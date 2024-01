Préouverture Paris : encore de la pression !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est encore attendu en baisse de plus de 1% ce mercredi matin, de retour dans la zone des 7.300 points, alors que la séquence de consolidation se poursuit sur les marchés après une fin d'exercice 2023 un peu trop euphorique... Les investisseurs restent ainsi sur la défensive après le rallye de fin d'année et attendent d'en savoir plus sur le timing des baisses espérées de taux de la part des principales banques centrales, la Fed et la BCE ayant calmé le jeu ces derniers jours...

Le discours de Christopher Waller hier soir, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, a ainsi confirmé qu'il ne fallait sans doute pas s'emballer outre-Atlantique. Message adressé à ceux qui attendent une baisse des taux US dès le mois de mars prochain...

Côté européen, Joachim Nagel et Robert Holzmann, membres du conseil des gouverneurs de la BCE, ont aussi prévenu qu'il était trop tôt pour baisser les taux d'intérêt... Samedi, le chef économiste de la BCE, Philip Lane, avait rappelé dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera qu'une baisse trop rapide des taux pourrait déclencher une nouvelle vague d'inflation...

WALL STREET

Wall Street, fermé lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr., a repris ses cotations sur une note hésitante mardi... Le S&P 500 a rendu 0,37% à 4.765 pts, alors que le Dow Jones a perdu 0,62% à 37.361 pts. Le Nasdaq a glissé de 0,19% à 14.944 pts.

Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a jugé pour sa part "que les taux devraient être maintenus à ce niveau jusqu'à l'été afin de faire fléchir l'inflation".

AGENDA

Ce mercredi, on suivra en Europe l'indice final des prix à la consommation dans la zone euro (11h00). Outre-Atlantique, à surveiller la publication des ventes US de détail, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks des entreprises, l'indice du marché immobilier américain et l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta qui seront au programme de l'après-midi, tandis que le Livre Beige économique de la Fed sera publié dans la soirée... John Williams, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed, disserteront durant la journée sur différents sujets économiques et monétaires.

Jeudi, les investisseurs surveilleront les mises en chantier et les permis de construire, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, ainsi que deux interventions de Raphael Bostic de la Fed.

Vendredi, enfin, on suivra les reventes de logements existants, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, ainsi que des discours de Michael Barr et Mary Daly de la Fed, seront à suivre...

Les marchés asiatiques ont nettement reculé à l'image de Hong Kong qui a perdu 4% et de Shanghai qui s'est replié de 2,6%.

D'après les données du Bureau national des statistiques, le Produit intérieur brut de la Chine a progressé en rythme annuel de 5,2% au quatrième trimestre. Il s'agit d'une croissance inférieure aux attentes des analystes, qui anticipaient une hausse de 5,3%. En 2023, le PIB chinois a progressé de 5,2%, en ligne avec les attentes des analystes, grâce notamment à l'effet de base faible de l'année précédente, marquée par les confinements liés à l'épidémie de COVID-19. Pékin a fixé un objectif de croissance d'environ 5% pour 2023. Sur une base trimestrielle, le PIB a augmenté de 1% en octobre-décembre, conformément aux attentes, contre une croissance révisée à 1,5% au trimestre précédent.

L'économie chinoise a eu du mal à rebondir de manière durable depuis l'émergence du COVID-19... La crise persistante dans le secteur de l'immobilier, le moral dégradé des consommateurs et des entreprises et la faiblesse de la croissance mondiale ont pesé l'an dernier sur la deuxième économie mondiale.

La parité euro / dollar atteint 1,0875$ ce matin. Le baril de Brent se négocie sous les 78$. L'once d'or se traite 2.030$.

VALEURS A SUIVRE

Renault Group a enregistré une forte hausse de ses ventes au niveau mondial, de +9% par rapport à 2022, et un total de 2.235.345 véhicules sur l'exercice. Le Groupe est dans une dynamique de succès avec trois de ses marques en forte croissance.

*Marque Renault : croissance de 9,4% avec 1.548.748 véhicules vendus en 2023 dans le monde. Renault est la marque française la plus vendue dans le monde. En Europe, Renault signe une excellente progression et surperforme le marché : +19,3% versus 2022.

