Préouverture Paris : et maintenant ?

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui a battu de nouveaux records en fin de semaine dernière reste haut perché après pas moins de six semaines de hausse d'affilée, quasiment stable en pré-ouverture ce lundi...

La Bourse de New York a quant à elle gagné du terrain vendredi, mais a malgré tout reculé sur la semaine, sur fond d'inquiétudes croissantes sur l'inflation. La hausse des prix a entraîné une chute surprise du sentiment des consommateurs américains, tombé début novembre au plus bas depuis 10 ans. Malgré cela, les bons résultats des entreprises au 3e trimestre, qui témoignent d'une reprise économique solide, ont encore soutenu les marchés d'actions qui restent proches de leurs records.

WALL STREET

A la clôture vendredi, le Dow Jones a gagné 0,5% à 36.100 points, après trois séances de baisse, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,72% à 4.682 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a pris 1% à 15.860 pts.

Sur l'ensemble de la semaine écoulée, les indices boursiers ont toutefois reculé, respectivement de 0,6%, 0,3% et 0,7%. Ils ont ainsi mis fin à une série de 5 semaines consécutives de hausse, mais restent malgré tout très proches de leurs récents records.

ECO ET DEVISES

La hausse des prix (qui a atteint 6,2% en octobre après 5,4% en septembre) a donc pesé sur le moral des consommateurs américains. Ils sont ainsi un sur quatre à affirmer avoir réduit leur train de vie en raison de l'inflation actuelle. L'étude montre que les consommateurs anticipent la persistance d'une inflation élevée à horizon d'un an, à 4,9%. La moitié des familles prévoient une baisse de leurs revenus sur l'année à venir en données réelles (après prise en compte de l'inflation).

La publication de ces statistiques intervient sur fond de débat au sein de la Réserve fédérale sur le calendrier de la remontée des taux d'intérêts, et alors que le président américain Joe Biden voit sa popularité décliner... Les Américains ont le sentiment que la classe politique n'agit pas suffisamment pour enrayer la hausse des prix, un sujet dont le président démocrate s'est emparé cette semaine en affirmant que les prix, notamment ceux des carburants était devenus une "priorité absolue" de son administration...

Les cours du pétrole consolident en attendant à 80$ le WTI (contrat à terme de décembre sur le Nymex), tandis que le Brent pointe sur les 81$. L'Opep estime que la consommation mondiale dépassera la barre des 100 millions de bpj au troisième trimestre 2022, soit trois mois plus tard que prévu le mois dernier. Le cartel cite la trajectoire incertaine de la demande comme l'une des principales raisons pour lesquelles il n'augmentera pas son offre pour satisfaire les appels en provenance des États-Unis, notamment...

Les cours du pétrole ont cependant calé ces derniers jours face à une nouvelle hausse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine dernière, ainsi qu'à la récente appréciation du billet vert, qui a bondi après les chiffres de l'inflation en octobre, qui ont fait grimper les taux d'intérêt. L'euro reste discuté ce matin à 1,1460/$. Le Bitcoin pointe à 65.692$. A noter dans l'actualité géopolitique que Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping doivent s'entretenir virtuellement ce lundi.

A SURVEILLER

INDICATEURS ECONOMIQUES :

Europe :

- Balance commerciale européenne. (11h00)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

BROKERS

Barclays repasse à 'surpondérer' sur Rémy Cointreau en ciblant un cours de 234 euros.

Jefferies conserve Aperam avec un cours cible qui passe à 52 euros.

Berenberg est à l'achat sur Chargeurs avec un cours cible relevé de 26 à 31 euros.

CFRA ajuste sa cible de 40 à 35 euros sur Alstom.

Morgan Stanley surpondère toujours sur Engie avec une cible ajustée de 17 à 18 euros.

VALEURS A SUIVRE

Ubisoft annonce que Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sera disponible dans le monde entier, le 20 janvier 2022. Il sera accompagné d'un système de Buddy Pass cross-play, permettant aux possesseurs du jeu d'inviter leurs amis à jouer gratuitement.

Les joueurs pourront également profiter des fonctionnalités complètes de cross-play, cross-save et cross-progression sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One, sur PC via Ubisoft Store, sur Ubisoft+, le service d'abonnement d'Ubisoft, ainsi que sur Stadia et Amazon Luna, dès son lancement en France.

L'Edition Standard est ouverte à la précommande dès maintenant.

Airbus : Lors du salon aéronautique de Dubaï, Wizz Air (Hongrie), Frontier (Etats-Unis), Volaris (Mexique) et JetSMART (Chili, Argentine), compagnies aériennes du portefeuille d'Indigo Partners, ont annoncé une commande ferme à Airbus de 255 appareils de la famille A321neo dans le cadre de l'entente Indigo Partners.

Les avions commandés sont un mix d'A321neos et d'A321XLR. Ils seront livrés aux compagnies aériennes comme suit :

- Wizz Air : 102 appareils (75 A321neo + 27 A321XLR)

- Frontière : 91 avions (A321neo)

- Volaris : 39 appareils (A321neo)

- JetSMART : 23 appareils (21 A321neo + 2 A321XLR)

CNIM Groupe entre en négociations exclusives avec le FCDE pour la cession de sa filiale Bertin Technologies, qui est un leader français de l'instrumentation.

Avec 450 salariés, Bertin est le partenaire de clients de premier plan dans le domaine des équipements de défense, des sciences de la vie, de la détection nucléaire, des grands instruments scientifiques et de l'industrie spatiale, et du traitement des déchets médicaux.

