Préouverture Paris : du vert pour débuter la semaine, la Chine en soutien

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est attendu en hausse pour débuter cette première séance d'une semaine écourtée. L'annonce d'un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires contre le coronavirus en Chine malgré la flambée des contaminations devrait en effet permettre au marché parisien de repartir de l'avant ce mardi alors que Wall Street a terminé dans le vert vendredi après une série de données assez contrastées.

Les autorités chinoises ont donc décidé de lever, à compter du 8 janvier, la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant sur son territoire. La maladie a en outre été rétrogradée en catégorie B, comme l'anthrax ou le sida, alors qu'elle était jusqu'à présent gérée selon un protocole de catégorie A, comme le choléra et la peste bubonique. Et des rumeurs relatives à de nouvelles mesures de soutien à l'économie locale circulent dans les salles de marché.

De quoi détendre l'atmosphère pour commencer cette dernière semaine de l'année qui s'annonce très calme en l'absence de nombreux intervenants (plusieurs places dont Londres sont encore fermées ce jour). L'actualité entreprise est logiquement clairsemée et l'agenda macro n'est guère plus rempli avec quelques indicateurs de second rang à surveiller aux Etats-Unis.

A noter enfin, le retour du baril de Brent vers la barre des 85 dollars ce matin. L'évolution de la politique sanitaire chinoise et les risques de perturbation continue de la production aux Etats-Unis à la suite de la tempête hivernale soutiennent en effet les cours du brut.

WALL STREET

Wall Street a terminé la séance de vendredi en légère hausse avant un long week-end de Noël de trois jours... Le S&P 500 a finalement repris 0,59% à 3.844 points, le Dow Jones s'est adjugé de 0,53% à 33.203 points, et le Nasdaq a regagné 0,21% à 10.497 points. Jeudi, la révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre, de 2,9% à 3,2%, a renforcé les inquiétudes relatives à la poursuite du resserrement monétaire de la Fed, d'autant que l'indice des prix PCE "core", mesure d'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, a lui aussi été revu à 4,7% en rythme annuel, contre annoncé 4,6% le mois précédent.

ECO ET DEVISES

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

VALEURS A SUIVRE

* Metavisio vient d'ouvrir une filiale à 100% à New Delhi afin de participer aux appels d'offres publics du gouvernement Indien et également distribuer ses ordinateurs au niveau du grand public en magasins ou sur Internet. Le groupe a également annoncé vendredi mettre fin à ses discussions avec la SPAC SportsTek Acquisition. Les deux sociétés ont mis "fin à leurs négociations exclusives et de ne signeront pas les documents contractuels relatifs au rapprochement d'entreprises. Les actions Metavisio resteront donc cotées sur Euronext Growth à Paris"...

Et il indique ce matin continuer à discuter avec plusieurs partenaires stratégiques aux Etats-Unis afin de se développer sur le marché américain, 1er marché mondial pour les ordinateurs et les tablettes, et de coter Metavisio sur une bourse américaine (NASDAQ ou NYSE). En effet Metavisio réalise déjà 5% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, ce qui est unique pour une société française de matériel informatique, mais ce pays devrait a? terme représenter la plus grande part du chiffre d'affaires de la société.

* METabolic Explorer a annoncé la signature, en date du 23 décembre, d'un accord avec ses principaux partenaires sécurisant les liquidités nécessaires à l'exécution de la stratégie du Groupe et du plan de transformation industrielle 2023-2024. Cet Accord intègre de nouveaux financements permettant au Groupe d'engager sans attendre les premiers investissements nécessaires au déploiement de sa stratégie, de dynamiser les forces commerciales, et de reprendre progressivement la production de l'usine METEX NØØVISTAGO à Amiens, afin de garantir à ses clients un approvisionnement local en acides aminés et solutions fonctionnelles bas carbone.

* Nanobiotix annonce qu'un premier patient a été randomisé aux États-Unis dans l'essai NANORAY-312, un essai global de Phase 3 évaluant NBTXR3 dans le traitement des patients âgés atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine. NBTXR3 activé par radiothérapie sera évalué seul ou en combinaison avec le cetuximab. NBTXR3 est un radioenhancer potentiellement premier de sa catégorie à avoir une application large dans les tumeurs solides, la priorité étant donnée au cancer de la tête et du cou.