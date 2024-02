Préouverture Paris : encore plus haut ?

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La fin de semaine devrait encore rester soutenue après les records d'hier sur le CAC40 avec l'aide encore une fois de Wall Street et des publications d'entreprises qui n'ont globalement pas déçu. L'objectif des 7.800 points est donc désormais en ligne de mire en bourse de Paris, alors que le nouveau record du CAC40 se situe depuis hier à 7.752 points en séance...

WALL STREET

Wall Street qui hésitait en début de séance jeudi a accéléré en deuxième partie de journée pour terminer dans le vert, après son rebond de la veille. Le S&P 500 est remonté encore de 0,58% à 5.029 pts et le Dow Jones a pris 0,91% à 38.773 pts. Le Nasdaq s'adjuge 0,30% à 15.906 pts.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 90% d'un nouveau statu quo de la Fed le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. C'est aussi l'hypothèse d'un statu quo qui prévaut pour le 1er mai, avec 59% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,50%, inchangée, sur les fed funds, à l'issue de la réunion FOMC suivante...

Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, a délivré quelques commentaires instructifs concernant le devenir des taux : Il ne s'alarme pas de la dernière lecture de l'inflation américaine et juge que la Fed ne devrait pas attendre jusqu'au retour de l'inflation à 2% pour réduire ses taux... Selon lui, une inflation légèrement plus haute durant quelques mois serait toujours cohérente avec un retour vers l'objectif de 2% de la banque centrale...

Cotation...

En attendant, le programme économique était assez chargé : les ventes de détail du mois de janvier se sont affichées en recul de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de -0,1%. Elles ont décliné de 0,6%, contre +0,2% de consensus hors automobile. Enfin, ces ventes se sont affichées en baisse de 0,5% hors automobile et essence. De quoi relancer l'hypothèse d'une baisse des taux US au printemps et non durant l'été prochain...

ECO ET DEVISES

Ce vendredi, les opérateurs seront attentifs aux chiffres des mises en chantier et permis de construire de janvier US (14h30, consensus 1,47 million pour les mises en chantier et 1,515 million pour les permis), à l'indice des prix à la production de janvier (14h30, consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur ou +0,7% sur un an ; +0,1% et +1,8% hors alimentaire et énergie) , ainsi qu'à l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février (16 heures, consensus 80).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 1,5% à 78$. L'once d'or avance de 0,4% à 2.004$. L'indice dollar redonne 0,4% face à un panier de devises avec un euro à 1,0765/$.

VALEURS A SUIVRE

Euronext a dépassé les attentes de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2023, avec une hausse de son CA de 7,8% à 374,1 Millions d'euros, contre un consensus de marché situé entre 6 et 7%. Le bénéfice d'exploitation ajusté s'est aussi inscrit plus haut qu'attendu au quatrième trimestre, aidé par une performance record dans les titres à revenu fixe, les activités post-marché et la contribution positive de l'expansion européenne d'Euronext Clearing fin novembre...

Sur la période allant d'octobre à décembre, l'opérateur a affiché un EBITDA ajusté en hausse de 15,2% à 216,3 Millions d'euros. Le consensus de place tablait sur une hausse de 10% en moyenne.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 est en hausse de +3,9% à 1.474,7 Millions d'euros (+0,5% par rapport au chiffre d'affaires sous-jacent 2022). L'EBITDA ajusté s'élève à 864,7 ME (+0,4%) sur l'exercice écoulé et la marge d'EBITDA ajusté à 58,6% (-0,1 pt).

Le résultat net ajusté est de 584,7 ME (+5,3%) et le BPA ajusté à 5,51 euros (+5,9%). Le résultat net publié s'élève à 513,6 ME (+17,3%), reflétant 53 ME de plus-values, un environnement de taux d'intérêt positif et une base de comparaison positive en 2022. La dette nette sur l'EBITDA publié était de 2x à fin 2023 et la dette nette sur l'EBITDA ajusté de 1,9x.

"Malgré un environnement inflationniste, Euronext a été en mesure de financer des projets de croissance et de dépasser ses prévisions de coûts révisées. Cela a été possible grâce à notre discipline en matière de coûts, à l'impact des taux de change et à un élément exceptionnel", a souligné le DG et président du directoire du groupe, Stéphane Boujnah.