*Marque Dacia : croissance de 14,7% avec 658.321 unités vendues en 2023. Cette dynamique résulte de sa nouvelle identité de marque forte, structurée autour de ses 4 modèles piliers, tous en progression par rapport à 2022.

*Marque Alpine : croissance de 22,1% avec 4.328 véhicules vendus.

En Europe, le Groupe bénéficie de son offensive produits en gagnant des parts de marché : augmentation de 18,6% de ses volumes dans un marché en hausse de 13,9%

Renault Group se hisse ainsi à la 3ème place des constructeurs automobiles en Europe, grâce à trois marques fortes, complémentaires et créatrices de valeur.

Les ventes à particuliers représentent 65% des ventes du Groupe sur ses 5 principaux pays en Europe en ligne avec une stratégie basée sur la valeur.

Renault Group poursuit son offensive d'électrification...

Au plus près des besoins clients, le Groupe a opéré des choix technologiques qui portent leurs fruits et accélère ses efforts en matière de transition énergétique.

Chez Renault, la demande est croissante pour l'électrification - hybride et 100% électrique. En Europe, la marque accélère son offensive et prend la 3ème place des véhicules électrifiés grâce à Mégane E-Tech electric qui réalise 2,2% du marché électrique et au succès de ses motorisations hybrides de plus en plus demandées (Austral, Clio et Captur dans le top 10 des véhicules hybrides en Europe).

Dacia Jogger HYBRID 140, commercialisé depuis janvier 2023, représente plus de 25% des commandes clients de Jogger. Dacia Spring 100% électrique est sur le podium des véhicules électriques vendus à clients particuliers en Europe.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe représente 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre 2023.

2024 sera une année riche en lancements commerciaux avec 10 nouveaux modèles, vecteurs de performance.

Quadient : Par courrier reçu le 16 janvier 2024 à l'AMF, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Vesa Equity Investment, contrôlée par Daniel Kretínský, a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 janvier, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Quadient SA. Elle détient 3.454.896 actions Quadient SA représentant autant de droits de vote, soit 10,02% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Quadient SA sur le marché.

Vesa Equity Investment Sàrl déclare notamment, pour les 6 mois à venir, n'être partie à aucune action de concert vis-à-vis de Quadient SA. Toutefois, en fonction des circonstances et des conditions de marché, Vesa Equity Investment Sàrl envisage de poursuivre ses achats d'actions Quadient SA afin d'accroître sa participation. Cependant, Vesa Equity Investment Sàrl n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle de Quadient SA.

Les acquisitions réalisées par Vesa Equity Investment Sàrl ont été financées sur fonds propres et par une facilité de crédit sur marge contractée auprès d'un consortium de banques internationales.

Vesa Equity Investment Sàrl n'envisage pas de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration de Quadient SA.

L'année en cours s'inscrit pour Fountaine Pajot dans la continuité des réalisations du plan d'entreprise ODYSSEA 2024 avec des perspectives 2023/24 favorables avec une croissance attendue supérieure à +10%. "Le portefeuille de commandes nous permet d'envisager une nouvelle année de croissance forte en 2024 qui sera soutenue par :

*des lancements de produits - le New Power 80, nouveau bateau amiral de la Gamme Fountaine Pajot Motor Yacht qui sera lancé avant la fin de l'année 2024 - et plus récemment le D44, de la marque Dufour, qui sera présenté en avant-première mondiale lors du Salon de Düsseldorf (du 20 au 28/01/24),

*la poursuite du déploiement commercial des solutions électriques hybrides".

Plant Advanced Technologies PAT, société spécialisée dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine, annonce que les serres de sa filiale PAT Zerbaz implantée sur l'Ile de La Réunion, ont bien résisté au passage du cyclone Belal, qui a touché l'île le 15 janvier.

Les vents violents ont provoqué quelques dégâts mineurs et la structure des serres, conçue pour résister à ce type de conditions climatiques, n'a subi aucun dommage significatif.

Les équipes de PAT Zerbaz travaillent déjà à la remise en état des voies d'accès, qui ont été bloquées par des arbres couchés.

OVHcloud présente son plan stratégique 'Shaping the Future' et ses nouveaux objectifs financiers à horizon FY2026.

