Préouverture Paris : encore des hésitations, Atos reste au centre de l'actualité

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore peu d'écarts attendus en bourse de Paris à l'ouverture autour des 7.500 points sur le CAC40. La Banque d'Australie n'a finalement pas modifié ses taux directeurs tôt ce matin et les publications d'entreprises sont nettement moins nombreuses que la semaine dernière... De quoi souffler encore un peu, alors que le marché reste seulement à une centaine de points de ses records historiques du mois d'avril dernier...

WALL STREET

La cote américaine a débuté la semaine en légère hausse lundi, hésitante après deux indices manufacturiers sans relief, et dans l'attente des publications d'Apple ou d'Amazon en fin de semaine. Le S&P 500 s'est avancé timidement de 0,15% à 4.588 pts, alors que le Dow Jones a pris 0,28% à 35.559 pts. Le Nasdaq grappille 0,21% à 14.346 pts. DJIA et S&P évoluent désormais à seulement 4% à peine de leurs sommets historiques, avec l'espoir d'un atterrissage économique en douceur et d'un apaisement de l'inflation... Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne encore 1,2% à 81,65$. L'once d'or a refranchi en séance les 2.000$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises de référence et à un euro sur les 1,10/$... La semaine sera encore marquée à Wall Street par une avalanche de publications financières. La plus grande capitalisation boursière mondiale, Apple, sera de la fête jeudi après bourse, avec Amazon...

ECO ET DEVISES

Côté indicateurs, l'indice manufacturier régional de la Fed de Chicago pour le mois de juillet 2023 est donc ressorti à 42,8, contre un consensus FactSet de 43 et un niveau de 41,5 un mois auparavant. L'indice demeure donc largement sous la barre des 50, ce qui signale une contraction profonde de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois de juillet s'est inscrit à -20, contre un consensus FactSet de -23,3 et un niveau de -23,2 un mois auparavant. Largement négatif, l'indice signale toujours une nette régression de l'activité manufacturière dans la région. L'indice de production est également dans le rouge en juillet.

Mardi, l'indice PMI manufacturier national américain et l'ISM manufacturier retiendront l'attention, tout comme les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain sera connu mercredi. L'indice PMI composite final et l'ISM des services seront surveillés jeudi. Les chiffres de la productivité américaine et ceux des commandes industrielles seront annoncés le même jour. Enfin, le rapport mensuel sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juillet sera publié vendredi (consensus FactSet 200.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage, 165.000 créations dans le privé).

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est montré plus optimiste à propos de l'inflation et sur le fait que les États-Unis soient en mesure d'éviter une récession malgré le durcissement monétaire accéléré... Il prévient toutefois qu'un chômage plus élevé serait le prix à payer pour parvenir à un atterrissage en douceur. Selon le responsable, les perspectives d'inflation sont positives, alors que la résilience de l'économie continue de surprendre. Quoi qu'il en soit, la campagne agressive de la Fed devrait probablement se traduire par des pertes d'emplois et un ralentissement de la croissance économique. Kashkari a livré ses commentaires hier dimanche sur CBS, pour l'émission 'Face the Nation'.

Le scénario de base, selon le responsable, serait que l'économie ralentisse mais "que nous évitions une récession". Il ne juge pas réaliste que ce cycle se termine sans coût pour l'emploi, alors même que le taux de chômage américain demeure proche des planchers à 3,6%. Kashkari envisage une remontée à 4% dans ce scénario d'atterrissage en douceur. Le responsable confirme que la Fed observe toujours attentivement les données entrantes afin de déterminer si de nouvelles hausses de taux seraient appropriées. Alors que l'inflation ajustée a progressé moins que prévu à +4,1% en juin, elle reste nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. "Si nous avons besoin de relever encore les taux, nous le ferons", a asséné Kashkari. Le taux des 'fed funds' est désormais logé entre 5,25 et 5,5%, au plus haut depuis 2001.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a précisé que la banque "tenait assez bien sa ligne de politique monétaire", l'objectif étant de réduire l'inflation vers l'objectif sans provoquer de récession majeure. La Fed doit selon lui "jouer à l'oreille" en termes de restriction monétaire. Quoi qu'il en soit, les efforts pour abaisser l'inflation semblent selon lui porter leurs fruits, alors que les règles habituelles d'arbitrage direct entre inflation et marché du travail ne paraissent quant à elles pas s'appliquer.

