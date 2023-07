Préouverture Paris : encore des dizaines de publications d'entreprises à suivre !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats semestriels se poursuit en bourse ce vendredi... En rebond de plus de 2% hier, la tendance est toutefois plus molle ce matin sur le CAC40, alors que quelques publications devraient être sanctionnées dès l'ouverture du marché... Par ailleurs, Wall Street s'est retourné à la baisse hier en clôture, de quoi peser ce matin sur la tendance.

WALL STREET

Wall Street qui grimpait encore en début de séance jeudi s'est donc finalement rétracté en clôture, malgré la hausse du cours de Meta (+4,4%), une croissance américaine supérieure aux attentes, et... un discours relativement flou de la Fed, sans être pour autant accommodant. Le S&P 500 perd 0,64% à 4.537 pts, le Dow Jones recule de 0,67% à 35.282 pts et le Nasdaq cède 0,55% à 14.050 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI progresse à près de 80$. L'indice dollar regagne 0,9% face à un panier de devises, alors que l'euro revient sous les 1,10/$.

ECO ET DEVISES

La croissance américaine a nettement dépassé les attentes de marché pour le deuxième trimestre... La première estimation de progression du PIB sur la période atteint 2,4% selon le rapport du jour, bien au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 1,5% et de celui de Bloomberg qui ressortait à +1,8%. Un trimestre plus tôt, l'expansion américaine ressortait à 2%. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté au rythme de 2,2%, hausse moins importante que prévu. L'indice des prix s'établit au plus bas depuis le quatrième trimestre 2021 - tout comme l'indice 'core PCE' logé à 3,8%.

Mercredi, le durcissement monétaire d'un quart de point de la Fed, largement anticipé, n'avait pas surpris les investisseurs. Le discours de la banque centrale est resté globalement ferme, face à l'inflation. La suite des événements dépendra donc des données entrantes... Concernant la prochaine réunion des 19-20 septembre, l'outil FedWatch signale une probabilité de 76% d'un statu quo monétaire laissant les taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds. Il est bien possible qu'il s'agisse de la fourchette terminale, avant d'éventuels futurs assouplissements en début d'année prochaine. L'outil FedWatch montre que la probabilité n'est que de 34% environ que la Fed procède encore à un tour de vis monétaire d'ici la fin de l'année.

Comme anticipé, la BCE a aussi augmenté ses trois taux d'intérêt directeurs hier de 0,25% alors que l'inflation continue de ralentir mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,25%, 4,50% et 3,75% à compter du 2 août prochain...

En Asie, la Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi après la décision de la centrale japonaise de rendre plus flexible sa politique de contrôle de la courbe des rendements. L'indice Nikkei a perdu 0,40% à 32.759,23 points et le Topix, plus large, a cédé 0,21% à 2.290,25 points.

L'euro revient ce matin sous les 1,10/$. Le pétrole reste ferme à 84$ le brent. L'once d'or se traite 1.944$.

VALEURS A SUIVRE

Bouygues dévoile des résultats semestriels en progression et confirme l'ensemble de ses objectifs 2023. Le géant du BTP, des médias et des télécoms a réalisé sur le premier semestre un résultat opérationnel courant des activités meilleur que prévu, en hausse de 41,7% à 727 millions d'euros, aidé par sa nouvelle division Equans. Le profit net part du Groupe s'élève à 225 millions d'euros contre 147 ME un an auparavant pour un chiffre d'affaires en vive hausse de 41% à 26,1 milliards d'euros, porté principalement par la contribution d'Equans mais également par la performance commerciale de la plupart des métiers. À périmètre et change constants, la croissance ressort à 3%.

L'endettement financier net s'établit à 10,6 milliards d'euros au 30 juin 2023, contre 7,4 milliards d'euros fin décembre 2022, soit une variation d'environ 3,1 milliards d'euros, qui tient essentiellement compte de la saisonnalité habituelle des activités.

Hermès a fait part ce vendredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 27,5% au deuxième trimestre, soutenue par une dynamique solide dans l'ensemble de ses régions et activités. Cette progression est supérieure à celle de 23% enregistrée au premier trimestre et porte à 25,2% la croissance organique sur l'ensemble du premier semestre.

