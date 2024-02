Préouverture Paris : encore du rouge attendu dans le sillage de Wall Street

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après les nouveaux records établis à Paris en clôture lundi, la tendance s'est renversée mardi hier après-midi, dans le sillage d'un indice d'inflation US moins bon que prévu pour le mois de janvier... Le CAC40 demeure (légèrement) sous pression ce matin, alors que Wall Street est retombé hier soir de ses sommets historiques. Le S&P 500 a cédé 1,37% à 4.953 pts, le Dow Jones a perdu 1,22% à 38.324 pts et le Nasdaq a reculé de 1,80% à 15.655 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,5% à 77,80$. L'once d'or cède 1,3% de retour sous les 2.000$. L'indice dollar gagne 0,6% face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

Les craintes se concentrent sur un ralentissement moins rapide que prévu de l'inflation, qui pourrait empêcher la Fed de réduire ses taux rapidement... Les chiffres de l'inflation US du mois de janvier 2024 sont donc ressortis quelque peu décevants : L'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2024 a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,1% sur un an, contre respectivement +0,2% et +3% de consensus de marché. Hors alimentation et énergie, le CPI a progressé de 0,4% par rapport au mois précédent et de 3,9% sur un an, contre 0,3% et 3,7% de consensus.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 92% d'un nouveau statu quo de la Fed le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. C'est aussi désormais l'hypothèse d'un statu quo qui prévaut pour le 1er mai, avec 60% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,50%, inchangée, sur les fed funds, à l'issue de la réunion FOMC suivante...

Ce mercredi, les opérateurs suivront désormais à 16h30 le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close le 9 février. Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, livrera par ailleurs quelques commentaires...

Du côté du pétrole, le baril de brut WTI est ferme à 77,85$. Le dollar monte face à l'euro, à 1,0710/$. L'once d'or retombe sous les 2.000$ à 1.993$. Le Bitcoin repasse sous les 50.000$, à 49.601$.

VALEURS A SUIVRE

Capgemini : Le résultat d'exploitation ressort à 2.346 millions d'euros, soit 10,4% du chiffre d'affaires, contre 2.393 millions d'euros en 2022.

Après la prise en compte du résultat des entreprises associées et des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de +7% sur un an pour atteindre 1.663 millions d'euros. Le bénéfice par action (non dilué) progresse également de +7% à 9,70 euros. Le résultat normalisé par action atteint 12,44 euros, comparé à 11,09 euros en 2022 et 11,52 euros avant reconnaissance de la charge d'impôt liée à l'effet de la réforme fiscale américaine.

Le free cash-flow organique s'élève à 1 963 millions d'euros, un montant supérieur à l'objectif d'"environ 1,8 milliard d'euros" fixé pour l'exercice. En 2023, Capgemini a consacré à ses opérations de croissance externe un montant de 343 millions d'euros. Le Groupe a versé 559 millions d'euros de dividendes (correspondant à 3,25 euros par action) et alloué 883 millions d'euros hors frais aux programmes de rachats d'actions. Enfin, le 10ème plan d'actionnariat salarié, qui a rencontré un fort succès et ainsi contribué à maintenir l'actionnariat salarié entre 8 et 9% du capital, a donné lieu à une augmentation de capital d'un montant brut de 467 millions d'euros.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 mai 2024 le versement d'un dividende de 3,40 euros par action. Le taux de distribution du résultat net, part du Groupe, s'établirait ainsi à 35% conformément à la politique historique de distribution du Groupe.

Au 4ème trimestre 2023, les prises de commandes ont enregistré une hausse de +1,7% à taux de change constants pour atteindre 6.643 millions d'euros, correspondant à un ratio "book-to-bill" de 1,18.

Pour l'exercice 2024, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre 0% et +3% ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% ;

Une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

L'impact des variations de périmètre sur la croissance devrait être minime en bas de la fourchette visée et jusqu'à 1 point en haut de fourchette...

M6 a annoncé le départ de son emblématique patron, Nicolas de Tavernost, bientôt atteint de la limite d'âge au poste de Président du Directoire. "Les objectifs stratégiques étant désormais clarifiés, il est préférable de confier la Présidence du Groupe à une nouvelle génération qui devra mener à bien sa transformation", a souligné le groupe.

Le Conseil de Surveillance, sur recommandation du Comité des Nominations, qui lui a présenté les plans de succession du Directoire et des principaux cadres dirigeants, a désigné David Larramendy comme successeur de Nicolas de Tavernost à la Présidence du Directoire en précisant que sa nomination interviendra à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2024, lors de la réunion du Conseil de Surveillance, date à laquelle Nicolas de Tavernost quittera la Présidence du Directoire. David Larramendy est actuellement membre du Directoire en charge des activités commerciales.