Pour l'exercice 2024, Euronext compte poursuivre sa politique de contrôle des coûts et s'attend à ce que les économies et les synergies compensent l'inflation et la montée des coûts de 2023.

Le groupe va proposer un dividende de 2,48 euros par action, ce qui correspond à une hausse de 11,7% par rapport à l'année précédente.

Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications, s'est réuni sous la présidence de Dominique D'Hinnin et a arrêté les comptes semestriels au 31 décembre 2023. Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles ressort à 571 millions d'euros, confirmant un retour à la croissance du chiffre d'affaires, porté par les activités historiques d'Eutelsat et l'inclusion de l'activité LEO de OneWeb au deuxième trimestre. L'EBITDA ajusté est de 365,6 ME (-12,7%) et le Résultat net attribuable au Groupe revient à -191,3 ME.

Le groupe souligne la poursuite de la progression du carnet de commandes des activités LEO malgré les retards du déploiement du segment sol. Au global, le carnet de commandes grimpe à 3,9 MdsE (+6,1%).

L'élaboration de la constellation de satellites OneWeb de nouvelle génération garantit la continuité des services existants, accompagnée d'améliorations graduelles des fonctionnalités et des capacités en orbite, ce qui permet de réduire les dépenses d'investissement attendues sur la période comprise entre 2025 et 2030.

A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 4ème trimestre et sur l'année 2023, ORPEA confirme l'accélération de sa transformation tout en confortant la dynamique de croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (chiffres non audités), avec un taux d'occupation moyen 2023 en progression de +1,5 points par rapport à 2022. Le Groupe fait également un point d'étape sur la restructuration financière et apporte des précisions relatives aux principales informations financières communiquées au titre de 2023.

La croissance du chiffre d'affaires est demeurée solide au 4ème trimestre 2023 avec une hausse de +11,7% dont +9,7% en organique. Sur l'exercice 2023, la progression a été de +11,0% dont +9,5% en organique, conduisant à un chiffre d'affaires sur la période de 5.198 millions d'euros en ligne avec le niveau attendu.

L'activité du Groupe dans sa globalité s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 84,0% au 4ème trimestre 2023, soit une hausse de +1,9 point par rapport au 4ème trimestre 2022, en dépit d'une baisse de -0,9 point sur le périmètre des maisons de retraite en France.

Sanofi : Le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a délivré une autorisation de fabrication et de commercialisation à Dupixent (dupilumab) pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) des personnes âgées de 12 ans et plus, inadéquatement contrôlées par les médicaments existants.

Le Japon est le premier pays à approuver Dupixent dans cette indication, ce qui souligne la valeur de ce médicament comme nouvelle option thérapeutique pour la prise en charge des patients qui présentent des besoins médicaux non pourvus.

L'urticaire chronique spontanée est une maladie inflammatoire de la peau causée en partie par une inflammation de type 2, qui provoque l'apparition soudaine de plaques urticariennes invalidantes et des démangeaisons persistantes. L'urticaire chronique spontanée est généralement traitée au moyen d'antihistaminiques anti-H1, c'est-à-dire des médicaments qui ciblent les récepteurs de l'histamine 1 sur les cellules pour atténuer les symptômes. De nombreux patients restent toutefois non contrôlés malgré un traitement antihistaminique et certains d'entre eux n'ont accès qu'à un nombre limité d'autres options thérapeutiques. Ils continuent par conséquent de présenter des symptômes qui peuvent être invalidants et avoir d'importants effets négatifs sur leur qualité de vie. Au Japon, près de 110.000 personnes âgées de 12 ans et plus souffrent d'urticaire chronique spontanée modérée à sévère, non contrôlée, et disposent actuellement d'un nombre limité d'options thérapeutiques.

L'approbation délivrée par les autorités japonaises reposent essentiellement sur les données de l'étude A du programme d'essais cliniques LIBERTY-CUPID qui évalue Dupixent en complément à des antihistaminiques anti-H1 conventionnels, comparativement à un traitement par antihistaminiques anti-H1 seulement (placebo) chez 138 patients qui présentent une UCS, toujours symptomatiques malgré des antihistaminiques et n'ayant jamais été traités par omalizumab. Cette étude a atteint sont critère d'évaluation primaire et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. À 24 semaines, la sévérité des démangeaisons des patients traités par Dupixent en complément à un traitement conventionnel par antihistaminiques a diminué significativement, comparativement au traitement conventionnel seulement. Le profil de sécurité de Dupixent dans cette indication a été généralement conforme au profil de sécurité connu de Dupixent dans ses indications dermatologiques approuvées.

