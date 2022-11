Préouverture Paris : encore du positif avant la Fed

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En attendant la nouvelle hausse des taux de la Fed ce mercredi qui va peut-être s'accompagner d'un discours (un peu) plus accommodant des responsables monétaires américains, les marchés continuent de reprendre du terrain en Europe, à l'image du CAC40 qui vient de rebondir de plus de 10% en l'espace d'un mois... Ce matin, la tendance en pré-séance est encore plutôt favorable (+0,3%), même si les échanges devraient être limités.

WALL STREET

Wall Street a de son côté effacé sa hausse initiale mardi en clôture, repassant prudemment dans le rouge à la veille du verdict de la Fed. Le S&P 500 abandonne 0,41% à 3.856 pts, le Dow Jones -0,24% à 32.653 pts et le Nasdaq -0,89% à 10.890 pts. Les opérateurs jouent donc la prudence en attendant le verdict du FOMC (ce soir à 19H00), et après une nouvelle série de résultats trimestriels plus ou moins rassurants... Les dernières statistiques US plutôt solides auraient tendance à conforter la banque centrale américaine dans sa position "dure". De quoi remettre en question les anticipations les plus favorables d'un changement de discours de la Fed en direction de son fameux "point pivot"...

Rappelons que les marchés boursiers ont été soutenus au cours des deux dernières semaines par un nouveau récit autour de la théorie du "pivot" de politique monétaire qui marquerait un début d'inflexion dans le discours de la banque centrale US en direction d'une politique moins restrictive...

A plus court terme, l'outil FedWatch du CME Group fait ressortir désormais une probabilité de 88% d'une hausse de taux de 75 points de base de la Fed à l'issue de la réunion monétaire, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75% et 4%. Il s'agirait de la quatrième hausse de taux surdimensionnée de la Fed, réagissant avec vigueur à l'inflation record. Le même outil FedWatch donne pour le 14 décembre (dernière réunion FOMC de l'année) des probabilités sensiblement équivalentes aux fourchettes de taux 4,25-4,5% (48% de probabilité) et 4,5-4,75% (47% de 'proba'). Autrement dit, la Fed augmenterait encore de 50 ou 75 pb ses taux à cette occasion. Le plafond pourrait être atteint lors des réunions de février ou mars 2023, avec des fourchettes maximales de taux entre 4,75 et 5% ou bien 5 et 5,25%...

Les prochains mois pourraient donc se révéler plus 'calmes' du côté de la Fed, après le tour de vis de décembre, avec la reconnaissance des effets décalés du resserrement de la politique et des risques à la baisse pour la croissance en cas de "surréaction monétaire".

Le baril de brent rebondit ce matin à 95,50$. L'euro campe sous les 0,99/$ entre banques. L'or pointe à 1647$ et le Bitcoin à 20.473$.

VALEURS A SUIVRE

Sodexo : Lors de son 'Capital Markets Day', qui se tient aujourd'hui, Sodexo présentera son plan stratégique à horizon 2025 visant à générer une croissance durable et rentable et à créer de la valeur pour ses actionnaires et l'ensemble de ses parties prenantes.

La stratégie de Sodexo de recentrage et d'accélération repose sur 3 piliers :

-Se recentrer sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de Facilities Management ;

-Accélérer la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses ;

-Renforcer l'impact de la contribution sociétale et environnementale du Groupe.

Le Conseil d'Administration est convaincu qu'en exécutant avec succès cette stratégie, Sodexo atteindra :

Pour l'exercice 2023 : +8 à +10% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants.

Pour les exercices 2024 et 2025 : +6 à +8% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.

L'ambition de Sodexo est d'être le leader mondial en matière d'alimentation durable et d'expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Grâce à ses positions solides à l'échelle mondiale sur les marchés attractifs de la restauration et du Facilities Management, à une attention constante portée à l'exécution opérationnelle ainsi qu'à un bilan très solide, Sodexo est bien placé pour réaliser son ambition.

Pour mettre en oeuvre ce plan stratégique, une Leadership Team resserrée supervisera une organisation simplifiée et plus efficace.

M6 est entré en négociations exclusives avec la société Passat S.A., en vue de la cession de sa filiale 'Best of TV', détenue à 51%.

Best of TV (importateur/grossiste) propose, en grande distribution, différents produits de niche dont ceux exclusifs du téléachat. Ceux-ci sont généralement accompagnés, en magasin, d'une mise en avant moderne et attractive avec un film de démonstration.

Passat S.A. et Best of TV évoluent dans le même univers concurrentiel et proposent des gammes différentes et complémentaires à leurs clients. Cette complémentarité d'offre, ainsi que le partage de valeurs communes, permettront d'accélérer le développement de leur activité.

Ce projet a le soutien du management de 'Best of TV'.

La réalisation de l'opération reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Par cette cession, M6 poursuit la rotation de son portefeuille de diversifications, dont le développement s'appuie notamment sur la puissance des antennes du Groupe.

McPhy Energy annonce la décision finale d'investissement de sa Gigafactory d'électrolyseurs sur le site de Belfort par son Conseil d'administration en date du 26 octobre. Cette approbation a été suivie par la signature avec Bpifrance d'un contrat d'aide publique par l'État français jusqu'à 114 ME destinée à la Gigafactory dans le cadre du dispositif PIIEC. L'éligibilité du projet de McPhy à ce dispositif a été validée par la Commission européenne en juillet dernier...

Imerys affiche une solide performance financière au troisième trimestre et confirme sa prévision d'EBITDA courant pour 2022.

Le Chiffre d'affaires ressort ainsi en hausse de 20,8% à 1 116 millions d'euros au troisième trimestre (et à 3.258 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit +19%).

La croissance organique est de 13,3% par rapport au troisième trimestre 2021 (+14% sur les 9 premiers mois de 2022), fruit de la politique de prix face aux pressions inflationnistes sur les coûts. L'EBITDA courant s'inscrit en hausse de 15%, à 193 millions d'euros au troisième trimestre (+10,2% à 568 millions d'euros sur les 9 premiers mois). Le résultat courant net des activités poursuivies est de 221 millions d'euros sur les 9 premiers mois (+15,7% par rapport à 2021).

Verallia, leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, a signé un accord ferme avec une filiale de Sun European Partners LLP en vue de l'acquisition d'Allied Glass, un leader sur le segment de l'emballage en verre premium au Royaume-Uni, spécialisé dans le marché des spiritueux.

Forts de plus de 150 ans d'expertise dans le secteur du verre, les deux groupes partagent les mêmes valeurs fondamentales - notamment l'attention portée aux clients et le travail d'équipe - qui animent et orientent leurs activités.

Avec cette acquisition, Verallia entend bénéficier de l'expertise d'Allied Glass dans la production de bouteilles en verre premium, notamment dans les secteurs du Scotch Whisky et du Gin, et tirer parti de sa position établie sur le marché britannique.

Cette transaction permettra à Allied Glass d'intégrer un groupe international, leader européen de l'emballage en verre pour le secteur des boissons et des produits alimentaires, et de mettre à profit son expertise et sa vision à long terme.