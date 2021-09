Préouverture Paris : Evergrande rassure, le CAC40 va poursuivre son rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 va poursuivre son rebond ce matin. C'est ce qu'annoncent les indicateurs de préséance. Le géant chinois de la promotion immobilière Evergrande a trouvé un accord pour le paiement du coupon de 5,8%, d'une obligation arrivant à échéance en 2025. Le système financier chinois peut souffler! Et toute la planète financière avec lui... Les investisseurs vont désormais guetter les décisions, très attendues, de la Réserve fédérale américaine. Ils veulent plus d'informations sur le "tapering". En attendant, les publication des PMI en Europe animeront la séance...

WALL STREET

Après avoir cédé environ 2% lundi, sa pire séance depuis 4 mois, Wall Street a échoué à rebondir mardi, même si le Nasdaq a fini en légère progression. La prudence est restée de mise à la veille des annonces de politique monétaire de la Fed, qui a entamé mardi sa réunion de deux jours. Le pétrole s'est redressé après sa chute de plus de 2% lundi, dans la crainte d'une crise financière en Chine où le géant immobilier Evergrande est au bord de la défaillance. L'or a fait office de valeur refuge, tandis que le bitcoin est tombé sous les 42.000$.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,15% à 33.919 points après -1,78% lundi, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,08% à 4.354 pts (-1,7% lundi). Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est parvenu à regagner 0,22% à 14.746 pts (après -2,2% lundi).

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI flash manufacturier en France. (09h15)

- Indice PMI flash français des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- prévisions économiques de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice PMI flash allemand des services. (09h30)

- Indice PMI flash manufacturier allemand. (09h30)

- Indice PMI flash manufacturier européen. (10h00)

- Indice flash PMI européen des services. (10h00)

- Indice flash PMI britannique des services. (10h30)

- Indice flash PMI manufacturier britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1721$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,27$. L'once d'or se traite 1.778$.

VALEURS A SUIVRE

iliad et Liberty Global annoncent aujourd'hui la signature d'un accord en vue de la cession, par Liberty Global, de 100% du câblo-opérateur polonais UPC Poland à Play - une filiale du Groupe iliad - pour une valeur d'entreprise de 7,0 milliards de zlotys.

Orpea : le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 s'élève à 2.069 ME, en hausse de +8,7% dont +5,2% en organique. L'accélération de la croissance a été particulièrement marquée au 2ème trimestre, avec le succès de la campagne de vaccination, ayant permis d'enclencher une dynamique soutenue de reprise des admissions en maisons de retraite à partir de mars 2021, ainsi la croissance organique a été significativement plus forte sur le T2 2021 à +9,8% contre +1% sur le T1 2021. Le Résultat Opérationnel Courant est de 230,7 ME, soit +17,3%. Le résultat net part du Groupe est en nette hausse de +40,3%, à 102,4 ME. Hors impact IFRS 16, le résultat net consolidé part du groupe est de 110,1 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ose Immuno, Implanet, Lumibird, Sidetrade, Micropole, Intrasense

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Exane BNP Paribas repasse à 'surperformance' sur Legrand en ciblant un cours de 135 euros.

Barclays initie le dossier Hermès avec un avis à 'pondération en ligne' en ciblant un cours de 1.160 euros, surpondère Kering (800 euros) et LVMH avec un cours cible de 726 euros.

Stifel initie Sopra Steria à la vente en ciblant un cours de 155 euros.

AlphaValue repasse d'accumuler à 'vendre' sur Vivendi en ciblant un cours de 12,70 euros, tandis que BofA débute le suivi à l'achat de UMG en ciblant un cours de 34 euros.

INFOS MARCHES

Crédit Agricole : rachats d'actions pour 558,6 ME.

EN BREF

Inventiva : le statut "Fast Track" dans la NASH englobe le traitement avec cirrhose compensée.

Alchimie : nouveaux accords de distribution en France et Espagne.

JCDecaux remporte le contrat publicitaire de Sydney Trains.

NFL Biosciences : accord de délivrance de son brevet aux États-Unis.