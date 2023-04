Préouverture Paris : encore de la pression et des publications à la pelle !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats trimestriels se poursuit sur les marchés, dans une ambiance qui reste assez lourde, à l'image du CAC40 qui pointe encore en recul en pré-séance de 0,3%.

Wall Street a évolué en ordre dispersé mercredi, au lendemain d'un repli marqué. Le Nasdaq reprend 0,47% à 11.854 pts, mais le S&P 500 cède encore 0,38% à 4.055 pts et le Dow Jones recule de 0,68% à 33.301 pts. Plusieurs résultats d'entreprises décevants alimentent les craintes sur la conjoncture, tandis que la First Republic Bank a ravivé les inquiétudes sur le secteur bancaire régional américain. Les résultats meilleurs que prévu de Alphabet et surtout de Microsoft ont en revanche soutenu le Nasdaq, tandis que Meta a fait mieux que prévu hier soir...

WALL STREET

Parmi les 124 sociétés du S&P-500 ayant déjà publié leurs résultats du premier trimestre, 79% ont dépassé les attentes des analystes au niveau du bénéfice, contre une moyenne en général de 66%, selon les données IBES de Refinitiv. Des chiffres à relativiser alors que le marché avait fortement revu en baisse ses anticipations au cours des dernières semaines.

Sur le front "macro", les opérateurs ont pris connaissance d'un vif rebond des commandes de biens durables outre-Atlantique. Les commandes, pour le mois de mars, ont ainsi progressé de 3,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,7% de consensus et -1,2% en données révisées, pour le mois de février. Hors transport, ces commandes de biens durables affichent une hausse de 0,3%, contre -0,3% pour la lecture révisée du mois précédent et -0,2% de consensus. La première estimation du PIB du premier trimestre, les promesses de ventes de logements et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées jeudi, avant les revenus et dépenses des ménages et l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan vendredi

ECO ET DEVISES

Sur le marché pétrolier, le brut est reparti en nette baisse avec un baril de Brent qui se négocie nettement sous les 80$ à Londres (contrat échéance juin), à 78$, tandis que le WTI est retombé sous les 75$. Sur le marché des devises, l'indice dollar retombe aussi, autour des 101 pts, tandis que l'euro remonte au-dessus de la barre des 1,10$ face au billet vert. Le Bitcoin grimpe de son côté à plus de 29.000$.

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB du premier trimestre (première estimation préliminaire). (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

VALEURS A SUIVRE

Suite à l'annonce du projet de spin-off de ses actifs canadiens, TotalEnergies a reçu plusieurs offres spontanées dont une de la part de Suncor Energy Inc pour l'acquisition de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd, offre qui s'est concrétisée au cours du dernier mois.

Dans le cadre de l'accord signé, Suncor devrait ainsi acquérir l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd pour une considération comprenant un paiement comptant au closing de 5,5 milliards de dollars canadiens (soit environ 4,1 milliards de dollars américains) ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre un maximum de 600 millions de dollars canadiens (environ 450 M$) sous certaines conditions.

Au premier trimestre, le BNPA des activités de Sanofi a progressé de 11,9% à taux de changes constants, et le chiffre d'affaires net de 5,5%, à 10,22 milliards d'euros.

Les ventes de vaccins ont augmenté de 15,2%, celles de la santé grand public de 11,2% tandis que les revenus issus de la médecine générale ont baissé de 11,4%. Les ventes du Dupixent ont bondi de 39,7%.

Le BNPA des activités est ainsi de 2,16 euros, en hausse de 11,3% à données publiées et de 11,9% à TCC. Le BNPA IFRS est de 1,60 euro, en baisse de 0,6%.

Sanofi confirme sa prévision annuelle de bénéfice après un premier trimestre soutenu par le succès de Dupixent, les ventes de vaccins et celles de la division de santé grand public. Le groupe table toujours sur un bénéfice net par action des activités en hausse à taux de changes constants d'un pourcentage "dans le bas de la fourchette à un chiffre" (soit autour de 1%). L'impact des effet de changes sur le BNPA a en revanche été revu dans une fourchette de -5,5% à -6,5%, contre environ -3,5% à -4,5%.

