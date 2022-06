Préouverture Paris : du rouge à l'ouverture, les 6.000 points menacés ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 va débuter dans le rouge ce matin, sauf retournement brutal de tendance durant les trente dernières minutes précédent 9 heures. Cela avait été le cas hier ! Mais aujourd'hui, le scénario semble plus difficile dans la mesure où Wall Street a accusé le coup hier, en raison d'une dégradation plus marquée qu'anticipé du moral des ménages américains, une nouvelle venue raviver les craintes liées à l'inflation et ramené le risque de récession au premier plan des préoccupations des investisseurs.

Les déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine réaffirmant la nécessité d'une remontée rapide des taux pour juguler l'inflation n'ont pas rassuré les investisseurs: Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a souligné que la banque centrale agissait "aussi vite que possible" et son homologue de New York, John Williams, a jugé nécessaire d'agir "rapidement".

Les investisseurs attendent désormais le discours que doit tenir Jerome Powell à la mi-journée, lors du Forum des banques centrales à Sintra, au Portugal.

WALL STREET

Le rebond de la matinée s'est vite effacé à Wall Street, où les grandes valeurs technologiques ont rechuté mardi soir, à l'instar d'Apple (-2,98%), Microsoft (-3,1%), Amazon (-5,1%), Meta Platforms (-5,2%) ou Tesla (-5%), pesant lourdement sur le Nasdaq. Les conséquences de l'inflation continuent de hanter les salles de marché, alors que la confiance des consommateurs américains a plongé en juin, selon la dernière enquête du Conference Board. Le pétrole a poursuivi son rebond sur fond d'amélioration de la situation sanitaire en Chine et d'offre mondiale toujours contrainte.

A la clôture, le Dow Jones a perdu 1,56% à 30.946 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 2,01% à 3.821 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a chuté de 2,98% à 11.181 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- PIB américain du premier trimestre (lecture finale). (14h30)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0501$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 117,42$. L'once d'or se traite 1.820$.

VALEURS A SUIVRE

TF1 / Reworld : ont signé un accord en vue de la cession des actifs médias et des activités digitales du pôle Publishers de Unify déployés en France et en Angleterre. L'accord porte donc sur 12 marques digitales dont certaines figurent parmi les plus emblématiques en France : aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman, Gamekult, Beauté Test. L'opération porterait l'audience de Reworld Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels, selon Médiamétrie. L'ensemble des activités évoquées génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros. Cette opération ne serait pas dilutive pour les actionnaires de Reworld Media.

Groupe Partouche : L'Ebitda de Groupe Partouche redevient positif à +34,2 ME (-42 ME au 1er semestre 2021), alors qu'il est amputé de l'EBITDA du casino d'Ostende (jeux physiques, jeux online et paris sportifs) qui s'élevait à +2,3 ME au S1 2021. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à +9,7 ME (-73,2 ME un an plus tôt), porté par le secteur casinotier (ROC de +16 ME contre -68,2 ME en 2021) grâce à la réouverture de l'ensemble des casinos du Groupe. Le ROC du secteur hôtelier s'améliore légèrement à -1,8 ME (-2,2 ME en 2021). Enfin, le ROC du secteur "Autres" ressort à -4,6 ME au 1er semestre 2022 (-2,8 ME au 1er semestre 2021), suite à la sortie des paris sportifs en Belgique (+1,8 ME en 2021). Le résultat net est un bénéfice de 24,6 ME (-88 ME au 30 avril 2021).

Capelli affiche des revenus semestriels à 290,3 ME vs. 280,5 ME. L'Ebit est de 23,1 ME au lieu de 22,5 ME. Le résultat net ressort à 2,4 ME au lieu de 4,3 ME. Le gearing consolidé ressort à 3,69x vs. 2,32x en n-1 et intègre les achats importants de l'année.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Qwamplify, Avenir Telecom

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays reste à l'achat sur Nike.

INFOS MARCHÉS

-

EN BREF

Ipsen : revue prioritaire par la FDA pour le palovarotène.

Foncière Euris et Euris parviennent à un accord avec leurs banques.

EssilorLuxottica : Francesco Milleri succède à Leonardo Del Vecchio.

FIEBM : la cession des actifs est actée au prix de 20,5 ME.

HRS : Haffner Energy commande une station HRS 200.

Amplitude Surgical lance une revue stratégique de Novastep.

GTT : nouvelle commande de Samsung Heavy Industries.

Paragon ID : acquisition outre-Manche.