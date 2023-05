Préouverture Paris : Elior, Vallourec, Euronext, Ubisoft à suivre !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui était parvenu à clôturer au-dessus des 7.400 points hier, grâce à un petit sursaut de fin de séance, pourrait débuter en-dessous aujourd'hui, d'après les indicateurs de préouverture...

Les investisseurs continuent de suivre les pourparlers sur le plafond de la dette américaine à Washington, qui n'ont pas encore éliminé le risque d'un tout premier défaut américain... La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le ministère pourrait manquer d'argent dès le 1er juin ou dans les semaines qui suivront. Joe Biden, et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont avancé mardi sur la question, mais le locataire de la Maison blanche a reconnu qu'il restait encore du travail à accomplir, tandis que le "speaker" républicain a déclaré que les deux parties restaient encore éloignées d'un accord.

Côté indicateurs macroéconomiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont enregistré en avril une hausse moins forte que prévu, de 0,4%, signe que les consommateurs commencent à ressentir les effets de la hausse des prix et des taux d'intérêt.

Côté valeurs, plusieurs dossiers sont à suivre de près aujourd'hui après leurs publications : Elior, Vallourec, Euronext, Ubisoft notamment...

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en baisse mardi en attendant des nouvelles des négociations sur le plafond de la dette américaine. Le S&P 500 perd 0,64% à 4.109 pts, le Dow Jones cède 1,01% à 33.012 pts et le Nasdaq recule de 0,18% à 12.343 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Taux de chômage en France. (07h30)

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0854 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,32 $. L'once d'or se traite 1988 $.

VALEURS A SUIVRE

Elior : Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du Groupe s'élève à 2 478 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023, contre 2 239 millions d'euros sur la même période de l'année précédente. Cette augmentation de +10,7 % reflète une croissance organique de +14,1 %, un effet de change favorable +1,8 %, et une variation de périmètre de -5,2 %, liée à l'arrêt de l'activité industrielle de Preferred Meals aux Etats-Unis. L'EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre de l'exercice est de 41 millions d'euros, comparé à une perte de -16 millions d'euros sur la même période l'an passé. Le taux de marge d'EBITA ajusté ressort à 1,7 %, contre -0,7 % pour le premier semestre de l'exercice précédent, soit une progression de 240 points de base. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies correspond à un profit de 30 millions d'euros au premier semestre 2022- 2023, contre une perte de -26 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe correspond à une perte de -23 millions d'euros, contre une perte de -266 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.

Vallourec annonce aujourd'hui ses comptes du premier trimestre 2023. Le sidérurgiste français fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 46%, tiré par ses segments tubes et mine et forêts, à 1.388 millions d'euros au premier trimestre, contre 916 millions d'euros un an plus tôt. Le RBE est solide à 320 millions d'euros au T1, porté à la fois par le segment Tubes et par le segment Mine et Forêts. La dette nette est réduite de 130 millions d'euros à 1 milliard d'euros.

Euronext annonce un EBITDA ajusté au T1 de 218,5 ME contre un consensus de marché de 215 ME. Le CA au T1 est de 372,3 ME (371 ME). La conservation et le règlement-livraison ont enregistré le meilleur trimestre de l'histoire d'Euronext avec un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros (+0,1%), soutenu par de nouveaux systèmes de commissions. L'activité de cotation a confirmé le leadership d'Euronext en Europe, malgré un marché des introductions en bourse peu favorable, avec seulement 12 cotations. Les revenus non liés au volume ont représenté 58% du chiffre d'affaires du T1 2023 (contre 55% au T1 2022) et couvert 141% des charges d'exploitation sous-jacentes, hors D&A (contre 151% au T1 2022).

Bouygues Telecom rappelle que dans le contentieux sur les offres groupant smartphones et forfaits mobiles, il a été condamné à verser 308 millions d'euros de dommages et intérêts à Free Mobile par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 février 2023. Bouygues Telecom, qui estime avoir toujours oeuvré dans le strict respect des règles applicables, a fait appel de ce jugement. Bien que la validité de l'exécution provisoire soit fermement contestée par Bouygues Telecom devant les juridictions compétentes, Free Mobile a pris la décision de procéder à l'exécution forcée de la condamnation. En conséquence, Bouygues Telecom a versé, ce jour, à Free Mobile la somme de 308 millions d'euros, majorée notamment des intérêts légaux demandés.

Casino : En réponse aux rumeurs dont la presse et les médias audiovisuels se sont fait l'écho et dans le prolongement du communiqué du 24 avril 2023 relatif à la sollicitation de l'accord de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires du groupe concernant la possibilité d'initier une procédure de conciliation pour encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet TERACT et la proposition de EP Global Commerce a.s., Casino indique prolonger la période de consultation jusqu'au 23 mai 2023 à 17h00 (CET). La décision définitive de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation reste soumise à l'approbation du conseil d'administration de Casino.

Ubisoft publie ses résultats pour l'exercice 2022-23. Le chiffre d'affaires IFRS 15 du quatrième trimestre 2022-23 s'élève à 310,7 ME, en baisse de 56,1% (-56,7% à taux de change constants) par rapport aux 708 ME réalisés au quatrième trimestre 2021-22. Le chiffre d'affaires IFRS 15 2022-23 s'élève à 1 814,3 ME, en baisse de -14,6% (-17,4% à taux de change constants) par rapport aux 2.125,2 ME réalisés en 2021-22. Le net bookings du quatrième trimestre 2022-23 s'élève à 313,2 ME, en baisse de -52,8% (-53,5% à taux de change constants) par rapport aux 664,2 ME réalisés au quatrième trimestre 2021-22. Le net bookings 2022-23 s'élève à 1.739,5 ME, en baisse de -18,3% (-21% à taux de change constants) par rapport aux 2 128,5 ME réalisés en 2021-22. Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à (500,2) ME, contre 407,6 ME réalisés en 2021-22. Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à (400) ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de (3,30) euros. Ils s'élevaient respectivement à 269,0 MEUR et 2,11 euros sur l'exercice 2021-22. Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à (494,2) ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de (4,08) euros. Ils s'élevaient respectivement à 79,1 ME et 0,65 euro sur l'exercice 2021-22.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Actia, Inventiva, Groupe Berkem, Orège, Broadpeak, Abeo

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Davy repasse à surperformance sur Air France-KLM en ciblant un cours de 2,30 euros.

Jefferies est toujours à 'sousperformance' sur Ubisoft avec un objectif ajusté de 17 à 17,50 euros.

INFOS MARCHE

Dassault Aviation : descriptif du programme de rachat d'actions

EN BREF

LDLC et OL Groupe mettent un terme à leur partenariat LDLC OL

Delta Drone : cession de Delta Drone Human Tech et de ses filiales opérationnelles

Atos : Edouard Philippe quitte le Conseil d'Administration, Jean-Pierre Mustier arrive

Wallix : finalise l'acquisition de la société Kleverware