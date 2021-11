Préouverture Paris : en mode pause

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après sa chevauchée et des records en série, le CAC40 est entré depuis le début de semaine dans une phase de consolidation qui se confirme ce jeudi, dans un marché qui a besoin de souffler... A Wall Street aussi, la pause est même plus appuyée avec des retours de papier parfois violent à l'image du dossier Tesla qui continue de défrayer la chronique... A Paris, les craintes inflationnistes mêlées aux soucis immobiliers chinois pèsent de nouveau sur la tendance, même si les publications trimestrielles continuent de faire bonne figure avec ce jour Engie et ArcelorMittal en vedette.

WALL STREET

La Bourse de New York a subi une deuxième séance de correction, mercredi, après la publication d'une envolée des prix à la consommation de 6,2% en octobre aux Etats-Unis, leur plus forte progression depuis... 1990 ! Ces chiffres plus élevés que prévu pourraient inciter la Fed a relever ses taux directeurs plus vite qu'anticipé. Face à cette perspective, les taux d'intérêts se sont tendus, le dollar a rebondi, mais le pétrole en revanche s'est tassé de plus de 3%.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,66% à 36.079 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,82% à 4.646 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a perdu 1,66% à 15.622 pts.

ECO ET DEVISES

Les marchés ont été surpris par la hausse plus forte que prévu des prix à la consommation en octobre aux Etats-Unis. L'indice CPI a bondi de 0,9% sur un mois et de 6,2% sur un an, sa plus forte hausse depuis 31 ans, en 1990 ! Les économistes s'attendaient à des hausses respectives de 0,5% et de 5,8%. Même hors alimentaire et énergie, éléments volatils, le CPI a grimpé de 0,6% par rapport à septembre (consensus 0,4%) et de 4,6% en glissement annuel. Mardi, l'indice des prix à la production avait de son côté grimpé de 0,6% sur un mois et de 8,6% par rapport à octobre 2020.

Par ailleurs, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de novembre 2021 est ressorti à 3,3%, contre 3,1% un mois avant. Il mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

La nouvelle poussée d'inflation en octobre pourrait inciter la Fed à durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire, même si les responsables de la banque centrale américaine continuent da tabler sur un ralentissement de l'inflation à partir du printemps 2022, lorsque les turbulences dans els chaînes d'approvisionnement, liées à la crise sanitaire, devraient se résorber.

Mardi, le président de la Fed Jerome Powell (dont le renouvellement du mandat est dans la balance ces jours-ci) s'est montré nuancé en insistant sur le fait qu'avant d'agir, la Fed examinera un large éventail d'indicateurs pour évaluer si l'économie américaine se rapproche du plein emploi.

Pour sa part, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor (et ex-patronne de la Fed), a estimé que l'inflation ne devrait pas persister au-delà de 2022... Elle a aussi assuré que la Fed était prête à agir pour éviter tout scénario inflationniste douloureux du type des années 1970.

Les chiffres de l'inflation n'ont pas agité que les marchés d'actions, mais aussi ceux des taux et des devises. Le dollar et les taux souverains ont bondi mercredi, dans l'anticipation de gestes haussiers de la Fed pour juguler les prix l'an prochain. Le rendement du T-Bond à 10 ans a ainsi rebondi de 12 points de base, remontant à 1,56%, approchant du seuil de 1,6% franchi la semaine dernière. Du côté des devises, l'indice du dollar rebondissait en fin de soirée de 0,96% face à un panier de devises, à 94,86 pts, tandis que l'euro rechutait de 0,97% à 1,1478$.

Le pétrole recule à 82,55$ le brent ce matin. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 5 novembre octobre ont augmenté de 1 millions de barils à 435,1 mb, contre une progression de 2,1 mbj attendue par le consensus. Des données de l'American Petroleum Institute (API) publiées mardi avaient laissé croire que les stocks avaient baissé la semaine passée.

La parité euro / dollar recule aussi sous les 1,15$ ce matin à 1,1485. L'once d'or se traite en hausse à 1.852$. Le Bitcoin recule à 64.878$ après avoir battu des records hier.

VALEURS A SUIVRE

ArcelorMittal a présenté ce matin ses comptes au troisième trimestre, marqués par un chiffre d'affaires de 20,23 Milliards de dollars, contre 13,26 Mds$ il y a un an. L'Ebitda grimpe 6,06 Mds$, contre 901 M$ au T3 2020. Le bénéfice net ressort à 4,62 Milliards de dollars, contre une perte nette de 261 M$ il y a un an. Le consensus de place visait un CA de 18,75 Mds$ et un bénéfice net de moins de 4 Mds$.