En fonction du résultat des négociations, les instances représentatives du personnel concernées seront consultées. Le projet finalisé sera soumis aux organes de gouvernance, aux autorités de contrôle compétentes et aux créanciers de CNIM Groupe, et le marché en sera informé.

Avenir Telecom a doublé son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021-2022 (période du 1er avril au 30 septembre 2021), à 21,2 millions d'euros. Cette très forte croissance est le fruit de la politique de diversification de l'offre mise en oeuvre dans le cadre du plan stratégique. Dans le détail, l'activité de ventes de produits de téléphonie mobile (smartphones, feature phones et accessoires), ressort à 10,7 millions d'euros et retrouve ses niveaux d'avant crise sanitaire. La nouvelle activité de ventes de produits informatiques (ordinateurs portables et accessoires), réalisée dans le cadre de l'alliance annoncée en juin 2021 avec Thomson Computing, a généré un chiffre d'affaires de 10,5 ME pour ses premiers mois de mise en oeuvre. Elle porte la croissance de l'activité en Europe (+309%) alors que l'Asie est en légère progression (+6%).

Grâce à la bonne maîtrise des coûts, cette croissance forte de l'activité devrait permettre au Groupe d'afficher un résultat opérationnel semestriel en nette amélioration à fin septembre 2021 et ainsi confirmer le redressement engagé depuis 3 ans.

Pizzorno Environnement : À la suite de la réalisation de la condition suspensive, le groupe de recyclage et de collecte des déchets Paprec a procédé, ce vendredi 12 novembre 2021, à l'acquisition hors marché d'un total de 800.000 actions Pizzorno Environnement représentant 20% du capital et 13,17% des droits de vote.

Paprec Holding a conclu un pacte d'actionnaires, constitutif d'une action de concert avec le groupe familial Pizzorno. À l'issue de cette opération, le concert composé de Paprec Holding et du groupe familial (Mme Eliane Pizzorno, Mme Magali Devalle, et M. Frédéric Devalle qui détiennent ensemble 51,82% du capital et 68,25% des droits de vote) détient 71,82% du capital et 81,42% des droits de vote de Pizzorno Environnement.

Conformément au pacte d'actionnaires, le Conseil d'administration, réuni ce jour, a coopté M. Mathieu Petithuguenin en qualité d'administrateur, sur proposition de Paprec Holding, en remplacement de Monsieur François Devalle, démissionnaire.

A fin septembre, les volumes des produits raffinés par Esso s'élèvent à 18,26 millions de m3. Ils sont en hausse de +4,9% par rapport à fin septembre 2020 (17,41 millions de m3). Les quantités vendues sur le marché intérieur français sont en hausse de +8%, et s'établissent à 11,3 millions de m3 (10,4 millions de m3 en 2020).

Le chiffre d'affaires (hors TVA) s'élève à 10,8 milliards euros, en forte progression de 38,2% par rapport au 30 septembre 2020 (7,82 MdsE). Il reflète la hausse des quantités vendues ainsi que la hausse du prix des produits pétroliers.

A fin septembre 2021, la position financière nette du groupe Esso était de -120 millions d'euros.

Pour l'année 2021, la prévision de dépenses d'investissement s'établit à 39 ME, dont 36 ME dans les raffineries du groupe. Pour 2022, Esso envisage un programme d'investissement de 51 ME. Esso rappelle avoir investi 39 ME en 2021, dont 36 ME dans ses raffineries.

Malgré la reprise économique observée depuis le 2nd trimestre 2021, le niveau de la demande en produits pétroliers reste inférieur à ce qu'il était avant la crise et continue de peser fortement sur les marges de raffinage carburants et combustibles. Le groupe poursuit en 2021 les efforts de réduction de coûts engagés en 2020 pour sauvegarder sa compétitivité. Le projet de réorganisation, annoncé en octobre 2020, se traduit par une réduction d'environ 8% de l'effectif du groupe. Le coût de sa mise en oeuvre a déjà été provisionné dans les comptes de l'exercice 2020. Elle sera achevée d'ici la fin de l'année.

Lors de la journée d'ouverture du salon de l'aéronautique de Dubaï 2021, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) -filiale à 100% de Saudi Arabian Airlines Holding- et Thales ont signé un protocole d'accord formalisant leur partenariat pour des services de maintenance premium. Ce protocole d'accord a été formalisé, en la personne de Son Excellence Ibrahim A Al-Omar (directeur général de Saudia Airline) et le groupe Thales, en la personne de Patrice Caine (président-directeur général de Thales).

Avec cet accord MRO Platinum Care, les deux groupes entendent renforcer leur coopération à la fois pour des services de maintenance en ligne et la mise en place d'un partenariat industriel portant sur la réparation de pièces détachées aéronautiques. SAEI bénéficiera du soutien et de l'expertise des spécialistes de Thales pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques industrielles et technologiques qui lui permettront de se positionner à l'avant-garde du marché MRO.

Carmat, concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce la première implantation du coeur artificiel Aeson aux Pays-Bas.

La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe de cardiologie dirigée par le Dr Faiz Z. Ramjankhan et le Dr Niels P. van der Kaaij, chirurgiens cardiothoraciques, et le Dr Linda W. van Laake, cardiologue spécialiste de l'insuffisance cardiaque, au centre médical universitaire (University Medical Centre) d'Utrecht, aux Pays-Bas.

Valbiotis, entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la sélection de résultats précliniques positifs de TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie par le congrès annuel de l'American Heart Association, principale société savante américaine dans le domaine cardiovasculaire.