M6 a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 1.315,6 ME, en très légère baisse de -0,7% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires publicitaire se tasse de -1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905 ME, en baisse de -2,2%, suivant la même tendance que le marché.

Le coût de grille du pôle TV est stable et atteint 502,6 ME au 31 décembre 2023 contre 504,9 ME au 31 décembre 2022, tout en ayant permis la diffusion de grands évènements sportifs, comme la Coupe du Monde de Rugby, ainsi qu'une croissance des programmes exclusifs pour 6Play (VOD).

Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 300,7 ME, en recul de -10,6%, affichant une marge opérationnelle de 22,9%. Le résultat net attribuable au groupe s'élève à 234,1 ME, en hausse de +45% par rapport à 2022. La trésorerie nette est en hausse de 61,6 ME et s'élevait à +343,6 ME fin 2023.

Un dividende de 1,25 euro sera proposé, correspondant à un payout de 67%, égal à la moyenne des 5 derniers dividendes versés. M6 prévoit de maintenir un dividende du même ordre au titre de l'exercice 2024 et à plus long terme, le groupe souhaite revenir à sa politique de distribution habituelle.

Tout en continuant de renforcer la télévision linéaire, M6 compte accélérer le développement de son activité streaming en lançant une nouvelle plateforme pour porter son ambition. Celle-ci proposera une offre gratuite de contenus, accessible sur tous les écrans. Cette ambition s'appuie sur des investissements complémentaires qui seront réalisés entre 2024 et 2028 et qui porteront sur les contenus, la distribution, la technologie et le marketing.

Ainsi, M6 prévoit d'investir jusqu'à 100 ME dans ses coûts opérationnels streaming avec pour ambition de doubler le chiffre d'affaires streaming ainsi que le nombre d'heures visionnées sur la plateforme d'ici 2028. Le break-even de cette activité est attendu en 2027...

Ipsen annonce que les autorités américaines (Food and Drug Administration, FDA) ont approuvé l'indication supplémentaire d'Onivyde (irinotécan liposomal en injection) en association avec l'oxaliplatine, le fluorouracile et la leucovorine (NALIRIFOX) comme traitement de première ligne chez les patients adultes atteints d'un adénocarcinome du pancréas métastatique (mPDAC).

Il s'agit de la deuxième approbation d'un schéma d'Onivyde dans l'adénocarcinome du pancréas métastatique, après l'approbation par la FDA en 2015 d'Onivyde en association avec le fluorouracile et la leucovorine après progression de la maladie après un traitement comportant la gemcitabine.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Poujoulat à la fin du troisième trimestre (d'avril à décembre 2023) a reculé de 9,4% par rapport à la même période l'an dernier. Le Groupe Poujoulat renforce néanmoins sa position de leader sur ses différents marchés et annonce le lancement d'une nouvelle activité dans la ventilation pour la maison individuelle existante.

Les prévisions annoncées pour le troisième trimestre se sont confirmées. Ainsi, le Groupe Poujoulat connait une année de transition après un exercice 2022/2023 exceptionnel.

La baisse d'activité de la branche "conduits de cheminée et cheminées industrielles" a continué sur le troisième trimestre : le mouvement de déstockage chez les clients en France et en Europe s'est poursuivi mais touche à présent à sa fin. Par ailleurs, les ventes d'appareils de chauffage ont été freinées par la douceur des températures. Les changements réglementaires et du cadre de soutien à la rénovation (notamment celui de Ma Prime Renov) ont également rendu les consommateurs plus attentistes.

En 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Vicat atteint 3,937 milliards d'euros, en hausse de +8,1% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à +19,6% à périmètre et change constants et bénéficie de la contribution positive de toutes les régions du Groupe.

Le chiffre d'affaires du Groupe est impacté par un effet de change défavorable de -417 millions d'euros (soit -9,6%) correspondant principalement à la dépréciation des livres turque et égyptienne face à l'euro au cours de l'année. Il n'y a pas d'effet de variation de périmètre sur la période.

L'Ebitda du Groupe progresse fortement en 2023, passant de 570 ME en 2022 à 740 ME en 2023. Cette évolution résulte à la fois de la montée en puissance de l'usine de Ragland aux Etats-Unis, de l'amélioration des performances industrielles dans tous les pays et de la politique commerciale du Groupe. Les augmentations de prix ont permis de compenser les hausses cumulées des coûts de production mais n'ont toujours pas permis de retrouver les taux de marges antérieurs du Groupe. Ainsi, la marge d'Ebitda en 2023 reste cependant inférieure de 100 points de base au niveau de 2021 (19,8%). L'évolution de l'Ebitda publiée tient compte d'un effet de change défavorable de -64 ME.

