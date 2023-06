Préouverture Paris : et ces 7.300 points alors ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40, qui a abandonné les 7.300 points hier en clôture, va tenter de les retrouver dès l'ouverture si on en juge par les indicateurs de préséance qui annoncent l'indice parisien dans le vert. La Banque centrale européenne a décidé jeudi de poursuivre sur la voie du resserrement monétaire en relevant ses taux directeurs d'un quart de point, sa présidente ajoutant même qu'un autre relèvement était très probable en juillet, ce qui n'a pas plu aux investisseurs.

De la même façon, la veille, la Fed avait clairement ouvert la voie à d'autres hausses d'ici la fin d'année, douchant quelque peu les investisseurs. De son côté, la Banque du Japon a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée malgré une inflation plus forte que prévu, l'institution anticipant un ralentissement de la croissance des prix plus tard dans l'année.

WALL STREET

Wall Street a nettement progressé jeudi soir, dans la foulée des réunions monétaires de la Fed et de la BCE. Le S&P 500 prend 1,22% à 4.425 pts, le Dow Jones +1,26% à 34.408 pts et le Nasdaq progresse de 1,15% à 13.782 pts. S&P 500 et Nasdaq Composite ont ainsi atteint en séance leurs plus hauts niveaux depuis 14 mois et le Dow Jones un pic de six mois.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0946 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,76 $. L'once d'or se traite 1959 $.

VALEURS A SUIVRE

Crédit agricole : ainsi que ABN Amro et "une ou deux banques privées suisses" ont été désignés comme finalistes des enchères pour le rachat du groupe belge de gestion de fortune et de banque d'investissement Degroof Petercam en Belgique, rapporte Les Echos jeudi, citant plusieurs sources. ING et Belfius "seraient sortis" des enchères de même que des fonds d'investissement, ajoute le quotidien financier, citant des connaisseurs du dossier. Des remises d'offres définitives sont attendues avant le mois d'août, précise-t-il, affirmant que Degroof Petercam serait valorisée entre 1 et 2 milliards d'euros.

LDLC : le CA annuel ressort à 567,4 ME et le taux de marge brute à 20,8%, proche du niveau normatif du groupe. L'EBE est de 14,3 ME et le résultat net de 1,2 ME, en lien avec le recul de l'activité du groupe. La trésorerie nette est à l'équilibre en tenant compte de l'acquisition du groupe A.C.T.I. MAC finalisée au 1er avril. La direction a un objectif d'un CA "en croissance modérée" en 2023-2024 à périmètre constant.

Claranova annonce le lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants (à titre irréductible uniquement) et d'une offre globale, d'un montant initialement prévu de 20 ME. L'Offre pourra être portée à un montant maximum de 23 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Eutelsat Communications annonce la signature d'un accord portant sur la cession de ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe au bénéfice d'un opérateur privé reconnu pour son expertise. Les activités visées par cette cession englobent celles de la filiale Bigblu Operations Ltd ainsi que les autres activités de vente au détail réalisées au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Hongrie et en Grèce.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Focus Entertainment

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC repasse d'achat à 'neutre' sur Airbus en ciblant un cours de 140 euros.

Jefferies conseille Vinci en visant un cours de 130 euros.

INFOS MARCHE

Introductions : Verdemobil Biogaz en piste !

Interparfums : 1 action gratuite pour 10 détenues

Exail Technologies : distribution exceptionnelle en nature d'actions PRODWAYS

EN BREF

Innate Pharma : données d'efficacité confirmant l'activité clinique et le profil de tolérance de lacutamab (ICML 2023)

Korian devient Clariane

Sodexo : crée Pluxee, sa nouvelle marque digitale