"Dupixent poursuit sa forte performance et est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 10 milliards d'euros de ventes pour cette année", a commenté le directeur général Paul Hudson. "Nous sommes confiants dans les perspectives de nos activités pour le reste de l'année, tout en gérant notre dernière perte d'exclusivité significative de la décennie avec l'entrée sur le marché américain à la fin du premier trimestre des génériques d'Aubagio", a-t-il ajouté...

Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l'information, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2.806 millions d'euros au T1, en croissance de +2,2% par rapport au T1 2022. La croissance organique robuste enregistrée sur le trimestre, à +2,8%, reflète l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe. Les effets de périmètre ont représenté -0,5% (retrait des activités en Russie, cessions d'EGSE et de Sislog). Les effets de change ont contribué à hauteur de -0,1%, reflétant principalement la dépréciation de la livre sterling par rapport à l'euro sur la période, atténuée par l'appréciation du dollar américain.

Eviden a enregistré une forte croissance organique de +9,5% au T1, bien équilibrée entre ses activités synergiques dans le digital, le big data et la cybersécurité. Digital a poursuivi l'accélération de sa croissance au premier trimestre, portée notamment par de nouveaux contrats dans le développement et la modernisation d'applications, notamment sur ses marchés européens. La croissance a été forte dans les activités Advanced Computing, avec la poursuite de la montée en puissance de l'activité HPC. Digital Security a enregistré un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres, avec un accent plus important mis sur de nouvelles générations de services et de produits de cybersécurité axés sur la gestion de l'identité, le chiffrement, et les services de détection et de réponse (Managed Detection & Response) dans les environnements cloud hybrides.

Atos confirme au passage ses objectifs financiers pour 2023 et le calendrier de son projet de scission pour le second semestre, malgré l'arrêt récent de ses discussions avec Airbus sur sa future entité Evidian.

Le spécialiste des services informatiques prévoit toujours pour 2023 une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -1% et +1%, après avoir enregistré une croissance de 2,8% au premier trimestre.

"Le groupe est en bonne voie pour décider de son projet de séparation en vue de le finaliser d'ici la fin de 2023", a commenté le groupe.

Rappelons qu'en février dernier, Atos était entré en négociations exclusives avec Airbus pour lui céder une participation minoritaire dans Evidian, mais les discussions ont échoué en raison des conditions financières de la transaction.

L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 28 juin, a indiqué jeudi Atos.

Les ventes du groupe Air Liquide ont progressé de +6,2% sur une base comparable, après une croissance de 4,5% au quatrième trimestre. Les ventes publiées sont en hausse de 4,2%, intégrant notamment la baisse des prix de l'énergie, dont les variations sont répercutées aux clients de la Grande Industrie. Le chiffre d'affaires atteint 7,2 milliards d'euros, dont 6,9 milliards d'euros pour l'activité Gaz & Services.

L'activité Gaz & Services, qui représente 96% du chiffre d'affaires du Groupe, est en hausse comparable de +6,7% et celle des Marchés Globaux & Technologies de +2,8%, des cessions impactant la croissance ce trimestre. Les ventes à des clients tiers de l'Ingénierie & Construction baissent de - 18,6% ; les perspectives restant solides avec un niveau de commandes internes et externes élevé.

Au sein des Gaz & Services, toutes nos zones géographiques sont en croissance comparable, en particulier les Amériques. Par branche d'activité, l'Industriel Marchand et l'Électronique restent en forte hausse ; la croissance de la Santé accélère et l'activité de la Grande Industrie se redresse par rapport au quatrième trimestre dans un contexte plus favorable des prix de l'énergie en Europe.

En ligne avec les priorités de son plan stratégique ADVANCE, Air Liquide poursuit l'amélioration continue de sa performance opérationnelle. Le groupe a généré des efficacités significatives de 91 millions d'euros, en hausse de +18,1% par rapport au premier trimestre 2022, malgré un contexte inflationniste défavorable aux économies sur les achats, et poursuivi une gestion dynamique de son portefeuille d'activités. Sa capacité à créer de la valeur lui permet d'ajuster ses prix en Industriel Marchand (+13%) tout en préservant ses volumes de ventes. La capacité d'autofinancement est en progression de +14,3% au premier trimestre.