A 433 ME, l'Ebit courant affiche une progression de +68% à pcc (+52,1% en données publiées) avec un taux de marge en hausse de +320 points de base sur 1 an après une augmentation des dotations aux amortissements liés notamment à la mise en service de Ragland. Le résultat net part du Groupe progresse de +84,8% à périmètre et taux de change constants et +65,6% en base publiée, à 258 ME.

Au 31 décembre 2023, le Groupe a maintenu une structure financière solide avec des capitaux propres importants et un endettement net en baisse de 145 ME sur un an. Le ratio de leverage est de 1,92x (2,75x à fin décembre 2022). Le Groupe dispose de lignes de financement confirmées, non utilisées et non affectées à la couverture du risque de liquidité sur les billets de trésorerie pour un montant de 683 ME au 31 décembre 2023 (400 ME au 31 décembre 2022). Les cash-flows libres s'élèvent à 295 ME, en forte amélioration sur l'année.

En 2024, le groupe s'attend à une poursuite de la progression de son chiffre d'affaires, soutenue par la croissance aux Etats-Unis, par la résilience des marchés émergents, et ce compte tenu de la faiblesse du secteur résidentiel en Europe. L'Ebitda généré par le Groupe en 2024 devrait être supérieur à celui de 2023.

Cet objectif tient compte de la progression des gains opérationnels à Ragland et du reflux de l'inflation des coûts énergétiques sur la période avec un effet de base favorable au premier semestre. En 2024, les investissements industriels du Groupe devraient s'établir à environ 325 ME compte tenu d'un décalage de décaissements relatif à la construction du nouveau four au Sénégal sur 2024. L'enveloppe d'investissements cumulée 2023 et 2024 reste inchangée.

La progression de l'Ebitda, la maîtrise du besoin en fonds de roulement ainsi que la discipline en matière d'investissements permettront une nouvelle réduction de l'endettement net du groupe.

Ainsi, le cimentier se fixe pour objectif de réduire le ratio de leverage à un niveau inférieur à 1,3x à fin 2025.

GTT annonce avoir reçu une commande de la part d'un chantier naval chinois pour la conception des cuves de huit nouveaux très grands méthaniers.

GTT réalisera le design des cuves de ces huit méthaniers, qui offriront chacun cinq cuves d'une capacité totale de 271 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes NO96 Super+ développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le deuxième trimestre 2028 et le quatrième trimestre 2029.

Linedata affiche en 2023 un EBITDA de 53,3 ME en progression de 5,3% par rapport à 2022. L'éditeur de solutions logicielles pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit avait réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 183,3 ME, en progression de 6,1% par rapport à 2022.

Dans un contexte inflationniste, Linedata annonce avoir procédé à des revalorisations salariales plus élevées qu'historiquement afin de maintenir son capital humain et a également eu recours à de la sous-traitance externe afin d'accompagner la croissance des services. A contrario, la société a enregistré un niveau plus important de licences perpétuelles et a bénéficié du développement de ses centres d'excellence. La marge d'EBITDA affiche 29,1% du chiffre d'affaires, quasi-stable par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel, à 37,9 ME, progresse plus fortement de 11%, en raison notamment d'un niveau de dépréciation et de provisions moindre que l'année précédente et d'une baisse des amortissements relatifs aux immobilisations corporelles et aux contrats de location. Le résultat net ressort à 25,5 ME, soit une marge nette de 13,9% après 15,3% en 2022. Un dividende de 1,75 euro par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.

Carmila annonce ses Résultats annuels 2023 : Le résultat récurrent par action est de 1,60 euro, en croissance de +8% à périmètre constant par rapport à 20221 (+2,3% par rapport au résultat récurrent par action 2022 de 1,56 euro). Le Dividende proposé est de 1,20 euro par action, en numéraire (+2,6% par rapport à l'exercice précédent).

Le groupe souligne la très bonne dynamique commerciale avec 826 baux signés, et une réversion positive de +2,4%. Le Taux d'occupation financier est à un record de 96,6% (+0,1 point par rapport à fin 2022). La croissance organique des loyers nets est de +4,7% par rapport à 2022. Le Chiffre d'affaires des commerçants ressort en augmentation de +5% par rapport à 2022.