Du côté européen, les données d'Eurostat ont fait ressortir une croissance de 0,3% dans la zone euro au deuxième trimestre, tandis que l'inflation a ralenti en juillet, même si l'inflation annuelle 'core' (ajustée) s'est maintenue à 5,5%...

Le baril de pétrole brut WTI est repassé au-dessus des 80$. Le Brent est également ferme à 84,55$. L'euro campe sur les 1,10/$. L'once d'or s'accorde une pause à 1.956$, tandis que le Bitcoin campe sous les 30.000$ à 29.378$.

BROKERS

-Berenberg conserve Vicat avec un cours cible relevé de 29 à 34 euros.

-JP Morgan est à 'souspondérer' sur ADP avec un objectif ramené de 120 à 118 euros et à 'surpondérer' sur Euronext avec un objectif relevé à 107 euros. JP Morgan est aussi à 'surpondérer' sur Saint-Gobain avec un objectif relevé de 73 à 74 euros.

-HSBC conserve Air Liquide avec un objectif ramené de 158 à 153 euros.

-Citigroup reste neutre sur Bureau Veritas avec un objectif ajusté à 27,40 euros.

-Goldman Sachs reste à l'achat sur Edenred avec un objectif relevé de 68 à 69 euros.

-Stifel conserve Hermès avec un objectif de cours relevé à 1850 euros et est à l'achat sur Kering avec un objectif abaissé à 625 euros.

-BNP Paribas Exane est 'neutre' sur Legrand avec une cible relevée à 94 euros et 'neutre' aussi sur Alstom avec un objectif ajusté de 26 à 27 euros.

-Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Schneider avec un objectif relevé de 150 à 155 euros et à 'pondération en ligne' sur Teleperformance avec un objectif ramené de 240 à 220 euros. Morgan Stanley est aussi à 'pondération en ligne' sur Ipsen avec un objectif relevé à 114 euros.

VALEURS A SUIVRE

Atos SE, leader mondial de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures informatiques, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment, prévoyant des négociations exclusives pour vendre à EPEI 100% de sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation.

La transaction globale et transformatrice envisagée aboutirait à la séparation effective d'Eviden et de TFCo et au renforcement de la structure du capital du Groupe. La cession envisagée aurait un impact positif net sur la trésorerie de 0,1 milliard d'euros avec le transfert de 1,9 milliard d'euros d'engagements au bilan, ce qui conduirait à une valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros. TFCo continuera à utiliser la marque Atos et deviendra son unique propriétaire.

L'opération vise à donner à Eviden des bases solides pour poursuivre sa trajectoire de croissance et renforcer son positionnement stratégique unique, tout en assurant la bonne continuité commerciale des opérations des deux périmètres.

Avec le projet de cession de Tech Foundations, le Groupe deviendrait Eviden, un leader pure-play sur les marchés à forte croissance de la transformation numérique, du big data et de la cybersécurité. Le Groupe serait coté sur Euronext Paris par l'intermédiaire de la société mère d'Eviden, Atos SE qui serait renommée Eviden SE à la suite de l'opération...

Opérant dans plus de 50 pays à travers le monde, Eviden estime son marché total adressable à environ 1.800 milliards d'euros en 2025, englobant des segments en forte croissance, tels que les services numériques, le cloud, la sécurité numérique, le calcul intensif et l'informatique de gestion et l'IA ;

En 2022, Eviden a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 MdsE, dont 72% dans les activités numériques et 28% dans BDS ; au S1 2023, la croissance organique progresse fortement de +7,0 % avec une marge opérationnelle de 5,3% ;

Eviden bénéficie d'une forte dynamique commerciale, comme en témoigne le ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires de 119% au T2.

Thales : OCCAR, l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement, a attribué a Naviris et à eurosam un contrat pour la rénovation à mi-vie des frégates Horizon françaises et italiennes. Les deux industriels travailleront en étroite collaboration avec leurs sociétés actionnaires, Fincantieri et Naval Group pour la frégate, MBDA Italie, MBDA France et Thales pour la nouvelle génération de système anti-aérien principal PAAMS et de radar longue portée LRR.

La valeur du contrat Naviris et Eurosam est de 1,5 milliard d'euros. Plus en détail, Naviris finalisera dans les prochains jours les contrats de sous-traitance, dont celui avec Fincantieri, qui aura une valeur de 211 millions d'euros et constitue une transaction importante avec une partie liée, définie conformément aux réglementations applicables en la matière.