En plus de l'urticaire chronique spontanée, Dupixent est approuvé au Japon pour le traitement de la dermatite atopique, de l'asthme, de la polypose nasosinusienne et du prurigo nodulaire pour certaines catégories de patients.

Bastide Le Confort Médical affiche au deuxième trimestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 137,1 ME, en croissance organique de 6,1%.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe, ont continué à porter la croissance (+10,4% en organique). L'activité " Maintien à Domicile " reste stable dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 265 ME (+6,2%, dont +5,7% en organique).

Bastide vise toujours un chiffre d'affaires annuel autour de 530 ME (ajustées de l'impact lié à la cession de Distrimed et hors nouvelles opérations de croissance externe) et maintient son objectif de marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%.

Le désendettement est la priorité du Groupe pour l'exercice 2023-2024. La cession récente de la société Distrimed répond pleinement à cet objectif et le Groupe Bastide continue l'étude de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie.

La dynamique des 9 premiers mois de Gérard Perrier Industrie s'est poursuivie au 4e trimestre. Sur la période, l'activité du groupe est en augmentation de 7,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 83,31 millions d'euros contre 77,4 ME.

Cette progression au 4e trimestre porte l'activité de l'ensemble de l'exercice, à 300,74 ME et une croissance de +7,5% (+6,4% à périmètre constant).

La direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive et tutoie les 60 ME à la clôture de l'exercice.

La Direction rappelle que la société détient 5,09% du capital pour une valeur d'acquisition de 10,1 ME.

EDF publie un Chiffre d'affaires 2023 de 139,7 MdsE, un

EBITDA de 39,9 MdsE et un EBIT de 13,2 MdsE. Le Résultat net part du Groupe ressort à 10 MdsE. L'Endettement Financier Net du groupe s'établit à 54,4 MdsE avec un ratio EFN/EBITDA de 1,36x. La dette économique ajustée est de 86,3 MdsE, le ratio DEA/EBITDA ajusté ressort à 2,26x.

"Les résultats exceptionnels du Groupe s'expliquent par une très bonne performance opérationnelle avec une hausse importante de 41,4 TWh de la production nucléaire en France dans un contexte de prix historiquement élevés" commente le groupe EDF. "Cela fait suite à une année 2022 marquée par une baisse brutale de la production nucléaire en France relatif au phénomène de la corrosion sous contrainte et les mesures régulatoires exceptionnelles en vue de limiter la hausse des prix pour les consommateurs. Ces résultats permettent une réduction de la dette financière nette".

Cegedim a annoncé l'acquisition du Groupe Visiodent, l'un des leaders en France des solutions de gestion pour les cabinets dentaires et les centres de santé.

Cette opération permet ainsi à sa filiale Cegedim Santé d'étoffer son écosystème de solutions avec une offre de référence pour les dentistes libéraux et centres de santé dentaires et polyvalents, et d'accroître son leadership sur le marché de l'édition de logiciels à destination des professionnels de santé avec plus de 1.000 centres de santé équipés au total.

Visiodent a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, et contribuera au périmètre de consolidation du Groupe Cegedim à compter du 1er mars 2024.

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui une partie de ses résultats financiers préliminaires non audités au 31 décembre 2023 et pour l'exercice clos à cette date, incluant la trésorerie, les équivalents de trésorerie, et le chiffre d'affaires. La société fait également un point sur son étude clinique NATiV3.

Au 31 décembre 2023, Inventiva a enregistré 26,9 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et

0,01 million d'euros de dépôts à court terme, et un dépôt long terme de 9 millions d'euros, contre 86,7 millions d'euros, 1 million d'euros et 0,7 million d'euros respectivement au 31 décembre 2022.

La baisse de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme et long terme entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022 est principalement liée à l'augmentation de la trésorerie consommée par les activités opérationnelles.