La valeur du patrimoine à périmètre constant s'inscrit à -2,3% par rapport à fin 2022. L'EPRA actif net réévalué (EPRA NTA) par action est de 24,17 euros à fin 2023 (-4,3%)

Structure financière solide :

*Ratio dette nette sur EBITDA à 7,3x contre 7,7x à fin 2022;

*Ratio EPRA LTV droits inclus à 36,6% à fin 2023;

*Financement de l'acquisition de Galimmo sécurisé;

*Aucune échéance à refinancer avant mai 2027.

Prévue à l'été 2024, la finalisation de l'acquisition de Galimmo aura un effet relutif sur le résultat récurrent par action dès la première année. De plus, en raison de la forte décote implicite du prix d'acquisition par rapport aux valeurs d'expertises du portefeuille de Galimmo attendues au moment de la finalisation de la transaction, l'opération aura également un effet relutif immédiat sur l'actif net réévalué de Carmila, en raison du gain résultant de cette acquisition à des conditions avantageuses (goodwill négatif), selon les normes IFRS.

A partir de la finalisation de la transaction, Carmila sera également en mesure de déployer sa stratégie de création de valeur à moyen terme sur le portefeuille Galimmo.

Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à au moins 1,63 euro en 2024, en croissance de +2% par rapport à 2023.

Cette anticipation de croissance du résultat récurrent prend comme hypothèses une croissance organique des loyers, soutenus par un niveau d'indexation en ligne avec celui de 2023, ainsi que l'intégration d'une partie du résultat récurrent de Galimmo. Ces deux effets permettront de compenser une hausse modérée des frais financiers, suite aux opérations de financement réalisées en 2023, afin notamment de financer l'acquisition de Galimmo à des termes très attractifs pour Carmila.

Le plein effet annuel de relution du résultat récurrent par action (+3 à 5% pro forma) provenant de l'acquisition de Galimmo est attendu en 2025, tandis qu'en 2024 la contribution sera sur une partie seulement de l'année.

Dans un marché mondial qui se stabilise, Haulotte a réalisé une excellente performance commerciale au 4ème trimestre 2023 avec un chiffre d'affaires de 199 ME, en hausse de +13% par rapport à la même période de l'année précédente, tiré par la profondeur de son carnet de commandes et la réduction des tensions sur les approvisionnements de composants.

Porté par la croissance du 1er semestre, le marché mondial de la nacelle atteint son plus haut niveau jamais enregistré. Dans ce contexte, Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel consolidé de 767 ME en 2023, en hausse de +28% par rapport l'année précédente, tiré par une forte croissance de ses volumes vendus et l'impact positifs des augmentations de prix de vente.

En Europe, dans un marché finalement en léger recul sur l'année (hors Russie) et malgré une intensité concurrentielle toujours plus forte, le Groupe enregistre une croissance de ses ventes de +14% par rapport à l'année dernière.

En Asie-Pacifique, Haulotte poursuit sa bonne dynamique commerciale et affiche une croissance de ses ventes de +18% par rapport à 2022, tirée par la Turquie et l'Australie.

En Amérique du Nord, Haulotte poursuit ses efforts de pénétration du marché et enregistre, toutes activités confondues, un chiffre d'affaires en hausse de +75% sur l'année 2023, l'activité nacelle finissant à +110% de croissance.

En Amérique Latine, la nette reprise du marché, observée depuis deux ans (en particulier au Brésil), permet à Haulotte d'afficher une hausse de ses ventes de +26% sur l'année.

Au final, les ventes d'engins augmentent de +31%, l'activité de location de +14%, et les activités de services de +13%.

Le bon niveau d'activité de la fin d'année permet à Haulotte Group d'envisager une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche de +4% de son chiffre d'affaires en 2023. Dans un marché qui devrait poursuivre la consolidation observée au deuxième semestre 2023, Haulotte prévoit un chiffre d'affaires stable pour 2024.

SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours de ce 3e trimestre de l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 287,8 millions d'euros, en hausse de 11,0%. Ce 3e trimestre confirme la tendance observée depuis le début de l'exercice. A l'image du contexte macroéconomique, tous les principaux marchés de SII sont marqués par une dynamique plus faible que lors des deux derniers exercices.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 826,16 ME, en croissance de 12,2% (+8,4% en organique). Le chiffre d'affaires France est de 331,65 ME (308,8 ME en 2022-2023). A l'International, il croît de +15,6% à 494,51 ME (+12,1% en organique).

Les premières semaines de l'année 2024 n'inversent pas la tendance observée au cours de ces 9 premiers mois. Le chiffre d'affaires annuel de SII devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1,12 MdE et 1,13 MdE. Ceci représenterait une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 10%, toujours supérieure aux performances du secteur.