Au troisième trimestre, les expéditions d'acier du groupe ont toutefois reculé à 14,6 millions de tonnes en raison d'une baisse de la demande, notamment en provenance du secteur automobile, sur fond de perturbations logistiques.

Le flux de trésorerie disponible s'inscrit à 1,6 Md$ au T3, tandis que la dette nette recule à 3,9 Mds$.

CGG, le leader mondial des géosciences, au sein d'un consortium avec TGS et BGP, annonce ce jour le démarrage de l'acquisition de la phase 1 du projet Suriname 3D conformément à l'accord signé avec Staatsolie pour des programmes multi-clients au large du Suriname.

Cette étude 3D est adjacente au prolifique bloc 58 et couvrira la zone amont des mêmes systèmes de chenaux du Crétacé supérieur qui ont déjà fait leurs preuves récemment.

La phase 1 comprend l'acquisition de 11.100 km2 de nouvelles données sismiques 3D et le retraitement de 3.000 km2 de données sismiques 3D. L'acquisition sera effectuée par le navire BGP Prospector.

CGG traitera toutes ces données multi-clients dans son centre d'imagerie de subsurface de Houston et mettra en oeuvre ses séquences d'imagerie profondeur de haut de gamme, y compris ses technologies propriétaires, notamment l'inversion Time-Lag FWI (TLFWI) et l'inversion High-Frequency FWI.

Les premiers résultats seront disponibles à partir d'avril 2022 et les produits finaux TTI Kirchhoff PSDM seront prêts à partir de novembre 2022. Ce projet est financé par l'industrie.

Renault : Le groupe Daimler a annoncé qu'il allait vendre l'intégralité de sa participation dans Renault, qu'il possède via son fonds de retraite. Son partenariat industriel avec le constructeur français reste inchangé a précisé le groupe allemand qui a indiqué qu'il allait céder environ 9,2 millions d'actions via la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.

Cette participation représente 3,1% du capital et environ 5% des droits de vote du constructeur français. Au cours de clôture de l'action Renault mercredi soir, soit 34,30 euros, la participation de Daimler représentait environ 316 ME.

Renault, Nissan et Daimler avaient conclu en 2010, sous l'impulsion de Carlos Ghosn et Dieter Zetsche, un système de participations croisées pour conforter leurs coopérations industrielles. En 2016, Daimler avait déjà transféré ses parts dans Renault et Nissan vers ses actifs retraite. Renault et Nissan ont quant à eux cédé leurs 1,55% respectifs de Daimler début 2021.

A fin septembre, Engie affiche un chiffre d'affaires de 46,9 MdsE soit +20,6% en organique. L'EBIT atteint 4,1 MdsE vs. 5,3 MdsE, en hausse organique de 57%. Il est soutenu par une performance robuste et un contexte de marché favorable. Engie fait état d'une forte génération de cash-flow, en hausse de 1 MdE à à 5,3 MdsE.

Le groupe révise à la hausse sa guidance 2021, avec un résultat net récurrent part du Groupe attendu entre 3,0-3,2 MdsE contre 2,5-2,7 MdsE précédemment. Engie vise aussi un EBITDA 2021 entre 10,8 et 11,2 MdsE et un EBIT entre 6,1 et 6,5 MdsE.

Engie réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65% à 75% du résultat net récurrent part du Groupe. Pour rappel, le groupe a introduit un dividende plancher à 0,65 Euro par action pour la période 2021-2023...

Eiffage a démenti mercredi préparer une offre sur le groupe de services pour l'énergie et les communications Spie, réagissant à des informations de presse évoquant un rapprochement entre les deux groupes, présents dans les services à l'énergie. A la Bourse de Paris, le titre Spie a terminé mercredi sur une hausse de plus de 7%, soutenu par ces rumeurs.

"En réponse à des rumeurs infondées, Eiffage dément préparer une offre sur la société Spie", a déclaré Eiffage dans un communiqué laconique. 'BFM Business', citant des sources industrielles, a rapporté qu'Eiffage, auquel Engie a préféré Bouygues pour la cession d'Equans, pourrait désormais se tourner vers Spie.

