Préouverture Paris : encore plus haut pour le CAC 40 ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 .396,94 points et 7.463,67 points : les deux nouveaux records du CAC 40, en clôture et en séance ont été établis hier. Et la séance qui s'ouvre à 9 heures va être l'occasion d'aller plus haut pour l'indice parisien, d'après les 'futures'.

Les minutes de la Fed hier ont confirmé que plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont envisagé le mois dernier de suspendre le cycle de hausses de taux d'intérêt, mais le niveau encore trop important de l'inflation les a finalement convaincus d'opter pour une augmentation d'un quart de point.

A ce stade, d'après le baromètre Fedwatch, 66,5%, des observateurs pensent que la banque centrale n'aura d'autre choix que d'opter pour une autre hausse de taux dans trois semaines. La hausse de l'inflation sous-jacente, qui exclut l'alimentation et l'énergie, s'est légèrement accélérée en mars pour s'établir à 5,6% sur un an, contre 5,5% en février.

WALL STREET

Wall Street a effacé son rebond initial mercredi pour s'afficher en baisse en clôture, malgré des chiffres meilleurs que prévu sur le front de l'inflation. Le S&P 500 recule de 0,41% à 4.091 pts, tandis que le DJ cède 0,11% à 33.646 pts. Le Nasdaq perd 0,85% à 11.929 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des prix à la production. (14h30)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0987 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,92 $. L'once d'or se traite 2.016 $.

VALEURS A SUIVRE

LVMH réalise au premier trimestre 2023 des ventes de 21 MdsE, en hausse de 17% par rapport à la même période de 2022. La croissance organique des ventes s'établit à 17%. LVMH réalise un excellent début d'année dans un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain. L'Europe et le Japon, en forte progression, bénéficient d'une forte demande de la clientèle locale et des voyageurs internationaux, les Etats-Unis, en croissance, réalisent une performance soutenue.

Bourse Direct Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre s'est établi à 16,7 millions d'euros, en croissance de 16,1% par rapport à la même période sur l'exercice précédent et en hausse de 44% par rapport au 4ème trimestre 2022. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires individuel de Bourse Direct est ressorti à 14,8 millions d'euros, en croissance de 20,1% par rapport au 1er trimestre 2022 et en hausse de 42,2% par rapport au 4ème trimestre 2022. Le nombre d'ordres exécutés au 1er trimestre 2023 s'élève à 1,4 million en baisse de 19,7% par rapport à la même période en 2022 avec une période comparable très défavorable et en hausse de 34% par rapport au 4ème trimestre 2022. Dans le contexte de hausse des taux d'intérêts, les produits de trésorerie enregistrent une hausse significative.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Eurofins Cerep, Christian Dior, Toosla, Theranexus, Obiz, Kumulus Vape

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan relève son cours cible de 815 à 900 euros sur LVMH, tandis que le Credit Suisse ajuste le sien de 960 à 1.005 euros.

Citigroup ramène son objectif à 13 euros sur OVH.

JP Morgan est à surpondérer sur EssilorLuxottica en ciblant un cours de 215 euros.

Barclays repasse de 'souspondérer' à 'surpondérer' sur Klépierre en ciblant 24 euros.

Berenberg reste à l'achat sur Sartorius Stedim, mais avec un objectif ajusté de 446 à 365 euros.

INFOS MARCHÉS

Drone Volt annonce ne plus détenir aucun instrument dilutif

EN BREF

Fill Up Média vise les galeries marchandes

Quadient annonce l'extension de son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni