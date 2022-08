Préouverture Paris : fin de semaine plus calme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 lève le pied en cette fin de semaine, après son récent rebond dans la foulée des chiffres de l'inflation US ressortis plus modérés que prévu... La bourse de New York a aussi nettement ralenti la cadence jeudi soir malgré les derniers chiffres des prix à la production, qui ont confirmé que l'inflation avait sans doute atteint son pic aux Etats-Unis. Plusieurs responsables de la Fed ont toutefois tempéré l'enthousiasme des investisseurs ces dernières heures, en rappelant que les prix restaient très élevés, et que la hausse des taux devait se poursuivre...

WALL STREET

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones s'adjuge 0,08% à 33.337 points. Le SP 500 a basculé dans le rouge et cède 0,07% à 4.207 points, tout comme le Nasdaq qui a terminé en repli de 0,58% à 12.779 points.

ECO ET DEVISES

L'indice des prix à la production a donc reculé de 0,5% en juillet en comparaison du mois antérieur, là où le consensus était positionné à +0,2%. Hors alimentaire et énergie, l'indice affiche une progression de 0,2% sur un mois et de 7,6% sur un an. Des niveaux inférieurs au mois précédent et aux attentes des économistes. Malgré cette accalmie sur le front de l'inflation, plusieurs responsables de l'institution - du "faucon" Neel Kashkari à la "colombe" Mary Daly - n'ont laissé aucun doute sur le fait que la Fed continuera à resserrer sa politique monétaire jusqu'à ce que les pressions inflationnistes retombent durablement.

"Malgré la rhétorique inébranlable de la Fed, cette publication (ndlr : l'IPC) a donné aux investisseurs l'espoir que le rythme de hausse des taux aux États-Unis ralentira et que le légendaire atterrissage en douceur pourrait être moins insaisissable que prévu", explique à 'Bloomberg' Lewis Grant, responsable des actions mondiales chez Federated Hermes.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, le marché estime désormais à 67,5% la probabilité d'un relèvement de taux de 50 points de base à la fin du mois de septembre, et à 32,5% celle d'une hausse de 75 pb (entre 2,75% et 3%). Sur les marchés obligataires, les taux évoluent en ordre dispersé. Le rendement du 10 ans américain augmente de 6,5 points de base à 2,84% alors que celui du deux ans, plus sensible aux variations de taux de la Fed, abandonne 2,5 pb à 3,19%. Le dollar perd lui encore de 0,4% face à un panier de devises.

En France, le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté quasi stable au deuxième trimestre en France (hors Mayotte), affichant une hausse de 0,1 point sur la période pour s'établir à 7,4%, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient stable à 7,3%, soit son plus bas niveau depuis début 2008 atteint lors du premier trimestre 2022 mais la hausse de 0,1 point observée sur la période avril-juin s'inscrit dans la marge d'erreur de cette estimation "à plus ou moins 0,3 point près" du niveau du taux de chômage.

L'économie britannique a un peu mieux résisté que prévu en juin et au deuxième trimestre. Selon les données de l'Office national de la statistique, le PIB a reculé de 0,6% sur la période contre un repli de 1,2% anticipé par le marché, et après une hausse de 0,4% en mai. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, l'activité aurait baissé de 0,1% (première estimation) contre une baisse de 0,2% attendue par les économistes, et après une augmentation de 0,8% au premier trimestre. La consommation des ménages et les services ont pesé sur l'activité, au contraire du commerce extérieur.

L'économie devrait connaître un rebond technique au cours du trimestre en cours mais les perspectives sont peu reluisantes. Alors que l'inflation monte en flèche et devrait dépasser la barre des 13% en octobre, la Banque d'Angleterre s'attend à ce que le Royaume-Uni entre en récession à la fin de cette année et ne connaisse aucune croissance avant le second semestre 2024.

La production industrielle a par ailleurs diminué de 0,9% en juin après une hausse de 0,9% en mai, mais contre un recul de 1,4% attendu. Sur un an, la production affiche une progression de 2,4% (+1,6% de consensus).

Du côté des devises, l'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, continue de reculer (-0,2%) après avoir accusé la veille sa pire performance quotidienne en cinq mois. L'euro pointe à 1,0325 dollar.

Le baril de brut WTI pour livraison septembre a repris de la hauteur à 93,95 dollars sur le Nymex. L'Agence internationale de l'énergie a relevé ses prévisions de croissance de la demande de brut cette année, la flambée des prix du gaz incitant certains consommateurs à se tourner vers le pétrole. Le brent remonte sur les 99$ le baril.