Euroapi annonce un Chiffre d'affaires de 496,6 millions d'euros, en hausse de 2,6%. L'activité API Solutions (+0,2% de croissance du chiffre d'affaires, +1,9% avec les Autres Clients et -1,2% avec Sanofi) a poursuivi le déploiement de sa feuille de route commerciale, dont l'acquisition, au cours du premier semestre, de 35 nouveaux clients dans les petites et grosses molécules, l'accélération de la stratégie de ventes croisées et l'optimisation de la politique de prix.

Les ventes du premier semestre intègrent l'impact résiduel de la suspension de la production de prostaglandines à Budapest, qui a entièrement repris à la mi-avril (environ (15) millions d'euros d'impact sur la performance du premier semestre 2023).

Pour l'activité CDMO (+9,8% de croissance du chiffre d'affaires), les bons résultats des ventes aux Autres Clients (+18,5%) ont été partiellement atténués par la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec Sanofi (-1,8%) causée par l'arrêt de deux programmes en phase avancée par Sanofi à la fin de l'année 2022 (impact d'environ (6) millions d'euros d'impact sur la performance du premier semestre 2023).

Au premier semestre, 106 appels d'offres ont été reçus, à comparer à 117 au premier semestre 2022, avec une augmentation de +18,1% de la valeur moyenne par proposition.

A la fin du mois de juin, 79 projets étaient actifs, avec un portefeuille progressivement dé-risqué vers des projets en phase avancée.

Le "Core EBITDA" est de 62,5 millions d'euros, avec une marge de Core EBITDA de 12,6%, à comparer à 14,5% au premier semestre 2022, reflétant principalement l'impact négatif de la suspension de la production de prostaglandines au cours de la période, ainsi qu'une reprise de provision de 2,5 millions d'euros liée à la taxe sur les produits pharmaceutiques en Hongrie comptabilisée en 2022. EUROAPI était hors du champ d'application de ce décret en 2022, mais reste soumis à la taxe en 2023.

Le Résultat net de ressort à 62,8 millions d'euros par rapport à 16,7 millions d'euros au premier semestre 2022, dont 46,8 millions d'euros de produit d'impôts différés lié à la réévaluation des actifs d'EUROAPI Hongrie3.

Le groupe a réalisé 69,3 millions d'euros d'investissements industriels (14% du chiffre d'affaires), à comparer à 51,4 millions d'euros au premier semestre 2022, dont 51% consacrés à des projets de croissance.

Le "Core Free Cash-Flow" est de (90,6) millions d'euros, contre (40,2) millions d'euros au premier semestre 2022, résultant notamment de la saisonnalité de l'activité et de l'impact de l'inflation sur la valeur des stocks.

ARTEA, acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires du 1er semestre 2023.

ARTEA a enregistré un chiffre d'affaires de 47,6 ME, en hausse de +34% sur un an. Cette croissance qui porte sur les trois métiers d'ARTEA reflète la diversification progressive du groupe avec un part de l'activité promotion qui ne représente plus que 72% du total vs 82% en 2022 et 91% en 2021.

Les revenus issus de Dream Energy sont multipliés par 3 à 5,6 ME. Cette croissance s'explique par le doublement de la capacité de production grâce aux acquisitions réalisées en fin d'année 2022 ainsi que l'intégration de deux sociétés AIS et EMJ permettant d'internaliser les compétences de construction et de maintenance des barrage hydroélectriques et des stations de super chargeurs. Cette évolution est une tendance de fond qui doit se poursuivre sur les prochains exercices.

Les revenus issus des activités récurrentes immobilières progressent de +64% à 7,9 ME, sous l'effet conjugué :

d'une stabilité des revenus Fonciers : +1% étant donné que les nouveaux actifs conservés via l'Immobilière Durable ne sont plus consolidés. Sur l'ensemble du patrimoine, le taux d'occupation est toujours optimisé à 97% ;

d'une croissance de +180% des revenus issus de l'activité Services. Cette croissance s'explique par la montée en puissance des actifs exploités sous la marque Pureplaces (coworking et coliving) à Lille-Lesquin et Biot-Sophia ainsi que par l'activité Storia (hôtellerie de prestige) avec l'acquisition du château d'Artigny réalisée fin février 2023.

