Préouverture Paris : en pleine série noire

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux séances de forte baisse dans le sillage de la Fed, la tendance reste lourde en cette fin de semaine, avec un nouveau repli attendu autour de -0,3% sur le CAC40 ce vendredi matin, même si les indices vont tenter de freiner leur chute... La banque centrale US a donc lourdement plombé la tendance en signalant une possible hausse supplémentaire des taux d'ici la fin de l'année, afin de s'assurer de ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Les projections de taux d'intérêt pour la fin 2023 vont de 5,5 à 5,75%, ce qui signale un nouveau tour de vis potentiel d'un quart de point. Les anticipations sont par ailleurs remontées concernant les taux pour l'année prochaine, ce qui a secoué les marchés et en particulier le Nasdaq...

WALL STREEET

Wall Street a accentué sa correction jeudi, au lendemain d'un discours très "hawkish" de la Fed et de son patron Jerome Powell... L'autorité monétaire américaine a fait savoir qu'elle n'allait sans doute pas assouplir de sitôt sa politique. Après une chute de plus de 1,5% la veille, le Nasdaq a de nouveau perdu 1,82% à 13.223 pts, tandis que le S&P 500 cède 1,64% à 4.330 pts et le Dow Jones -1,08% à 34.070 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 0,5% à 89,60$. L'indice dollar reprend aussi 0,5% face à un panier de devises de référence. Les risques de shutdown revient aussi en force sur la marché US à l'horizon du mois d'octobre...

Les responsables de la Fed attendent que les taux ne reculent que de 0,5% l'an prochain à partir du pic potentiel de 5,5-5,75%, ce qui signifie que les taux resteront donc "plus élevés, plus longtemps"... En juin dernier, les membres de la Fed prévoyaient plutôt une baisse d'un point de pourcentage des taux en 2024 en comparaison du pic. Autrement dit, les attentes concernant les taux pour l'an prochain sont remontées de 50 points de base, ce qui fait beaucoup à digérer pour des marchés qui entretenaient l'espoir d'un pivot plus prononcé à moyen terme.

Ainsi, les différentes hypothèses de la Fed plaident pour une poursuite durable de la politique monétaire restrictive, même si J. Powell a indiqué que la banque centrale se trouvait "proche de son objectif", autrement dit proche du pic de taux. Il précise une fois de plus que la pire chose que la Fed pourrait faire serait de ne pas restaurer la stabilité des prix et de créer une période durable d'incertitude.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 26,2% d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, contre 73,8% de probabilité d'un statu quo. Le baromètre donne 38,5% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année et même près de 7% pour un hausse de 50 points de base en comparaison des niveaux actuels.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans atteint désormais 4,50% ! Pour Powell, la progression des rendements obligataires au plus haut depuis 2007/2008 est due à la solidité de la croissance et à l'offre plus importante de titres obligataires, plutôt qu'à l'inflation et à la perception de la politique de la banque centrale.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI préliminaire des services en France. (09h15)

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0665 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie à 93,75$. Le Bitcoin pointe à 26.645$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi avait annoncé lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre qu'il s'attendait à des revenus exceptionnels liés au COVID-19 d'environ 400 millions d'euros au S2 2023.

Une amélioration de la marge brute est anticipée pour l'exercice 2023 en raison de la croissance de la Médecine de Spécialité et du COVID-19 malgré l'impact d'Aubagio LoE.

Une croissance des OPEX est aussi anticipée au deuxième semestre 2023 en raison des investissements dans les lancements, de la 'R&D' et des dépenses autonomes.

Les plus-values liées aux cessions de produits devraient atteindre environ 200 millions d'euros au S2 2023 (environ 600 millions d'euros sur l'exercice 2023).

bioMérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, a déposé simultanément une demande d'accréditation 510(k) et de dérogation CLIA1 pour le panel BIOFIRE SPOTFIRE Respiratory/Sore Throat (R/ST) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Ce panel bénéficie déjà du marquage CE (IVDD2).

La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité pour les professionnels de santé de disposer de tests de diagnostic au plus près du patient, afin de fournir rapidement des résultats exploitables.

Le panel BIOFIRE SPOTFIRE R/ST est un test PCR3 multiplex unique capable de détecter en une quinzaine de minutes environ 15 des bactéries, virus et sous-types viraux les plus communément responsables d'infections respiratoires ou pharyngées.

Eramet : Suite à l'offre unilatérale reçue d'INEOS Enterprises le 25 juillet 2023 en vue du rachat de 100% des actions d'Eramet Titanium & Iron ("ETI"), le groupe annonce avoir cédé ce jour sa filiale norvégienne pour une valeur de 245 M$. La transaction ainsi réalisée est définitive et n'est plus soumise à aucune condition, l'ensemble des autorisations règlementaires ayant été obtenues par INEOS Enterprises préalablement à l'acceptation par Eramet de l'offre reçue.

ETI est une usine norvégienne de transformation d'ilménite en laitier de dioxyde de titane à destination de l'industrie des pigments. Elle produit également de la fonte de haute pureté pour le marché européen de la fonderie.

Cette cession, avec effet immédiat, permet à Eramet de renforcer son bilan et contribuera au financement de ses projets dans les métaux nécessaires à la transition énergétique.

Alten : la croissance de l'activité s'est établie à 12,2% sur le semestre, 9,4% en France et 13,5% hors de France.

A périmètre et change constants, la croissance est de 11,4%.

Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 188 ME, à 9,2% du CA versus 11,4% en juin 2022.

L'intégration de sociétés moins rentables; un taux d'activité inférieur à celui de 2022, une hausse des dépenses de structuration ainsi que la saisonnalité de l'activité

expliquent le fléchissement de la marge opérationnelle par rapport à juin 2022.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 111,1 ME, soit -20,1%.

La trésorerie nette s'établit à +340,3 ME à fin juin 2023.

Même si le rythme de croissance ralentit, Alten devrait réaliser une croissance organique d'environ 10% en 2023, une marge opérationnelle d'activité satisfaisante et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.

Solutions30 : Pour l'ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 s'élève à 519,1 ME, en progression de 16,8%.

L'EBITDA ajusté s'établit à 27,5 ME à fin juin 2023, soit 5,3% du chiffre d'affaires, contre 29,6 ME un an plus tôt à 6,7% du chiffre d'affaires. L'EBIT ajusté est de 5 ME contre 6,7 ME.

Le résultat net part du Groupe atteint -14,4 ME, contre -12,3 ME.

Le chiffre d'affaires net consolidé de Robertet pour le 1er semestre 2023 ressort à 376,4 millions d'euros, en hausse de +4,9% par rapport à 2022. Cette évolution est particulièrement positive comparée à un 1er semestre 2022 qui avait connu une forte croissance de +20%.

La croissance organique du chiffre d'affaires hors effets de change ressort à +4,4% pour ce 1er semestre, et témoigne de la bonne santé de la société.

L'Ebitda courant est de 73,6 ME, en évolution positive de +2,7% par rapport au 1er semestre 2022. Il représente 19,6% du chiffre d'affaires. Cette marge d'exploitation se maintient mais les frais d'énergie ont grevé la marge opérationnelle de ce 1er semestre.

Le résultat net consolidé est de 39,9 ME, en recul de -11,4% par rapport au 1er semestre 2022, en raison du coût de l'endettement financier et des effets de change.

"Après une année 2022 exceptionnelle, le Groupe Robertet a réalisé une performance solide au 1er semestre 2023 grâce au fort engagement de ses équipes et à son positionnement unique", commente le directeur général, Jérôme Bruhat.

SQLI a enregistré un 5e semestre consécutif de croissance organique et voit son chiffre d'affaires atteindre 128,3 millions d'euros à fin juin 2023 (+3% par rapport à fin juin 2022, dont +2,3% à taux de change constants). Le Groupe a enregistré une progression soutenue des revenus générés par ses principaux clients, priorité stratégique, compensant un léger repli sur le reste de la base clients.

Le résultat opérationnel (Ebit) a atteint 6,7 ME, après prise en compte de 3,2 ME de charges nettes non courantes (liées pour environ la moitié à la comptabilisation, sans impact sur la trésorerie, du plan d'incitation à long terme mis en place en 2022).

Grâce à la diminution du coût net de la dette (1,6 ME contre 2,3 ME au 1er semestre 2022 qui intégrait le coût de mise en place des nouveaux financements) et de la charge d'impôts (1,7 ME contre 2,3 ME), le bénéfice net consolidé s'élève à 3,4 ME, en croissance de +31% sur un an.

Au 30 juin 2023, SQLI disposait d'une trésorerie brute de 17,9 ME (22,2 ME en début d'exercice). La variation provient essentiellement d'un moindre recours à l'affacturage déconsolidant et d'une hausse saisonnière du besoin en fonds de roulement.

L'endettement financier net (hors IFRS 16) ressort toujours très faible, à 9,2 ME, pour des fonds propres de 116,3 ME, soit un effet de levier très raisonnable de 8%.

Dans un contexte de légère croissance de la demande et grâce aux premiers effets des mesures mises en oeuvre depuis le début de l'année, SQLI réitère son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2023, vise à préserver sa rentabilité, et continue à étudier les opportunités de croissance externe.

Au 1er semestre 2023, le Groupe IT Link réalise un chiffre d'affaires de 37,58 millions d'euros (32,55 ME en 2022). Il est en croissance de +15,5%.

L'Ebitda croît de +8,6% par rapport à la même période en 2022, à 3,5 ME. Le résultat opérationnel représente 7,6% du chiffre d'affaires et s'élève à 2,85 ME. L'effet calendaire négatif d'un jour de production sur le semestre (-0,8 pt) a été compensé par la consolidation de la filiale RADèS (impact relutif de +0,9 pt). Sur la période, l'impact du Plan d'Attribution Gratuite d'Actions a quant à lui doublé : impact de -0,5 pt (-0,25 pt au 1er semestre 2022).

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2022 intégrait une charge d'URSSAF de 350 kE, expliquant l'essentiel des 17,3% de croissance au 1er semestre 2023.

Le résultat net atteint 1,85 ME (en hausse de 2,8%), après déduction de charges d'IS de 0,83 ME et de CVAE de 0,12 ME.

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2023 s'élève à 5,8 ME (incluant la dette liée au factor et hors dette de loyers IFRS 16).

La dynamique de recrutement imprimée depuis le mois de juillet doit permettre au Groupe IT Link de retrouver, dès la fin du 3e trimestre, le niveau d'effectif constaté au 31 décembre 2022.

Compte tenu du niveau d'activité au 1er semestre, du business embarqué et des recrutements en cours, le Groupe devrait atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 73 et 75 ME. Il prévoit un résultat opérationnel compris entre 7 et 8% du chiffre d'affaires sur l'année 2023.