Au deuxième trimestre, les ventes en Asie hors Japon ont grimpé de 33,7%, grâce à une base de comparaison favorable en Chine où le groupe a rouvert en avril après la rénovation de son magasin Peninsula, sa première adresse ouverte à Pékin en 1997.

Le résultat opérationnel courant atteint 2,947 milliards d'euros au premier semestre, ce qui donne une marge de 44%.

Hermès ne fournit pas de prévisions financières chiffrées, dit poursuivre l'année 2023 "avec confiance".

Arkema : Le Chiffre d'affaires d'Arkema s'inscrit à 2,4 MdsE, en retrait de 23% par rapport au niveau particulièrement élevé du 2T'22 : Les volumes sont en baisse sensible, impactés par une demande globalement faible sur la plupart des marchés finaux et la poursuite des déstockages. Les marchés de l'automobile, des batteries et de l'énergie restent néanmoins bien orientés. L'Effet prix est positif sur la majorité des lignes de produits, mais négatif au niveau du Groupe compte tenu, comme au 1er trimestre, de la normalisation du PVDF et de l'amont acrylique.

L'EBITDA s'inscrit à 417 ME, en baisse par rapport à la performance exceptionnellement élevée du 2T'22 (705 ME). La marge d'EBITDA atteint un très bon niveau à 17,1%, démontrant la qualité du portefeuille de produits et la gestion dynamique des prix et du mix.

Le Résultat net courant est de 207 ME, soit 2,77 euros par action (5,99 euros au 2T'22). Le Flux de trésorerie courant ressort à 145 ME, reflétant la solidité des résultats et intégrant la saisonnalité du besoin en fonds de roulement. La dette nette y compris obligations hybrides ressort en légère hausse à 2.645 ME intégrant le paiement des dividendes et représentant 1,7x l'EBITDA des douze derniers mois.

Engie présente des résultats en hausse au titre du premier semestre 2023, grâce à ses performances soutenues dans la gestion de l'énergie et les renouvelables, et a confirmé ses objectifs annuels.

L'énergéticien a enregistré à la fin juin un résultat net récurrent part du groupe de 4 milliards d'euros (+24,6%), un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) hors nucléaire de 6,7 milliards d'euros (+52,7%) et un chiffre d'affaires de 47,0 milliards (+8,9%).

Le groupe a accusé cependant une perte nette part du groupe de 0,8 milliard d'euros, contre un bénéfice de 5 milliards un an plus tôt, en raison d'une charge liée à l'accord avec le gouvernement belge pour prolonger de 10 ans l'exploitation des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4, signé le 21 juillet.

Capgemini : Le Chiffre d'affaires s'est établi à 11.426 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de +6,9%. La croissance à taux de change constants est de +7,9% au 1er semestre et de +5,2% au 2ème trimestre. Le Taux de marge opérationnelle ressort en progression de +20 points de base pour atteindre 12,4%. Le

Free cash-flow organique est de -53 millions d'euros.

Le groupe annonce par ailleurs un investissement massif de 2 milliards d'euros sur 3 ans dans l'Intelligence Artificielle (IA).

Casino annonce avoir conclu, sous l'égide des conciliateurs et du CIRI, un accord de principe le 27 juillet 2023 avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor et des créanciers détenant plus des deux tiers du Term Loan B, en vue du renforcement des fonds propres du Groupe et de la restructuration de son endettement financier.

L'Accord de Principe a été approuvé par le Conseil d'administration de Casino sur recommandation unanime du comité ad hoc. Il prévoit la conclusion par les parties et les autres créanciers soutenant l'Accord de Principe d'un accord de lock-up1 contraignant, au cours du mois de septembre 2023, permettant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre 2023 et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024.

Des groupes bancaires français (détenant, ensemble avec certains des créanciers susvisés, plus des deux tiers du RCF) ont confirmé au Groupe leur accord de principe sur les principaux termes de la restructuration tels qu'ils découlent de l'Accord de Principe.

En toute hypothèse, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Une présentation synthétique de l'Accord de Principe a été mise en ligne ce jour sur le site internet de Casino.

Cette présentation contient des éléments financiers prospectifs clés transmis par le groupe Casino aux parties prenantes dans le cadre de la procédure de conciliation, ainsi que les éléments clés du business plan préparé à date par le Consortium sur la base desdits éléments financiers transmis par le groupe Casino.