Les revenus issus de l'activité Promotion progressent de +18% à 34,1 ME, et se caractérisent par :

La signature de ventes pour 20 ME au cours des 6 premiers mois : essentiellement un immeuble intégralement loué à Orange à Sophia ainsi que le solde d'un immeuble à Fuveau. Deux nouvelles cessions (Lesquin F et Bachasson G) ont été signées en juillet pour 14 ME ;

L'obtention de nouveaux financements en vue de l'acquisition de nouveaux actifs pour le compte de l'Immobilière Durable : extension de l'Arteparc de Meyreuil, lancement de nouveaux Arteparc à Lyon et Bordeaux en cours.

Au 1er semestre 2023, Dream Energy, regroupant les activités d'énergies renouvelables du Groupe, a poursuivi son développement rapide. Les 6 premiers mois de l'année se sont ainsi caractérisés par :

La sélection par l'ADEME de Dream Energy suite à l'appel à projets "Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques" dans le cadre du plan France 2030. Soutenu par l'État, avec une première subvention de 6,8 ME, Dream Energy se positionne comme un acteur incontournable de l'électro-mobilité grâce au déploiement de son réseau de stations de super chargeurs sur l'ensemble du territoire français ainsi que dans différents pays d'Europe. Une première tranche de 35 stations comprenant 170 points de charge est en cours de déploiement ;

La signature d'un partenariat avec l'Union Nationale des Taxis (UNT), afin de les accompagner dans la mutation des flottes de parc de véhicules professionnels vers l'électrique bas carbone. Dans ce cadre, Dream Energy mettra à la disposition de l'UNT de manière privilégiée un service de recharge ultrarapide et bas carbone, adapté à la profession. L'UNT représente plus de 4.000 taxis en France ;

Le lancement d'un financement participatif via Lendosphere pour accompagner la croissance de ses activités d'énergies renouvelables. Avec un objectif initial de 2 ME, cette campagne ouverte à tous est la première émission d'un emprunt global de 10 ME. Une première émission de 5 ME a déjà été réalisée et une deuxième souscription est actuellement en cours.

Groupe Berkem a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 28 ME, relativement stable par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 qui s'élevait à 28,2 ME. Le chiffre d'affaires du pôle Construction & Matériaux s'établit sur le semestre à 12,5 ME en recul de 7% par rapport au 1er semestre 2022, fortement impacté par le ralentissement de l'usage du bois dans le marché de la construction.

Par ailleurs, le pôle Hygiène & Protection est en léger recul de 2%, impacté également par le contexte adverse que connaît le secteur du bâtiment, avec un chiffre d'affaires semestriel à 6,5 ME. Le pôle Santé, Beauté & Nutrition connaît quant à lui une progression de +6,5%, soutenue par une bonne dynamique commerciale du Groupe avec le lancement de nouveaux produits en cosmétique et la signature d'accords de distribution à travers le monde.

Enfin, le pôle Industrie poursuit sa trajectoire de croissance, notamment grâce aux nouveaux débouchés commerciaux assurés avec l'acquisition de Biopress réalisée début avril 2023, et enregistre 0,4 ME de chiffre d'affaires au 1er semestre 2023.

MedinCell confirme avoir reçu la dernière tranche de 10 ME du prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI). Le tirage de cette dernière tranche d'un prêt total de 40 millions d'euros signé avec la BEI en novembre 2022 était conditionné à l'approbation par la FDA américaine de UZEDY, obtenue le 28 avril 2023.

En parallèle de l'encaissement de cette tranche de 10 millions d'euros et conformément aux termes de l'accord de crédit, MedinCell a émis 313.607 bons de souscription d'actions (BSA) au profit de la BEI.

Acteos a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 6,9 ME contre 8,2 ME sur la même période de 2022 (-15,9%). L'éditeur de logiciels de gestion logistique précise que ce repli intègre une base de comparaison défavorable après un premier semestre 2022 en croissance de 17,7%, porté par les performances exceptionnelles enregistrées l'an passé sur l'activité Mobilité en France. Cette situation perdurera sur le second semestre de l'exercice 2023.

L'activité Software est quant à elle mieux orientée avec un chiffre d'affaires en croissance de plus de 3% au premier semestre à 4,9 ME. Acteos estime que cette tendance favorable devrait se confirmer au cours des prochains mois.

OSE Immunotherapeutics SA annonce que la société a reçu une aide à l'innovation de 200.000 euros du Gouvernement Français et de la Région Pays de la Loire dans le cadre du plan d'investissement "France 2030" opéré par Bpifrance.