Les décisions d'investissement s'élèvent à près de 800 millions d'euros. Les opportunités d'investissement à 12 mois continuent d'augmenter à 3,4 milliards d'euros. Plus de 40% de ces opportunités sont en lien avec la transition énergétique, avec notamment des projets de décarbonation aux États-Unis.

En 2023, le groupe poursuivra le déploiement de son plan stratégique ADVANCE. Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.

Commentant l'activité du premier trimestre 2023, François Jackow, Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :

"Air Liquide entame 2023 sur une performance très solide. Au premier trimestre, la croissance a été supérieure à celle du quatrième trimestre et sa dynamique d'investissement reste soutenue".

Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires sur neuf mois de 9,507 milliards d'euros (+13%), grâce à une croissance interne très forte et diversifiée de +8%, dans un environnement qui se normalise. L'effet prix est élevé dans toutes les régions et atteint +9% au niveau du groupe. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires du propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut atteint 2,39 milliards d'euros, en recul de 2% en organique, contre un consensus de +0,5%.

Dans un environnement toujours volatil, avec des marchés qui se normalisent, Pernod Ricard prévoit, avec une confiance renouvelée, une forte performance pour l'exercice 2022/23 : un chiffre d'affaires en très forte croissance au T4 sur une base de comparaison favorable, tout en assurant des niveaux stocks sains en fin d'année fiscale ; une priorisation forte des initiatives de revenue growth management, et d'efficacités opérationnelles afin de contenir les pressions sur les coûtants dans un environnement très inflationniste ; des dépenses publi-promotionnelles d'environ 16% du chiffre d'affaires et la poursuite d'investissements ciblés en coûts de structure ; des investissements en Capex d'environ 6% du chiffre d'affaires et une accélération des investissements dans les stocks stratégiques ; le lancement imminent d'une tranche finale d'environ 300 ME pour compléter le programme de rachat d'actions d'environ 750 ME pour l'exercice 2022/23 ; un effet de change positif.

Le groupe table également sur une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ +10%, avec une progression de la marge opérationnelle.

Un acompte sur dividende de 2,06 euros par action sera détaché le 5 juillet et mis en paiement le 7 juillet. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 novembre 2023.

bioMérieux présente une solide performance commerciale au premier trimestre avec une croissance organique de +7,5%.

Cette performance a été alimentée par une hausse remarquable des ventes de panels non respiratoires BIOFIRE de +32%, tandis que les panels respiratoires sont ressortis en croissance de +3%.

STMicroelectronics, un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le premier trimestre clos le 1er avril 2023.

Au premier trimestre, ST a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,25 milliards de dollars, une marge brute de 49,7%, une marge d'exploitation de 28,3% et un résultat net de 1,04 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action après dilution. Le Free cash flow au premier trimestre est de 206 millions de dollars, après 1,09 milliard de dollars de dépenses d'investissement nettes.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré : "Au point médian, nos prévisions pour le deuxième trimestre sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 4,28 milliards de dollars, soit une hausse de 11,5% en variation annuelle et une hausse de 0,8% en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 49%. Nous allons désormais conduire la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 17 milliards et 17,8 milliards de dollars."

Michelin annonce une croissance de 7% de ses ventes consolidées au premier trimestre à hauteur de 7 milliards d'euros, avec un effet 'prix-mix' positif de 12,3%.

Au premier trimestre 2023, les marchés 'sell-in' d'Europe et Amérique du Nord ont été caractérisés par une réduction des stocks dans un contexte d'amélioration des chaînes d'approvisionnement, par opposition au premier trimestre 2022 marqué par la reconstitution des stocks :

Les marchés Tourisme camionnette se sont contractés de 3%, sous l'effet de la demande de Remplacement en Europe et en Amérique du Nord. Les marchés Première monte ont cru légèrement tout en restant bien inférieurs aux niveaux de 2019.

Les marchés Poids lourd hors Chine ont reculé de 2%, la vigueur des ventes Première monte étant plus que compensée par le ralentissement de la demande au Remplacement, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Les marchés de Spécialités sont demeurés robustes, notamment dans les segments Mines et Avion - les segments Construction et Deux-roues ont été moins dynamiques.

