiffre d'affaires groupe est de 33,6 MdsE, en progression de 5,2% en comparable, dont 14,2 MdsE sur le segment France Retail (+1,5%), 1,6 MdE chez Cdiscount (-20,5%) et 17,8 MdsE au Latam (+12,3%). L'EBITDA du groupe s'établit à 2.508 ME, stable vs 2021. En France, sur les enseignes de distribution, l'EBITDA ressort à 1.199 ME (-2% au S2, -6% à l'année) et le ROC à 421 ME (stable au S2, -12% à l'année), avec une progression du ROC au S2 dans les enseignes parisiennes et de proximité.

Spie annonce une production annuelle de 8.092,1 ME, en hausse de 16,1% par rapport à 2021, dont +6,9% de croissance organique à un niveau record, avec une performance robuste dans toutes les zones géographiques reflétant la très forte dynamique des marchés, ainsi que la capacité du groupe à augmenter ses prix. Spie affiche une forte progression de son EBITA à 511,2 ME, en hausse de 19,8% par rapport à 2021. L'amélioration continue de la marge d'EBITA se confirme à 6,3% de la production, en hausse de 20 pb par rapport à 2021, illustrant la capacité à ajuster les prix et l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle. Le Résultat net ajusté est de 301,2 ME (+23,9%) et le Résultat net part du Groupe ressort à 151,5 ME (-10,4%). Le dividende recommandé est de 0,73 euro par action, en hausse de 21,7%.

Technicolor CreativeStudios : affiche un chiffre d'affaires 2022 de 784 millions d'euros,en hausse de 30 % par rapport à 2021, et de 23 % à taux constants et un EBITDA ajusté après loyers de 20 millions d'euros en 2022, contre 75 millions d'euros en 2021. La perte nette s'est élevée à 99 millions d'euros en 2022 contre une perte nette de 14 millions d'euros en 2021.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Gaumont, Bassac, Tour Eiffel, STEF, SQLI, Vantiva, Verimatrix

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Legrand en ciblant un cours de 93 euros et reprend le suivi de Schneider à 'surpondérer' en ciblant 185 euros.

INFOS MARCHÉS

Toosla lève finalement 3,6 ME

Air France-KLM en vue dans la nouvelle composition des indices

EN BREF

ArcelorMittal a finalisé l'acquisition de CSP au Brésil

Thales et Drone XTR concluent un partenariat pour la détection de drones

Unibail-Rodamco-Westfield : du nouveau au Conseil de surveillance

Navya : délai supplémentaire pour le dépôt des offres de reprise