DBV Technologies : La FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis a fait part de ses commentaires sur les deux études de sécurité supplémentaires de DBV chez les enfants en bas âge (1 à 3 ans) et les enfants (4 à 7 ans).

Les deux études pivotales de sécurité seront nommées COMFORT Toddlers (1 - 3 ans) et COMFORT Children (4 - 7 ans).

COMFORT Toddlers sera une étude de sécurité de 6 mois, en ligne avec l'accord précédemment conclu avec la FDA sur l'étude de sécurité de COMFORT Children.

La société souhaite obtenir l'accord final de la FDA sur les protocoles COMFORT avant de commencer les études.

Safe, groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce la suspension de son contrat de financement et la mise en place d'un prêt de substitution.

Conformément aux conditions du contrat de financement conclu avec ABO et publiées le 14 mars 2023, le tirage des tranches de financement est suspendu compte tenu de l'application de la condition suivante:

En raison de cette suspension, et en dépit des démarches engagées par SAFE afin de trouver de nouvelles sources de financement et de réduire ses dépenses opérationnelles et besoins de financement, le Conseil d'administration de la société, à l'issue d'une réunion tenue ce jour, a décidé d'initier auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise les démarches visant l'ouverture d'une procédure collective afin de restructurer sa situation d'endettement et d'apurer son passif.

Une suspension de cours a été sollicitée auprès d'Euronext le 28 juillet dernier le temps de la communication de ce communiqué de presse. La recotation du titre a été demandée ce jour à Euronext par la société...

NEOLIFE, acteur majeur des eco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2023 de 5,1 ME au titre des matériaux de construction, en progression de +25% par rapport au premier semestre 2022. Cette croissance est tirée par l'Export (+1,3 ME) du fait du renforcement de la stratégie et notamment la poursuite du développement du marché Hollandais ainsi qu'un démarrage très prometteur en Suisse.

Le marché français est quant à lui en retrait de -0,3 ME du fait de glissements d'affaires de S1 à S2 et de décalages de démarrages chantiers liés à des arbitrages financiers. Ces coupes budgétaires ont entrainé des baisses de quantités vendues sur certains chantiers.

Le chiffre d'affaires de 2,3 ME concernant la vente d'éco-matériaux est en recul de -5% par rapport au premier semestre 2022, car la société a opéré un changement de process vis-à-vis de l'un de ses principaux extrudeurs. Afin d'améliorer la gestion des chutes et des délais, la matière première (ie, compound), lui est désormais mise à disposition depuis le 1er mai 2023 (cette matière lui était préalablement vendue). L'extrudeur se chargeant toujours de transformer la matière première en produits finis. Ce chiffre d'affaires éco-matériaux aurait été de 2,9 ME à business model équivalent, soit +23% par rapport à 2022.

Le chiffre d'affaires global qui s'affiche ainsi à 7,5 ME, soit +14% par rapport au premier semestre 2022. Un chiffre d'affaires global qui aurait été en croissance de +1,6 ME, soit +24%, à business model équivalent.

Par ailleurs, les différentes actions réalisées en 2022 et sur le premier semestre 2023 permettent à la société d'afficher une marge brute qui progresse de plus 20% par rapport au premier semestre 2022 et un taux de marge brute qui s'améliore de plus de 2 points à période comparable.

Algreen : Sur l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires consolidés du groupe Algreen est de 6.917 KE, contre 5.979 KE sur N-1 soit une croissance de 16% par rapport à l'exercice précédent.

Sur cette même période, le groupe stabilise sa masse salariale et les différents coûts liés à son activité.

Cette amélioration de la marge combinée à la stabilité des charges externes et des charges de personnel permet de dégager un EBE de -1.196 KE contre -1.761 KE sur N-1 soit une réduction de 565 KE (+32%).

Le résultat financier s'est dégradé sur l'année à -9.911 KE par l'effet des coûts inhérents au financement du BFR. Ces différentes charges financières sont dues à la conversion des OCEANE en actions. Etant donné que le cours de bourse était inférieur au nominal du capital social, la société a subi 9.444 KE de charges financières supplémentaires.

Les comptes consolidés de l'ensemble des sociétés ont un résultat part de groupe de -11.020 KE sur l'exercice 2022/2023 contre -2.834 KE sur N-1 soit une dégradation de 289%. Les capitaux propres consolidés sont positifs, ils s'élèvent à 6.222 KE.