Préouverture Paris : du vert pour débuter la semaine ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est à une légère hausse à l'ouverture, 30 minutes avant le début de la séance parisienne. Les incertitudes liées à la politique monétaire et au plafond de la dette américaine devraient limiter les variations.

Les investisseurs sont préoccupés par un éventuel défaut de paiement de la dette des Etats-Unis, alors que les discussions sur le relèvement de son plafond sont encore dans l'impasse, à l'approche de l'échéance du 1er juin. La relative fébrilité et le regain de volatilité de ces dernières séances tiennent également à ce que les marchés gardent en tête le scénario d'une pause de la Fed suivie d'un pivot, négligeant le risque de récession.

Côté valeurs, Axa a publié son chiffre d'affaires trimestriel, le titre fait partie des principaux à suivre à l'ouverture...

WALL STREET

En clôture de marché, tous les indices terminent en léger territoire négatif à Wall Street. Le S&P 500 cède -0,16% à 4.124 pts. Le Dow Jones recule de -0,03% à 33.300 pts. Le Nasdaq abandonne -0,36% à 12.284 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

Europe :

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0868 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,05 $. L'once d'or se traite 2016 $.

VALEURS A SUIVRE

Axa : sur le premier trimestre, le groupe a fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 31,8 Milliards d'euros. Les activités d'assurance dommage ont vu leur CA progresser de 5% au T1, entre janvier et mars, tandis qu'en santé, vie, épargne et retraite, les revenus ont reculé de 2%. L'assureur anticipe cette année un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros. Le groupe indique que l'application des nouvelles normes comptables IFRS17 et IFRS9 n'a aucun impact sur la gestion de la trésorerie et du capital du groupe.

TotalEnergies et ses partenaires ont signé les contrats de partage de production des blocs 6 et 8 avec Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie), la compagnie nationale du Suriname. Les blocs 6 et 8 ont été attribués à TotalEnergies dans le cadre de l'appel d'offres offshore conventionnel 2020/2021. TotalEnergies sera opérateur des deux blocs avec une participation de 40%, aux côtés de QatarEnergy (20%) et Paradise Oil Company (POC) (40%), filiale de Staatsolie.

Neoen a conclu avec un prestataire de service d'investissement un mandat pour le rachat d'un maximum de 150.000 titres sur une période allant du 12 mai au 26 juillet. Le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme est de 5,25 millions d'euros.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Euro Ressources, Cafom

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à 'sousperformance' sur Air Liquide avec un objectif de cours ajusté de 130 à 140 euros.

Société Générale repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Maisons du Monde en ciblant un cours de 15,20 euros.

INFOS MARCHE

Atari : Wade Rosen pointe à 27,7% du capital après l'acquisition de Night Dive Studios

Sogeclair : bientôt transféré sur Euronext Growth

Groupe CRIT : signature d'un nouveau pacte d'actionnaires

Geci International met en place un financement dilutif de 10 ME de nominal avec Yorkville

Seb va reconduire son plan de rachat d'actions

EN BREF

Covivio : les actionnaires ont massivement opté pour un paiement du dividende en actions

Gérard Perrier Industrie acquiert Technigrain

Renault : Nissan a contribué à hauteur de 311 ME aux résultats du 1er trimestre 2023