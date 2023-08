Préouverture Paris : fin de semaine plus hésitante en vue

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux belles séances en bourse de Paris alimentée par le secteur de l'énergie, l'heure est aux prises de profits ce vendredi. La faute au reflux des cours du pétrole et à une adjudication obligataire de la part du Trésor US plus que poussive aux Etats-Unis hier soir dans un contexte de taux toujours tendu, même si la publication des indicateurs d'inflation, en ligne avec les attentes aux Etats-Unis pour le mois de juillet, a malgré tout rassuré...

WALL STREET

Wall Street a terminé dans le vert, mais sans forcer jeudi soir, après des données sur l'inflation qui confirment donc la tendance baissière des prix à la consommation (au niveau 'core' du moins) aux Etats-Unis. Le S&P 500 s'est avancé de 0,03% à 4.468 pts, le Dow Jones a pris 0,15% à 35.176 pts et le Nasdaq a gagné 0,12% à 13.737 pts.

L'indice des prix à la consommation a donc progressé de 0,2% en comparaison du mois antérieur, comme en juin. L'inflation annuelle est pour sa part ressortie à 3,2%, après 3% en juin, et contre un consensus logé à 3,3%. Cette légère accélération est néanmoins due à des effets de base défavorables. L'IPC 'core' (hors alimentation et énergie), davantage surveillé par la Fed, a lui crû de 0,2% en comparaison du mois précédent et de 4,7% en glissement annuel. Une évolution conforme aux attentes du marché.

Bien que toujours élevée, l'inflation 'core' n'a cessé de ralentir depuis son sommet de 6,6% en septembre dernier... Une bonne nouvelle pour la Fed et le marché. Si certains pensent que la Réserve fédérale n'aura, malgré tout, pas d'autre choix que de rehausser à nouveau ses taux pour vaincre définitivement cette inflation obstinément forte, le marché mise sur une pause de la Fed le mois prochain. Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, les chances d'un statu quo lors de la prochaine réunion de la Réserve Fédérale en septembre sont désormais de 88,5%.

Sur le marché de l'emploi, les inscriptions au chômage ont progressé plus que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 5 août, que les inscriptions au chômage ont augmenté de 21.000 à 248.000. Le consensus était positionné à 230.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 231.000, en hausse de 2.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 29 juillet ressort à 1,684 million, en repli de 8.000 sur sept jours (1,707 million de consensus).

Sur le front géopolitique, Joe Biden a signé un décret limitant certains investissements américains en Chine dans des technologies considérées comme sensibles et contraignant les entreprises à obtenir l'aval du gouvernement pour investir dans d'autres secteurs technologiques... La décision vise à empêcher le savoir-faire et les capitaux américains de contribuer au développement de technologies qui pourraient permettre à la Chine de se moderniser militairement et de poser une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Elle va permettre au département américain du Trésor d'encadrer certains investissements liés notamment aux semi-conducteurs, à l'informatique quantique et à des services d'intelligence artificielle (IA), ont dit de hauts représentants américains...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) redonne 1% à 82,70$, après son récent rallye. L'once d'or est stable à 1.913$. L'indice dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence, proche des 102 pts, et l'euro remonte de 0,3% face au billet vert à 1,10$.

BROKERS

Barclays est à 'pondération en ligne' sur Thales avec un objectif abaissé à 148 euros.

Credit Suisse repasse à 'surperformance' sur Engie avec une cible de 17,50 euros.

Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Euronext avec un objectif ajusté en hausse à 79,70 euros et reste à 'sous-pondérer' sur Remy Cointreau avec un objectif réhaussé de 133 à 136 euros.

VALEURS A SUIVRE

Coface a publié un chiffre d'affaires semestriel de 960 ME, en hausse de 11,1% à périmètre et taux de change constants et de 9,9% en données publiées. L'assurance-crédit progresse de +11,2% à changes constants, bénéficiant d'une hausse de l'activité client et de la croissance des accessoires de primes (+11,3%). La rétention client est annoncée à un niveau record (94,4%) et l'effet prix reste négatif (-2%) mais est en amélioration par rapport au premier semestre 2022.

Le ratio de sinistralité net est à 40,3% sur le semestre, en hausse de 3,8 points. Cette hausse reflète selon Coface l'augmentation de la sinistralité de fréquence depuis le premier semestre 2021, le nombre de sinistres s'approchant désormais du niveau d'avant la crise Covid, ainsi que le retour de sinistres de taille relativement importante qui restent cependant inférieurs à la moyenne.

Le ratio combiné net se situe à 65,5% sur le semestre, en hausse de 2,2 points (et +8,3 points hors effet des schémas gouvernementaux). Le ratio de coûts net de réassurance s'établit à 25,2%, en amélioration de 1,6 point sur un an.

Le résultat opérationnel semestriel se monte à 184,8 ME, en baisse de -1,8%. Il continue de bénéficier principalement de la croissance des revenus. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 128,8 ME, en baisse de -4,4% sur un an.

Dans un contexte de croissance molle et de remontée des taux d'intérêt, Coface anticipe une poursuite de la hausse des défaillances d'entreprises. Coface a ainsi augmenté significativement le nombre d'actions de préventions sur son portefeuille de risques.