La direction d'Advenis a été informée par la société INOVALIS, son actionnaire majoritaire, qu'elle avait conclu un accord, le 10 novembre, avec le Groupe Renée Costes en vue de l'acquisition de 691.492 actions de la société au prix

unitaire de 2,80 euros.

Bottega Veneta (Kering) et Daniel Lee mettent fin à leur collaboration. Daniel Lee était à la tête de la création de la Maison depuis le 1er juillet 2018. Il a apporté "une nouvelle énergie à la marque et a grandement contribué au nouvel élan dont bénéficie aujourd'hui Bottega Veneta". Une nouvelle organisation de la création de la Maison sera annoncée prochainement. Leo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, a déclaré : "Je tiens à remercier Daniel pour son dévouement envers la Maison au cours de ces trois dernières années. Il a apporté à Bottega Veneta une nouvelle perspective et un sens de la modernité, tout en respectant les cinquante années de l'histoire de la Maison. La croissance remarquable de la marque ces trois dernières années témoigne du succès de son travail créatif".

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 30 septembre 2021 et son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2021.

Au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 105,7 ME, contre 93,6 ME au 30 juin 2021 et 105,7 ME au 31 décembre 2020.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 31,6 ME pour les 9 premiers mois de 2021, contre - 19,4 ME sur la même période en 2020. Les dépenses de 'R&D' pour les 9 premiers mois de 2021 ont affiché une hausse de 88% par rapport à la même période en 2020, principalement en raison des coûts associés à la préparation et au lancement de l'étude clinique de

Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH et, dans une moindre mesure, en raison de l'augmentation des frais généraux et administratifs (+51%) résultant du statut de double cotation d'Inventiva.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement pour les neuf premiers mois de 2021 se sont élevés à 23,9 millions d'euros, principalement grâce à la vente d'actions ordinaires de la Société sous la forme d'American Depositary Shares ("ADS") pour un montant de 30 millions de dollars (produit brut) le 23 septembre 2021. La vente a été effectuée par le biais du programme At-The-Market (ATM) de la société mis en oeuvre le 2 août 2021 auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés existants et nouveaux.

Au cours de la même période en 2020, les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement se sont élevés à 111,6 ME, grâce à l'émission de 15 ME (produit brut) sous forme d'actions ordinaires auprès de certains investisseurs existants de la société, l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 ME auprès d'un syndicat de banques françaises et la réception de 94,9 millions d'euros (produit brut) suite au succès de l'introduction en bourse d'Inventiva sur le Nasdaq Global Market en juillet 2020.

Au cours du 3ème trimestre 2021, la société a enregistré un effet de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 3 millions d'euros.

Compte tenu de ses programmes actuels de 'R&D' et de développement clinique, et en excluant des ressources financières supplémentaires qui pourraient provenir d'activités de financement, la trésorerie d'Inventiva lui permettra de financer ses activités opérationnelles jusqu'au 1er trimestre de 2023.

Le chiffre d'affaires de la Société pour les 9 premiers mois de 2021 s'est élevé à 0,2 million d'euros, contre 0,3 million d'euros pour la même période en 2020. Dans le cadre de sa collaboration avec AbbVie dans les maladies auto-immunes, Inventiva est éligible à la réception de paiements d'étape de développement, réglementaires et commerciaux, ainsi que des paiements de redevances. À ce titre, la société s'attend à recevoir un autre paiement d'étape lors du lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant prévu avant la fin de l'année 2021.

Point d'étape sur l'étude clinique de Phase II avec lanifibranor pour le traitement de la NAFLD chez des patients atteints de DT2

L'étude clinique de Phase II évaluant lanifibranor pour le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) continue et le professeur Cusi, initiateur et investigateur de l'étude, poursuit le recrutement des derniers patients de l'étude. Compte tenu de l'état actuel du recrutement, la publication des résultats de l'étude est désormais attendue pour le second semestre 2022, contre le premier semestre 2022 comme communiqué précédemment...

Au 30 septembre 2021, Celyad Oncology détenait une position de trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,1 millions d'euros (7,1 M$), ce qui représente une diminution de position de trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,9 ME en comparaison au 30 juin 2021.

La société estime que ses liquidités et équivalents de trésorerie existants, combinés au restant de la convention d'achat d'actions établie avec Lincoln Park Capital Fund, LLC devraient être suffisants, compte tenu du périmètre des activités actuelles, pour financer les charges d'exploitation et les dépenses en investissement jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022.