Un plan développé autour de 4 piliers stratégiques :

*Être la référence pour la souveraineté des données;

*Innover pour les prochaines révolutions technologiques;

*Croître de manière profitable et durable;

*Maximiser la génération de trésorerie.

Shaping the Future repose sur 3 axes de croissance intacts

*Produits : adresser un marché plus important, en développant notamment une gamme de produits PaaS toujours plus large, proposer des solutions d'Intelligence Artificielle qui respectent la confidentialité des données des clients et étendre les produits certifiés pour la souveraineté des données.

*Clients : continuer à étendre la base de clients d'OVHcloud, notamment en ciblant des verticales précises (Secteur Publique ou Santé), renforcer le canal de vente via les partenaires et animer l'acquisition de nouveaux clients avec des investissements marketing.

*Géographies : améliorer le taux d'occupation des datacenters déjà ouverts à travers le monde et déployer de nouveaux emplacements avec une intensité capitalistique réduite.

Nouveaux objectifs financiers, orientés vers la génération de trésorerie

Croissance organique annuelle moyenne pondérée (LFL CAGR) du chiffre d'affaires entre FY2024 et FY2026 comprise entre 11 et 13%;

Marge d'EBITDA ajusté FY2026 aux alentours de 39%;

Capex récurrents et Capex de croissance FY2026 compris respectivement entre 12 et 14% et 16 et 18% du chiffre d'affaires du Groupe;

Free Cash Flow positif en FY2026.

Confirmation des objectifs ESG à moyen-terme

Contribution au Net Zéro sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025;

Contribution au Net Zéro sur les Scopes 1, 2 et 3 d'ici 2030;

100% d'énergies bas carbone d'ici 2025;

Zéro déchet en décharge d'ici 2025.

OVHcloud confirme ses objectifs FY2024 et FY2025.

FDE, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, a approuvé la prise de participation majoritaire dans Greenstat ASA, un opérateur d'énergies vertes de premier plan basé en Norvège, centré notamment sur la production d'hydrogène vert et d'électricité renouvelable, renforçant ainsi la position du Groupe en tant que producteur européen de solutions énergétiques bas carbone.

Greenstat, un développeur d'énergies renouvelables basé à Bergen, s'est développé depuis 2015 sous la direction de son Président, Bernt Skeie, et de son Directeur Général, Vegard Frihammer. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,2 millions d'euros.

Grâce à son équipe expérimentée, Greenstat développe et exploite des infrastructures d'énergies renouvelables afin de favoriser la transition vers les énergies bas carbone. La stratégie de la société, axée sur le développement de projets s'appuyant sur la meilleure technologie disponible et un ancrage local fort, correspond parfaitement à la culture et au portefeuille d'actifs de FDE.

Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la qualification de médicament orphelin au PTX-252 utilisé dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Ce produit candidat, développé en collaboration avec Pleco Therapeutics BV, incorpore une nouvelle entité moléculaire qui est un dérivé d'une molécule connue et éprouvée, et qui est conçue pour améliorer la réactivité des cellules cancéreuses à la chimiothérapie.

L'obtention de la désignation de médicament orphelin offre des incitants et des avantages qui encouragent le développement de traitements pour les maladies rares. Il s'agit notamment de stimulants financiers, d'une exclusivité commerciale et d'un soutien dans le cadre des procédures réglementaires.

TheraVet, société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement commercial de ses produits BIOCERA-VET en Allemagne.

Avec une population totale de 27 millions d'animaux de compagnie (dont 10,3 millions de chiens et 16,7 millions de chats)1, correspondant à une proportion de 47% de ménages propriétaires, l'Allemagne constitue le plus important marché des animaux de compagnie en Europe. Portée par le nombre croissant de chiens de race croisée, la demande de produits et de services de santé animale en Allemagne devrait augmenter de manière significative, avec un taux de croissance annuel moyen estimé à 4,5% pour les 6 prochaines années (2024-2029).

Le groupe de média numérique Erold annonce que le Tribunal de Commerce de Bobigny a décidé, par jugement en date du 11 janvier 2024, la cession judiciaire au Groupe Gaillard et son dirigeant, la société Kerlinkin Médical, d'une partie des actifs et des activités des sociétés Erold, Planet Advertising, et Planet Publishing.

Erold annonce que le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé dans un jugement du même jour, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte par jugement du 24 octobre 2023, en procédure de liquidation judiciaire.