Le chiffre d'affaires d'Innelec pour les 9 premiers mois de l'exercice 2023-2024 (avril à décembre 2023) s'établi à 145,4 millions d'euros, soit une progression de 20% par rapport à la même période de l'exercice précédent (120,9 ME), portée par l'activité Gaming Jeux Vidéo et Consoles.

Sur un marché doté de fondamentaux solides, le Groupe bénéficie de la complémentarité de ses activités et poursuit sa stratégie visant à accompagner ses clients avec une offre globale.

Au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Signaux Girod est de 27,8 millions d'euros. Il est en régression de -3,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (28,9 ME).

Lors du précédent exercice, le chiffre d'affaires trimestriel intégrait un reliquat d'activité des filiales espagnole et lettone à hauteur de 1,7 ME. A périmètre identique, l'activité globale du groupe progresse de +2,1%.

La baisse du volume d'activité Signalisation France se traduit par un recul de -3,3% du chiffre d'affaires. L'activité des Sociétés spécialisées est en retrait de -14,3%. Le niveau de commandes actuel devrait améliorer le chiffre d'affaires des prochains mois.

Le chiffre d'affaires à l'International enregistre une variation de -1,5% sur ces 3 premiers mois. A périmètre constant, il affiche une hausse de +24,2%, démontrant la bonne dynamique de ce pôle.

Covivio détient un patrimoine de 23,1 milliards d'euros (15,1 MdsE PdG) d'actifs en Europe, géré selon 3 piliers stratégiques : la localisation au coeur des capitales européennes ; une approche 'hospitality' innovante et évolutive, inspirée du savoir-faire en hôtellerie ; le développement durable. Le patrimoine est composé à 52% (-3pts sur 1 an) de bureaux en France, Italie et Allemagne, dont 69% en centre-ville et 25% dans les principaux centres d'affaires.

En 2023, les revenus locatifs de Covivio s'établissent à 1,011 MdE et 648 ME en part du Groupe, en progression de +2% sur 1 an à périmètre courant. La baisse des revenus bureaux, liée aux cessions, est plus que compensée par l'accélération de l'indexation, le rebond en hôtellerie et la solide croissance en résidentiel allemand. A périmètre constant, les revenus affichent une progression de +6,4%, portée par l'indexation (3,5 pts), la hausse des loyers lors des relocations et renouvellements (0,6 pt) et les revenus variables en hôtellerie (+2,3 pts).

Le taux d'occupation moyen du patrimoine se maintient à un niveau élevé de 96,7% (96,6% fin 2022), en ligne avec la moyenne des 10 dernières années, tandis que la durée moyenne ferme des baux atteint près de 7 ans.

En 2023, les valeurs des actifs de Covivio se sont contractées de -10,2% à périmètre constant. A fin 2023, le patrimoine s'élève à 23,1 MdsE à 100% et 15,1 MdsE part du Groupe. Fin 2023, le rendement moyen du patrimoine de Covivio ressort à 5,1%, en hausse de +70 pb sur un an.

En dépit du programme de cessions et de la remontée du coût moyen de la dette, les fortes performances opérationnelles et la baisse des coûts de fonctionnement ont permis au résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) de s'inscrire en progression de +1,2% sur un an, à 435,4 ME (-2,5% à 4,47 euros par action, en raison de l'augmentation du nombre moyen d'actions). Ce résultat est supérieur de +6% à la guidance annoncée en début d'exercice (410 ME) et de +4% à celle révisée en milieu d'année (420 ME).

Les ajustements des valeurs d'actifs se reflètent dans l'évolution de l'actif net réévalué de continuation (ANR EPRA NTA), en retrait de -21% sur un an, à 84,1 euros/action (8,47 MdsE). L'ANR de liquidation (EPRA NDV) recule de -23% à 83,4 euros/action (et 8,401 MdsE). Enfin, l'ANR de reconstitution (EPRA NRV) ressort à 9,327 MdsE et 92,6 euros par action.

Dans un contexte de maintien de la discipline financière, il sera proposé au vote de l'Assemblée générale du 17 avril, la distribution d'un dividende de 3,3 euros par action (3,75 euros en 2023), accompagné d'une option de paiement du dividende en actions. Ces décisions permettront au groupe de conserver entre 185 ME et 375 ME.