Préouverture Paris : EDF, Arkema, Alstom, Crédit Agricole à suivre...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Elle s'annonçait indécise l'ouverture du jour en Bourse de Paris mais au fil des minutes, on constate que les indicateurs de préséance reprennent du poil de la bête jusqu'à annoncer désormais un début de séance légèrement dans le vert... A confirmer toutefois dans 30 minutes.

L'indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'octobre, qui tombera à la mi-journée, soit avant l'ouverture à New York, sera étudié soigneusement dans un contexte de crainte d'une inflation prolongée qui pourrait ranimer les spéculations sur le calendrier d'éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale.

Côté valeurs, des titres sont à suivre ce matin : EDF et Alstom notamment, qui ont publié leurs comptes trimestriels ce matin. Arkema, Chargeurs sont dans le même cas et seront entourés. Enfin, une des dernières bancaires à publier est aussi sur le grill : Crédit Agricole et son solide troisième trimestre...

WALL STREET

La Bourse de New York a mis fin mardi à une série de records, les investisseurs reprenant leur souffle en l'absence de nouveaux catalyseurs à court terme. Les indices américains ont surfé ces derniers temps sur les bons résultats d'entreprises au 3e trimestre, l'adoption du plan Biden de modernisation des infrastructures, la réouverture du ciel américain aux voyageurs étrangers vaccinés et sur l'attitude toujours accommodante de la Réserve fédérale, même si celle-ci a entamé en novembre la réduction de son soutien aux marchés.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,31% à 36.320 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,35% à 4.685 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,60% à 15.886 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Stocks finaux de grossistes. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1576$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,29$. L'once d'or se traite 1.825$.

VALEURS A SUIVRE

Alstom a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 335 millions d'euros, contre 263 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 7,443 milliards d'euros (+14%), avec la reprise des activités commerciales à la suite du confinement de l'année précédente. La marge d'exploitation ajustée ressort ainsi à 4,5 % contre 7,5% il y a un an. Elle est "impactée par les ventes du carnet de commandes non performant et par l'accélération progressive des ventes au cours de l'année". Le résultat net ajusté s'est élevé à 172 millions d'euros à comparer à 168 ME l'année précédente, impacté par un effet volume, par les coûts d'intégration et d'autres éléments exceptionnels en dessous du résultat d'exploitation ajusté. Le flux de trésorerie disponible est par ailleurs ressorti négatif à hauteur de 1,46 MdE, en raison de l'évolution anticipée non-récurrente défavorable du besoin en fonds de roulement. Il est toutefois meilleur qu'anticipé puisqu'Alstom avait prévenu que son flux de trésorerie libre devrait ressortir entre -1,6 et -1,9 MdE au premier semestre.

Crédit agricole S.A. a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes des analystes, soutenu par la diminution du coût du risque lié à la pandémie et par la croissance des revenus de ses activités de banque de détail, en particulier en Italie après le rachat de Creval en début d'année. La banque a réalisé sur la période allant de juillet à septembre un bénéfice net en hausse de 43,5% à 1,40 Milliard d'euros, dépassant nettement le consensus de place qui était situé à 1,23 MdE. Le produit net bancaire trimestriel a grimpé de 7,4% à 5,53 Milliards d'euros, performance également supérieure au consensus de marché qui était situé à 5,45 Milliards d'euros, tandis que le coût du risque de crédit, qui reflète les provisions pour créances douteuses, a reculé de 56,1% par rapport au troisième trimestre 2020. Le directeur général de Crédit agricole S.A., Philippe Brassac, a confirmé que l'établissement était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2022, passant notamment par un bénéfice net de 5 Milliards d'euros.

Neoen : Le chiffre d'affaires de s'est élevé à 242,7 ME, en croissance de 8% par rapport aux neuf premiers mois de 2020, avec une hausse de 16% au troisième trimestre. Le groupe a lancé la construction de 759 MW, portant les actifs en opération ou en construction à 4,8 GW à fin septembre 2021. Neoen confirme son objectif d'EBITDA 2021 à un niveau compris entre 295 et 310 ME, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%.

Chargeurs publie un Chiffre d'affaires record pour un 3ème trimestre à 172,9 ME, en hausse de 18,1% comparé au T3 2019. Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 545,3 millions d'euros, soit une croissance de 15,4 % par rapport à 2019. Cette performance bénéficie de la contribution élevée de Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions, ainsi que de l'effet périmètre lié aux acquisitions réalisées par Chargeurs Museum Solutions

Arkema : l'EBITDA du Groupe est ressorti au T3 en hausse significative de 54,4% par rapport au troisième trimestre 2020, et bien supérieur au niveau pré-Covid de 2019. Cette performance reflète en particulier l'évolution du profil du groupe vers les Matériaux de Spécialités et son positionnement unique pour apporter des solutions technologiques répondant aux grands enjeux liés au développement durable. Le Chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit à 2,4 MdsE, en progression, à périmètre et change constants, de près de 30% par rapport à 2020 et d'environ 17% par rapport à 2019.

Tikehau Capital a confirmé ses objectifs pour 2021 et 2022 et reste particulièrement bien placé pour assurer une croissance durable et rentable à long terme. Les actifs sous gestion au 30 septembre s'élevaient à 31,8 MdsE pour le groupe (+16,7% sur 12 mois), dont 30,5 MdsE pour l'activité de gestion d'actifs (+17,8% sur 12 mois).

SII : le groupe de Conseil en Technologies a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 376,3 ME, en hausse de 24,9% avec une dynamique de croissance en France et à l'International presque équivalente. Sur le deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires est en hausse de 23%.

EDF a publié un chiffre d'affaires en hausse organique de 15,7% au titre des 9 premiers mois de 2021, grâce à la progression de sa production nucléaire en France dans un contexte de prix élevés. Les ventes du groupe ressortent ainsi à 57,1 Milliards d'euros à fin septembre, avec une production nucléaire française de 268 térawatts-heure (TWh), en hausse de 27,0 TWh par rapport aux 9 premiers mois de 2020. "Cette évolution est liée à de moindres modulations dans un contexte de prix de marché élevés et à une meilleure disponibilité du parc nucléaire en 2021" a expliqué la direction. Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs en visant toujours pour 2021 un bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) supérieur à 17,7 Milliards d'euros et un endettement financier net sur Ebitda inférieur à 2,8 fois.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Rothschild & Co, Innelec, UFF, METabolic Explorer, Herige, IT Link, Claranova, Jacques Bogart, Bilendi,Rubis, Vente-unique.com

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve L'Oréal avec une cible ajustée en hausse à 409 euros.

AlphaValue 'accumuler' Sopra Steria avec un cours cible ajusté marginalement de 187 à 186 euros.

INFOS MARCHES

SQLI : le Conseil d'administration rend un avis favorable sur l'OPA de DBAY Advisors.

Adomos entre au capital d'Abrastone Patrimoine.

Rubis : mise en place d'une nouvelle ligne en capital.

EN BREF

Nanobiotix : nouvelles données montrant le potentiel de la combinaison de NBTXR3 avec des inhibiteurs de checkpoints.

Kerlink et Vomatec créent une solution digitale de gestion des urgences.

Safe Orthopaedics : premières chirurgies effectuées sous assistant opératoire SORA.

Gaussin dévoile le H2 RACING TRUCK.

Saint-Gobain prend une participation dans un acteur du digital en Inde.