L'équipementier automobile Akwel a subi une baisse de 19% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre 2021 à 211,5 ME. Le groupe parle d'un contexte de tensions sur les matières premières et les composants électroniques avec des volumes qui sont restés à des niveaux bas pour l'industrie automobile mondiale, en comparaison avec un 3e trimestre 2020 marqué par un fort effet de rattrapage. L'activité du mois de septembre s'établit néanmoins à un niveau supérieur aux points bas enregistrés en mai et juin.

Akwel enregistre sur les 9 premiers mois de l'année 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 699,1 ME, en progression de +7,7% par rapport à la même période de l'an passé.

Akwel constate que la visibilité sur les volumes de production de l'industrie automobile mondiale reste toujours extrêmement faible et admet, compte-tenu des tendances du mois d'octobre, que l'objectif d'une progression du chiffre d'affaires annuel reste une hypothèse haute de plus en plus difficile à atteindre.

Après un début 2021 en fort repli du fait d'une activité exceptionnelle au 1er semestre 2020 autour des produits de prévention Covid-19, Pharmasimple a repris une trajectoire de croissance plus normative au 3ème trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires en hausse de 9% sur son activité parapharmacie traditionnelle.

Afin de faire face à la croissance de son BFR et à de nouveaux investissements pour développer ses ventes, Pharmasimple a mis en place sur la période un financement sous forme d'Equity Line de 10 ME dont 2,5 ME a déjà été tiré...

Pharmagest a enregistré au 3ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires (non audité) de 44,21 ME, stable par rapport au T3 2020 et en progression de 25,34% par rapport au T3 2019. Pharmagest souligne que les Divisions Solutions Pharmacie Europe et Solutions ESMS avaient profité au T3 2020 d'une forte reprise de leurs activités commerciales (effet "post confinement COVID").

Sur les 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Pharmagest progresse de 13% à 138,11 ME. A périmètre comparable, la progression est de 6,5% à 130,21 ME.

Pharmagest précise que la récente acquisition de la société PROKOV EDITIONS vient compléter efficacement l'offre de services de Passerelle Numérique de Santé (PNS), permet de créer des synergies entre tous les logiciels de son écosystème et d'ouvrir des facilités d'utilisation sans précédent pour les professionnels de santé.

Porté par la dynamique de ce rapprochement stratégique et opérationnel, Pharmagest reste confiant dans le maintien, pour l'année, du niveau de croissance observé à fin septembre.

Micropole a réalisé sur le troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 28,9 ME en hausse de 15,7% et +15,9% à périmètre et taux de change constants.

Sur les 9 premiers mois 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 89,3 ME, en hausse de 7,9% contre 82,4 ME réalisés à la même période en 2020. A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,6%.

Pierre & Vacances avait adressé à ses propriétaires individuels un nouvel avenant améliorant la proposition initiale de fin juin 2021. Des discussions se sont poursuivies avec plusieurs représentants des bailleurs individuels et ont abouti à une ultime proposition alternative du groupe soutenue par la majorité des représentants des propriétaires, dont plusieurs représentants de bailleurs non-signataires du premier avenant. Cette nouvelle option, proposée par le groupe à l'ensemble de ses bailleurs (y compris aux signataires du premier avenant qui représentent déjà près des deux tiers des bailleurs individuels du groupe) prévoit désormais pour la période entre mars 2020 et juin 2021 une franchise de 5 mois consentie par le bailleur signataire (versus 7,5 mois dans le premier avenant).

À l'issue d'un appel d'offres lancé par Air France en mars 2021, Reworld Media et Michelin Editions ont été choisis pour concevoir et mettre en oeuvre la nouvelle offre éditoriale innovante et multicanale (print, digitale et audiovisuelle) de la compagnie.

Reworld Media coordonnera la production des contenus éditoriaux, le développement des différents supports et la régie publicitaire de ce nouveau dispositif. Air France s'appuiera sur leur expertise, notamment en matière d'innovation technologique, de digital, de magazine de marque et de commercialisation d'espaces publicitaires.

Michelin, acteur de référence dans les domaines de la gastronomie, du voyage et de l'art de vivre, apportera son savoir-faire mondialement reconnu. Sa filiale Michelin Editions, produira tous les contenus liés aux voyages dans le nouveau dispositif.

Les deux partenaires accompagneront Air France dans la mise en place de cette nouvelle plateforme de contenus inspirants et informatifs afin de nourrir les désirs d'évasions et d'être aux côtés des voyageurs tout au long de leur parcours, au sol comme en vol.