"Le secteur de l'assurance-crédit confirme son entrée dans une nouvelle phase du cycle, qui se caractérise par une activité client plus faible et potentiellement négative, une hausse des défaillances d'entreprises mais également un arrêt de la baisse des prix qui permet la remontée des affaires nouvelles. Dans ce contexte clairement moins favorable, Coface poursuit la gestion rigoureuse de ses risques, tout en restant fidèle à sa stratégie d'étroite collaboration avec ses clients", commente le groupe.

Coface prépare activement la définition de son prochain plan stratégique qui sera présenté aux investisseurs le 5 mars 2024.

Dassault Aviation est convaincu qu'il sera en mesure d'atteindre son objectif de livrer 35 avions d'affaires Falcon en 2023, mais son carnet de commandes ne devrait pas augmenter autant cette année qu'en 2022. Interrogé par 'Reuters', le vice-président de l'aviation civile de Dassault, Carlos Brana, a affirmé : "nous avons remarqué un petit ralentissement à la fin de l'année dernière, toujours en place cette année car le premier semestre n'a pas été fou de notre côté...Mais maintenant, nous voyons de simples petites turbulences, c'est-à-dire une amélioration par rapport à ce que nous avons vu au cours des premiers mois".

"Je ne dis pas que nous aurons les mêmes chiffres que l'année dernière. Je pense que ce serait très optimiste, mais nous voyons le marché rebondir. Lentement, mais rebondir", a ajouté le dirigeant présent pour le salon LABACE de Sao Paulo.

Dassault a livré 32 avions Falcon en 2022 et vise 35 cette année, alors qu'il s'efforce de surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement affectant le secteur ces dernières années. "Nous faisons de notre mieux avec les contraintes de la chaîne d'approvisionnement", a indiqué C.Brana. "Nous visons toujours les 35".

Dassault Aviation est un acteur majeur du segment des avions d'affaires avec des produits tels que les Falcon 2000 et 8X qu'il a présentés à Sao Paulo. Ses derniers produits incluent le Falcon 6X, qui, espère-t-il, sera certifié dans quelques semaines, et le 10X, un "game changer" pour lequel le groupe attend une certification en 2025. C.Brana a par ailleurs mis en avant une vague de nouveaux clients sur le marché des avions d'affaires à la suite de la pandémie, affirmant qu'environ 20% des acheteurs de Falcon l'année dernière étaient des 'primo-accédants'.

SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours du premier trimestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 269,3 ME, en hausse de 12,9%. Cette performance est principalement alimentée par le développement des activités à l'international.

En France, SII réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 109,4 ME, en croissance de 7,3% (dont 3,3% en organique). Le Taux d'Activité Congés Exclus (TACE) s'est légèrement détérioré mais est resté à un niveau élevé au-dessus de 90%.

A l'International, le groupe enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 160 ME, en croissance de 17,1% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Quelques pays sont en décroissance organique : L'Espagne (-11%) qui poursuit l'assainissement de son activité, la Belgique également (-23%) et le Canada (-6%) fortement impacté par la baisse de la demande. Tous les autres pays poursuivent leur croissance organique, dont certains à un rythme soutenu : la Pologne (+16%), l'Allemagne (+22%), la Roumanie (+42%), le Chili (+11%), et la République Tchèque (+51%).

La performance réalisée au cours de ce premier trimestre permet à SII de réitérer les perspectives attendues pour l'ensemble du premier semestre de cet exercice : une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8 et 12%, et une marge opérationnelle maintenue entre 9 et 10%.

Il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires du 21 septembre 2023, le versement d'un dividende de 0,50 euro par action.

SES a annoncé que la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis avait validé la certification des activités accélérées de libération et de relocalisation de la bande C de Phase II de SES. Avec cette étape importante et suite à l'achèvement réussi de ses activités de phase I en 2021, SES a rempli son engagement envers le programme de la FCC visant à libérer une partie de la bande C pour permettre le déploiement rapide des services 5G à travers les États-Unis.

Avec l'aide de partenaires de confiance à travers les États-Unis, SES a rempli toutes ses exigences de compensation et de relocalisation de la bande C de phase II et toutes les activités de transition prévues dans son plan de transition.

GENFIT, société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce la publication de nouvelles données sur la performance clinique de NIS2+ pour la détection chez les patients âgés, de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque, dans Hepatology Communications.

En collaboration avec Labcorp, leader mondial des services innovants de laboratoire, les données décrites dans le manuscrit sont les premières à montrer et à comparer la performance clinique de NIS4 et de sa version récemment développée et améliorée NIS2+, dans une population d'adultes âgés (plus de 65 ans), avec celles de panels de biomarqueurs bien établis : FIB-4, NFS, ELF et ALT.

Alors que les données publiées précédemment ont montré que NIS2+ avait une performance clinique globale élevée pour la détection de la NASH à risque, atteignant une AUROC2 de 0,81 dans une large population d'étude, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) aux États-Unis exigent des données publiées et révisées par des pairs montrant que les tests qui seront utilisés pour la gestion des patients ont une haute performance chez les patients les plus âgés (plus de 65 ans).

Les résultats de cette étude ont montré que la performance clinique de NIS2+ était supérieure aux autres tests pour le diagnostic de la NASH à risque chez cette population de patients, ce qui pourrait grandement contribuer aux efforts de remboursement des CMS. Ces données soutiennent la valeur clinique de ce test sanguin pour le diagnostic de la NASH à risque chez les personnes âgées qui bénéficieraient d'interventions intensives sur leur style de vie ou

d'interventions thérapeutiques.