Ainsi, l'ensemble des informations privilégiées relatives au groupe Casino qui ont pu être transmises à date par Casino aux créanciers et apporteurs de fonds propres sous accord de confidentialité dans le cadre de la procédure de conciliation ont été rendues publiques.

Par ailleurs, le Groupe a obtenu des prêteurs au titre du RCF qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023 (cf. communiqué du 26 juin 2023).

Air France-KLM a publié un bénéfice trimestriel nettement supérieur aux attentes de la place, aidé par une hausse du nombre de passagers transportés sur fond de reprise sensible du trafic dans les aéroports depuis la fin de la pandémie.

Depuis l'an dernier, grèves et pénurie de personnel ont toutefois contraint les compagnies européennes à annuler des milliers de vols afin d'éviter des files d'attente massives aux aéroports faute de main-d'oeuvre formée rapidement.

Le résultat opérationnel d'Air France-KLM est ressorti à 733 millions d'euros au deuxième trimestre, bien supérieur aux 665 millions d'euros anticipés en moyenne par les analystes.

La compagnie aérienne a transporté 24,7 millions de passagers sur la période avril-juin et a annoncé que sa capacité au deuxième trimestre s'était établie à 92% des niveaux de 2019.

Air France-KLM a également confirmé sa prévision de capacité pour l'ensemble de l'année, à 95% environ...

Le chiffre d'affaires de Kering atteint 10,1 MdsE au premier semestre 2023, en hausse de +2% tant en données publiées qu'en comparable.

Au deuxième trimestre 2023, les ventes progressent de +2% en données publiées et de +3% en comparable.

Dans un contexte d'investissements continus, le résultat opérationnel courant s'élève à 2,7 MsE au premier semestre, en baisse de 3%. La marge opérationnelle courante s'établit à 27%. Le résultat net part du Groupe au premier semestre 2023 atteint 1,8 MdE vs. 2 MdsE.

Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé sur le semestre, à 2,1 MdsE hors acquisitions et cessions immobilières, soit une hausse de +4%.

Au 1er semestre de l'exercice 2023, NRJ Group a renforcé ses positions sur son activité principale, la Radio, avec les succès d'audience de la vague avril-juin de Médiamétrie, une progression du chiffre d'affaires de ce pôle de +2,7% et de son résultat opérationnel courant de +18,7%.

Le Groupe confirme la maîtrise de ses charges opérationnelles avec une progression limitée à +2,2% au 1er semestre 2023, soit 3,6 ME dont une hausse de la charge d'électricité en France nette des aides de 4,3 ME.

Compte tenu de la stabilité de son chiffre d'affaires à 184,2 ME et de la maitrise de ses charges, NRJ Group a enregistré au 1er semestre 2023 un EBITDA consolidé de 29,5 ME et un Résultat Opérationnel Courant hors échanges consolidé de 14,8 MEUR. Bénéficiant de la forte croissance du résultat financier (+4,4 ME), le résultat net part du Groupe progresse de +13,4% et ressort à 15,2 ME, à comparer avec 13,4 ME au 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2023, le Groupe dégage un free cash-flow de 14 ME et présente un excédent net de trésorerie de 279,6 ME, après prise en compte de 36,7 ME d'obligations locatives.

Valeo a atteint une marge opérationnelle de 3,2% au 1er semestre et réaffirme ses objectifs annuels. Le Chiffre d'affaires est de 11,2 milliards d'euros, en croissance de 19%.

La direction insiste sur le renforcement du leadership de Valeo dans les deux domaines d'innovation : ADAS (+26% à pcc) et électrification de la propulsion (+108 % à pcc).

Le Chiffre d'affaires première monte est en hausse de 19% à pcc retraité (+26% au T2). L'activité du remplacement ressort en forte croissance de 5% à pcc retraité.

La Marge opérationnelle s'inscrit donc à 3,2%, en hausse de 200 points de base, par rapport au 1er semestre 2022 retraité, avec une nouvelle étape franchie dans la trajectoire d'amélioration des marges du plan stratégique 'Move Up'.