Compte tenu de l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, il n'y aura pas de reprise de la cotation. Euronext va procéder prochainement à la radiation des actions Erold. Les actions de la société sont désormais sans valeur.

Valbiotis a précisé sa feuille de route commerciale

et clinique pour 2024, année qui sera marquée par plusieurs étapes stratégiques majeures avec, au premier semestre, le lancement de la commercialisation de la substance végétale TOTUM 070 contre l'hypercholestérolémie sur le marché français ainsi que la première commande de Nestlé Health Science en TOTUM 63.

Pour l'honorer et sécuriser dans la durée la chaîne de production de TOTUM 63, Valbiotis annonce que les activités industrielles sont d'ores et déjà en ordre de marche, avec la constitution des premiers stocks stratégiques, la qualification de partenaires industriels faisant l'objet de certifications élevées et contrôlées, ainsi que la validation des procédés à l'échelle industrielle.

Ces efforts de structuration seront renforcés en 2024 en vue d'accompagner également de futurs partenariats de licence et/ou distribution pour la commercialisation à l'international - hors de France - des autres compléments alimentaires : TOTUM 070 (hypercholestérolémie), TOTUM 854 (hypertension artérielle) et TOTUM 448 (maladies métaboliques du foie). Pour ces trois produits, l'objectif reste la signature d'un ou plusieurs accords au niveau mondial ou régional. Ainsi, les activités de Business Development se poursuivent en ce début d'année. Parmi les 68 prospects identifiés, des discussions sont en cours avec plusieurs acteurs majeurs de la nutrition ou de la santé.

Dernier jalon stratégique phare, la commercialisation en direct par Valbiotis de ses produits en France (hors TOTUM 63) démarrera au premier semestre 2024 avec le lancement de TOTUM 070. La structuration en vue de ce lancement est déjà qualifiée de très avancée, tant au niveau des procédés industriels, que de l'infrastructure IT (élargissement de l'ERP, chantier de la plateforme e-commerce) ou de la politique commerciale et marketing. Cette dernière, s'appuiera sur une équipe dédiée d'attachés à la promotion médicale (APM) dont le recrutement a déjà commencé, ciblant médecins prescripteurs et pharmacies clés, et sera complétée d'une approche directe des patients via une stratégie digitale appropriée.

Valbiotis poursuivra également ses efforts de R&D en vue de conforter le haut niveau de preuve scientifique de son portefeuille dans la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires, et de préparer le pipeline de demain. Après le parcours complet effectué par TOTUM 63, l'ambition reste de mener à bien les processus cliniques sur les trois autres produits et d'obtenir des allégations santé - sans que ces étapes ne constituent un prérequis à leur commercialisation. Sur ce front scientifique, plusieurs jalons clés sont également attendus en 2024.

Esker a réalisé à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires proche de 180 ME pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Les ventes annuelles s'établissent ainsi à 178,6 ME, en croissance de +14% à taux de change constant et de +12% en données publiées.

Au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2023, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,9 ME, en hausse de +13% à taux de change constant et de +11% en données publiées par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Par conséquent, et comme annoncé lors de la publication de l'activité commerciale du 3ème trimestre 2023, cette forte accélération des prises de commandes impactera de 1 à 2 points la marge d'exploitation initialement attendue pour l'ensemble de l'année 2023, qui devrait s'établir aux environs de 10%.

Avec une trésorerie nette de 41,5 ME contre 32,3 ME au 31 décembre 2022 et plus de 130.000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique et sur la réalisation d'opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée à ses clients.

Exel Industries informe ses actionnaires que son Assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra le mardi 6 février (10h30) au Centre de Conférences Athènes Services, à Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié le 29 décembre au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires. Il contient notamment l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la société, à la rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales.

Il sera proposé à l'Assemblée générale de verser un dividende de 1,57 euros par action.

Osmozis a poursuivi sa dynamique de croissance au 1er trimestre 2023-2024. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année a ainsi progressé de +24% pour atteindre 1,8 ME, au 30 novembre 2023.

Osmozis a bénéficié de l'apport à hauteur de 185 kE, issu de l'acquisition en milieu de trimestre de Camping Connect au Royaume-Uni.