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

BROKERS

J.P. Morgan repasse de 'neutre' à 'souspondérer' sur Eutelsat en ciblant un cours de 8 euros.

La Deutsche Bank repasse de 'vendre' à 'conserver' sur Sanofi en ciblant 90 euros.

Barclays repasse de 'pondération en ligne' à 'souspondérer' sur TF1 en visant un cours de 6,50 euros.

VALEURS A SUIVRE

Eurofins Scientific, leader mondial des tests alimentaires et leader scientifique mondial des tests bioanalytiques, annonce la signature d'un accord pour acquérir une participation majoritaire dans QSAI Analysis and Research Center Co.,Ltd. ("QARC").

QARC a été fondée en 2013 à l'issue du 'spin-off' du centre de 'R&D' de QSAI et développe des capacités de dépistage des pesticides et d'autres tests alimentaires depuis 20 ans, au service d'une vaste clientèle dans les secteurs de l'alimentation, de la vente en gros et au détail, ainsi que des institutions et des gouvernements.

QARC est reconnu comme l'un des principaux laboratoires privés d'essais de pesticides au Japon, offrant le plus grand portefeuille de plus de 800 tests de dépistage de pesticides couvrant une variété de matrices alimentaires complexes.

QARC emploie 80 personnes dans ses laboratoires de Fukuoka et de Nagoya et est accréditée selon la norme ISO/IEC 17025 et le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW).

Enogia, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce un contrat de fourniture de modules ORC et de services associés pour un montant global de 6,5 ME.

Enogia a conclu, avec un acteur important du biogaz allemand, une vente de 40 modules ORC pour un montant global de 6,5 ME. Préalablement à cette commande, le client d'Enogia avait testé un ORC en couplage avec un moteur biogaz pendant plus d'un an. Lors de cette période, il a observé les performances réelles de la technologie ORC d'ENOGIA mais aussi la qualité de son service client et technique avant de décider d'étendre l'installation d'ORC à l'ensemble des moteurs biogaz du site.

Innelec enregistre un chiffre d'affaires de 24,6 millions d'euros au titre du 1er trimestre de l'exercice 2022-23 (avril à juin 2022), soit une progression de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent (22 ME).

L'activité Gaming Jeux Video et Consoles progresse de 4%, témoignant d'un approvisionnement progressif en consoles de nouvelles générations. L'activité Accessoires affiche une croissance dynamique de ses ventes portée par les produits High-Tech, avec une progression globale de 23%. Konix, la marque d'acessoires propriétaire d'Innelec devrait continuer à renforcer son leadership dans les prochains mois avec, entre autres, les produits des nouvelles licences (Jujutsu Kaisen et Pacman). L'activité Produits dérivés sous licence dans l'univers de l'Entertainment poursuit sa trajectoire de croissance avec une hausse de 28% sur ce 1er trimestre.

Delta Drone International Limited a annoncé le 27 juillet 2022 la signature d'un contrat avec Assmang Proprietary Limited pour des services de cartographie par drone.

Ce contrat correspond à un renouvellement sur trois ans et représente une valeur totale de 0,9 MAU$ (10,3 M ZAR) et des revenus récurrents annuels (ARR) de 293.000 dollars australiens (3,45 MZAR).

Le contrat est soumis à un droit de Khumani de résilier le contrat si Rocketmine Pty Ltd ou une société associée ne se transforme pas en une entité B-BBEE accréditée à 51% dans les 21 mois.

MND, groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2021/2022 (clos le 30 juin 2022).

Le Chiffre d'affaires annuel est en progression de 81% à 74,1 ME. Les prises de commandes fermes en 2021/2022 sont de 64,3 ME et le carnet de commandes au 30 juin à 81,8 ME. La direction confirme l'objectif d'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté) en 2021/2022.

Balyo a annoncé la réussite de l'installation et de la remise des chariots autonomes VNA les plus hauts du monde au sein des entrepôts logistiques de Singapore Storage & Warehouse (SSW), situés à Singapour. Avec une hauteur de levage s'élevant à 16,8 mètres, il s'agit du premier site au monde qui fonctionne de manière autonome à une telle hauteur grâce à des robots VNA. Balyo a réussi à remettre quatre VNA autonomes à SSW en collaboration avec Linde Material Handling. Ces robots manipulent des palettes pesant jusqu'à 750 kg.