FDJ : Le premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France a annoncé ses résultats du 1er semestre 2023. Le Chiffre d'affaires est de 1.289 ME, en hausse de 6% par rapport au 1er semestre 2022 et de 4% à périmètre comparable. Le groupe souligne la hausse des paris sportifs et jeux en ligne en concurrence de +10% à 257 ME.

La progression de la loterie est de +1%, à 958 ME, limitée par le faible nombre de jackpots élevés Loto et Euromillions pour l'ensemble du semestre qui obère également la dynamique des mises digitales.

L'EBITDA courant est de 300 ME, soit une marge de 23,3%. La Marge est de 24% hors la dotation exceptionnelle de 10 ME pour la prévention du jeu des mineurs sur les 5 prochaines années.

Le Résultat net s'établit à 181 ME, en progression de +13% soutenue par la forte amélioration du résultat financier.

Objectifs 2023 : le chiffre d'affaires est attendu en progression de plus de +5%, et de plus de +3% à périmètre comparable3, avec un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24%.

Le Conseil d'administration de Vinci s'est réuni le 27 juillet 2023 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2023.

Les comptes du 1er semestre 2023 font ressortir une forte hausse du chiffre d'affaires et des résultats par rapport au 1er semestre 2022, qui s'accompagne d'un cash-flow libre positif. Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2023 s'élève à 32,4 milliards d'euros, en hausse de plus de 13% (croissance organique : +11,6% ; impacts des changements de périmètre : +2,6% ; variations de change : -0,6%). Cette tendance confirme la bonne dynamique des activités du Groupe, tant en France qu'à l'international.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit en forte croissance à 3,5 milliards d'euros (2,8 milliards d'euros au 1er semestre 2022).

Le Résultat net consolidé part du Groupe s'établit à un niveau record de 2,1 milliards d'euros et le résultat net par action à 3,65 euros (1,9 milliard d'euros et 3,26 euros par action au 1er semestre 2022).

Le cash-flow libre ressort positif à 261 millions d'euros (contre un flux négatif de 281 millions d'euros au 1er semestre 2022). Cette excellente performance traduit la progression de l'EBITDA et la maîtrise du besoin en fonds de roulement, qui permettent de compenser la forte hausse des investissements.

L'endettement financier net consolidé au 30 juin 2023 s'élève à 20,9 milliards d'euros, en baisse de 1,2 milliard d'euros par rapport au 30 juin 2022.

Chez Vivendi, on note une progression de 3,7% du chiffre d'affaires au premier semestre 2023, grâce aux performances de Groupe Canal+, Havas et Gameloft, progression qui s'est accélérée au deuxième trimestre.

La société affiche une croissance de 7,7% du résultat opérationnel ajusté portée par Havas, Groupe Canal+ et par la contribution de Lagardère.

Le résultat net ajusté est en forte hausse à 324 ME, contre 58 ME au premier semestre 2022.

La situation de trésorerie de Vivendi passe d'un endettement financier net de -860 ME au 31 décembre 2022 à un endettement financier net de -1.497 ME au 30 juin 2023, en raison

d'investissements et de la distribution du dividende.

L'Oreal : À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à + 13,3% sur le semestre.

Le résultat d'exploitation s'établit à 4.258,8 ME, en hausse de + 13,7%, et ressort à 20,7% du chiffre d'affaires, en progression de 30 points de base par rapport au premier semestre 2022.

Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe est en hausse de 11,1% à 3.616 ME.

Imerys a vu son chiffre d'affaires du premier semestre 2023 reculer de 5,6% à 1.982 millions d'euros à périmètre et change constant, " sous l'effet de la poursuite du déstockage des clients, dans un environnement macro-économique faible sur les principaux marchés finaux et sur

une base de comparaison élevée ". La baisse de l'activité s'est nettement accélérée au T2 (-13%).

L'EBITDA courant recule de 12% sur le semestre à 331 ME. Le résultat opérationnel courant s'est e?levé a? 113 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, en recul de 16,9 % par rapport à? l'an passé.

Au premier semestre 2023, le résultat net des activités poursuivies, part du Groupe, a atteint 101 millions

d'euros (-31%) et le résultat net, part du Groupe, 145 millions d'euro (-25%).

Imerys parle d'un contexte macroéconomique toujours difficile dans toutes les zones géographiques avec une économie qui redémarre lentement en Chine pendant que la faiblesse du marché de la construction continue de peser sur le secteur.