Les marchés hors pneus ont poursuivi leur développement dans des segments tels que le secteur industriel général, le secteur minier, l'énergie et les services aux flottes.

Les ventes trimestrielles consolidées ont augmenté de 7,4% pour atteindre 7 milliards d'euros, bénéficiant du positionnement premium du Groupe. Cette croissance reflète l'impact net :

d'une baisse de 6,6% des volumes qui découle principalement d'une diminution de la demande sell-in sur les marchés Tourisme camionnette et Poids lourd, 25% de cette diminution étant liée à l'Europe de l'Est;

d'un effet prix-mix positif de 12,3% reflétant la qualité et la performance des produits du Groupe. La croissance dans les segments à forte valeur et le dynamisme des ventes au secteur minier ont largement compensé l'effet défavorable du mix Première monte/Remplacement ;

d'une croissance de 15% des activités hors pneu, tant pour les Matériaux de Haute Technologie que pour les Services aux Flottes ;

d'un effet de change favorable de 0,8%, reflétant principalement l'évolution du taux euro-dollar.

Le groupe confirme son scénario prévisionnel, sur des marchés situés dans la partie basse des fourchettes initiales. Les volumes annuels de ventes restent anticipés dans la fourchette (-4% - 0%).

La guidance 2023 est confirmée : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant, et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 Milliard d'euros.

Le groupe immobilier Nexity a enregistré au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires stable de 985 ME.

Dans la promotion résidentielle, L'activité commerciale atteint 2.811 réservations à fin mars 2023 (-19% par rapport à fin mars 2022) pour un montant de 575 millions d'euros (-25%). Comme attendu, les ventes au détail sont dans la continuité du T4 2022 (-33% par rapport au T1 2022), en raison d'un attentisme des clients lié au contexte économique et au niveau des taux d'intérêt des emprunts qui impactent toujours fortement la demande. En revanche, Nexity bénéficie de partenariats forts avec des bailleurs privés ou publics, permettant d'afficher un volume de ventes en bloc en légère hausse sur le trimestre (+2%).

Alten a publié un chiffre d'affaires de 1,035 milliard d'euros pour le premier trimestre 2023, en progression de 15,7% : +12,2% en France, +17,5% hors de France.

À périmètre et change constants, la croissance est de +14,4% (+12,2% en France et +15,5% hors de France).

La quasi-totalité des zones géographiques sont en forte croissance organique. De même, la plupart des secteurs d'activité progressent, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Défense & Sécurité et Electronique.

Alten signale 1 acquisition à l'International, en Amérique du Nord : une société spécialisée dans le software testing (chiffre d'affaires de 18 ME, 185 consultants).

"Le début de l'année 2023 s'inscrit dans la continuité de la fin d'année 2022. Même si le rythme de croissance ralentit légèrement, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante en 2023 et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée", promet le groupe pour la suite.

Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe ADP au 1er trimestre 2023 se monte à 1,194 milliard d'euros, en croissance de +40,7% par rapport à la même période en 2022 (848 millions d'euros), qui demeurait affectée par des restrictions sanitaires.

Groupe ADP prévoit de retrouver le niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024. La marge d'Ebitda est attendue entre 32 et 37% en 2023, et entre 35 et 38% sur 2024 et 2025.

Le résultat net pdg sera positif pour 2023, 2024 et 2025.

Le ratio dette financière / Ebitda serait de 3,5x - 4,5x en 2025, en intégrant la croissance ciblée à l'international.

Le taux de distribution de Groupe ADP est annoncé à 60% du RNPG, avec un plancher de 3 euros par action pour la période 2023-2025.

Soitec a délivré un chiffre d'affaires record de 344 ME au 4ème trimestre de son exercice 2022-2023, en hausse de 22% en données publiées et de 16% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 1.089 ME, en hausse de 26% en données publiées par rapport à l'exercice 2021-2022, soit une croissance de 19% à périmètre et taux de change constants, en ligne avec l'indication "d'environ 20%" donnée il y a un an.