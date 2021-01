Préouverture Paris : et maintenant les 5.700 points pour le CAC40

Préouverture Paris : et maintenant les 5.700 points pour le CAC40









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les nouveaux records de Wall Street, pas perturbé par les remous autour du Capitole, vont entraîner le CAC40 à la hausse à l'ouverture. L'indice parisien pourrait bien débuter au-dessus des 5.700 points. De quoi améliorer encore la performance du principal indice de la place parisien qui ressortait déjà à +2,13% depuis le 1er janvier, en clôture hier.

La bonne tenue de la production industrielle allemande au mois de novembre, qui vient tout juste d'être divulguée, va conforter les investisseurs dans l'idée du redémarrage de l'économie en zone Euro.

Si les investisseurs n'ont pas été inquiétés par l'envahissement du Capitole c'est bien qu'ils s'attendent à ce que la future administration Biden, assurée désormais de disposer de la majorité au Sénat depuis la double victoire des sénateurs démocrates en Géorgie, amplifie les mesures de relance de l'économie, ce qui profitera aux actions, les cycliques en premier lieu.

WALL STREET

Wall Street a fini sur de nouveaux sommets jeudi, au lendemain d'une séance marquée par de graves incidents politiques à Washington. Après l'irruption dans le Congrès de militants pro-Trump, le Sénat est parvenu à se réunir tard dans la nuit de mercredi à jeudi pour certifier l'élection de Joe Biden comme prochain président des Etats-Unis. Le Sénat a en outre basculé dans le camp démocrate à l'occasion des élections de mardi en Géorgie. Les marchés ont déjà tourné la page de l'ère Trump, et espèrent désormais un nouveau vaste plan de relance face au coronavirus de la part de l'administration Biden qui prendra se fonctions le 20 janvier.

A la clôture, les trois principaux indices américains ont fini sur de nouveaux records. L'indice Dow Jones a gagné 0,69% à 31.041 points, au-dessus des 31.000 points pour la première fois en clôture. L'indice large S&P 500 a grimpé de 1,48% à 3.803 pts, un nouveau record, et l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 2,56% à 13.067 pts, là aussi un nouveau sommet historique.

ECO ET DEVISES

La production industrielle allemande, ajustée des prix, des variations saisonnières et des effets calendaires, a progressé de 0,9% en novembre après avoir crû de 3,4% au mois précédent. Le consensus était positionné à +0,8%. En glissement annuel, la production affiche en revanche un retrait de 2,6%, montrent les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique. Par rapport à février 2020, le mois précédant l'imposition de restrictions pour faire face à la pandémie de coronavirus, la production reste inférieure de 3,8%.

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Production industrielle française. (08h45)

- Balance commerciale française. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.909$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2265$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 54,72$.

VALEURS A SUIVRE

STMicroelectronics annonce ce jour que son chiffre d'affaires net préliminaire et non audité pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020 est au-dessus de la fourchette de prévisions indiquée dans le communiqué de presse de la Société daté du 22 octobre 2020. Le chiffre d'affaires net préliminaire du quatrième trimestre 2020 est de 3,24 Milliards de dollars, en hausse de 21,3% en séquentiel et 580 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions. Les prévisions précédentes pour le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2020 étaient de 2,99 Milliards de dollars, en hausse de 12% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base.

Sodexo : Le chiffre d'affaires du premier trimestre de de l'exercice 2020-2021 baisse de -22,7% à 4,432 MdsE et de -21,5% hors effet de la Coupe du Monde de Rugby au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020. La tendance s'est donc améliorée depuis le trimestre précédent, qui était en baisse de -24,9%. Le recul du chiffre d'affaires interne des Services sur Site de -23,3%, soit -22,1% hors Coupe du Monde de Rugby, reflète une amélioration de tous les segments par rapport au trimestre précédent, qui affichait une baisse de -25,4%.

Sanofi a déclaré étudier la possibilité d'affecter une partie de ses capacités à la production de vaccins d'autres laboratoires tout en poursuivant ses propres programmes dans ce domaine.

TechnipFMC annonce la reprise du processus de scission de ses activités en deux entités distinctes qu'il avait interrompu au mois de mars dernier en raison de la crise sanitaire et de la correction des marchés.

Le projet, lancé en août 2019, doit passer par la distribution de 50,1% du capital de la nouvelle société Technip Energies, qui reprendra les activités d'ingénierie et de technologie, aux actionnaires actuels de TechnipFMC, rappelle le groupe dans un communiqué.

Suez a accusé réception hier soir du courrier rendu public, ce 7 janvier, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce . Le Conseil va maintenant examiner le document reçu. L'intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties-prenantes, les salariés et les clients, doit s'apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d'exécution rapides et maîtrisées , dit le Conseil d'Administration de Suez qui assure également être attentif à la cohérence avec le plan stratégique Suez 2030 et avec la raison d'être du Groupe .

Trigano : le 1er trimestre 2021 poursuit la tendance de croissance à +28,7% avec une pleine efficacité des usines réimplantées fin 2019. Le chiffre d'affaires ressort ainsi à 720,5 millions d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Osmozis, Valneva

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse reste à 'surperformance' sur le cimentier LafargeHolcim avec un objectif ajusté à 64 CHF.

JPMorgan est neutre sur Safran avec un cours cible qui remonte de 100 à 106 euros.

Goldman Sachs est neutre sur Danone avec un cours cible ajusté à 59 euros.

SG couvre Gecina à la vente en ciblant un cours de 98 euros.

Jefferies conserve Ipsen avec un objectif ajusté de 89 à 76 euros.

INFOS MARCHES

MedinCell : reprise de cotation aujourd'hui.

EN BREF

Quadient : choisi par British Gas.

Archos : lance X67 5G, le 1er smartphone durci 5G.