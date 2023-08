Préouverture Paris : du mieux en vue ?

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux journées de net repli, le CAC40 va tenter de se stabiliser ce jeudi, alors que la dégradation de la notation des Etats-Unis a fait tâche hier sur les marchés, à l'initiative de Fitch... L'agence a ainsi abaissé la note de crédit des Etats-Unis à "AA+", estimant que la gouvernance en matière de fiscalité devrait se détériorer au cours des trois prochaines années et que le fardeau de la dette publique, qui continue de croître, était élevé... Certaines publications d'entreprises sont analysées de près ce matin, à commencer par celles de Veolia, de la SG et d'AXA qui ressortent globalement meilleures que prévu...

WALL STREET

Wall Street a nettement corrigé mercredi soir, affecté par la dégradation de la notation de l'agence Fitch concernant les États-Unis... Le S&P 500 cède 1,38% à 4.513 pts, le Dow Jones perd 0,98% à 35.282 pts et le Nasdaq plonge de 2,17% à 13.973 pts. La tendance est donc franchement négative, malgré un solide rapport sur l'emploi privé américain confirmant la résistance du marché du travail... Les opérateurs abordent par ailleurs la deuxième partie de la semaine avec grande prudence, alors qu'Apple et Amazon publieront jeudi soir leurs résultats financiers trimestriels...

L'agence de notation financière Fitch a donc créé une certaine émotion sur le marché après avoir abaissé dans la nuit sa note de crédit des Etats-Unis à 'AA+', retirant donc son triple A en estimant que la gouvernance américaine en matière de fiscalité devrait se détériorer durant les trois prochaines années et évoquant le poids croissant et élevé de la dette publique... La décision intervient alors qu'une loi prévoyant une suspension du plafond de la dette US jusqu'au 1er janvier 2025 a été promulguée au mois de juin. L'agence explique que les normes américaines de gouvernance se sont détériorées de manière constante au cours des 20 dernières années, notamment en matière de fiscalité et de dette, et ce, malgré l'accord bipartisan trouvé au mois de juin et évitant un défaut de paiement qui aurait pu se révéler catastrophique. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a promptement répondu hier en affirmant sa désapprobation face à une décision jugée "arbitraire et établie sur des données obsolètes". Fitch avait annoncé en mai avoir placé la note 'AAA' des Etats-Unis sous surveillance en vue d'une potentielle dégradation, du fait, alors, de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette nationale.

Cette décision signifie désormais que deux des trois principales agences de notation de crédit, Fitch et S&P Global Ratings, ont abaissé la note de crédit des États-Unis. S&P avait en effet abaissé sa note des États-Unis en 2011 à la suite d'une impasse sur le plafond de la dette cette année-là. La troisième agence phare, Moody's, conserve pour l'heure une note 'AAA' avec perspective stable.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI a reperdu 2% à 79,55$. Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 28 juillet a fait ressortir un plongeon de 17 millions de barils des stocks de brut en comparaison de la semaine antérieure, une hausse de 1,5 million des stocks d'essence et une baisse de 0,8 MB des stocks de produits distillés. L'euro recule à 1,0930/$. L'or revient à 1.935$ et le Bitcoin à 29.088$.

BROKERS

Morgan Stanley est à 'surpondérer' sur Carrefour avec un objectif relevé de 21 à 21,90 euros.

Citigroup est 'neutre' sur Bouygues avec un objectif ajusté en hausse à 32,20 euros.

RBC est à 'surperformance' sur Ferrari avec une cible réhaussée à 335 euros.

BNP Paribas Exane est à 'surperformance' sur LVMH mais avec un objectif ramené de 1.060 à 1.020 euros. BNP Paribas Exane est aussi à 'surperformance' sur ArcelorMittal avec un objectif relevé à 33,30 euros.

VALEURS A SUIVRE

La Société Générale publie des résultats supérieurs aux attentes de la place au deuxième trimestre, aidée par la bonne gestion des coûts et les performances d'ALD, sa filiale de location automobile, de quoi contrebalancer les activités de banque de détail en ralentissement. La troisième banque française affiche ainsi un résultat net part du groupe de 900 ME sur la période allant d'avril à juin. Les analystes anticipaient en moyenne 675 millions d'euros. Le coût du risque est ressorti moins élevé que prévu, à hauteur de 166 ME. "Le coût du risque s'établit à un niveau très bas reflétant la qualité de notre origination et de notre portefeuille de crédits", a souligné le directeur général du groupe, Slawomir Krupa.

L'exercice en cours est marqué par un net ralentissement des activités de banque de détail françaises de la SG qui a affiché une baisse de 14% de ses revenus au deuxième trimestre pour ce segment, contribuant à un chiffre d'affaires de 6,29 milliards d'euros en repli de 8,9% sur un an.

Les revenus des activités 'taux, crédit et changes' ont reculé de 18,4% au deuxième trimestre, tandis que les activités actions ont baissé de 5,8%.

La filiale location automobile ALD a en revanche vu ses ventes grimper de plus de 17% à la suite de l'acquisition de LeasePlan.

La SG a globalement confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année mais n'a pas donné de perspectives à plus long terme. La direction du groupe présentera son plan stratégique détaillé le 18 septembre.

Axa a publié un résultat opérationnel de 4,1 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 5% et un ratio de solvabilité qui a progressé de 20 points par rapport à la fin 2022. Le groupe dit ainsi être en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de résultat opérationnel.

Axa a indiqué qu'à la fin juin, son ratio de solvabilité II était de 235%, contre 215% à la fin 2022. Ce ratio était de 217% au premier trimestre.

Axa a enregistré sur les 6 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires (primes brutes émises et autres revenus) en hausse de 2% à 55,7 milliards d'euros, dans le sillage d'une forte croissance sur ses lignes de métiers techniques et profitant d'un environnement tarifaire plus favorable s'agissant des primes en assurance dommages des entreprises et des particuliers. Soulignant la capacité d'Axa à "maintenir des résultats de bonne qualité en dépit d'un environnement incertain", le directeur général du groupe Thomas Buberl a déclaré qu'il continuait d'"agir pour maintenir ses marges à un niveau élevé au sein de nos différentes lignes de métiers".

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de résultat opérationnel pour l'année, et sommes confiants dans notre capacité à générer une croissance des revenus et du résultat sur le long terme", a-t-il ajouté.

L'assureur avait indiqué plus tôt cette année viser en 2023 un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros, contre 7,26 milliards fin 2022. Il entend atteindre cette performance grâce notamment à ses mesures tarifaires et une stricte discipline sur les coûts, dans un environnement tarifaire toujours favorable en assurance dommages.

Sur la période janvier-juin, les primes d'Axa dans l'assurance dommages ont progressé de 7% en rythme annuel, à 30,4 milliards d'euros. En santé, vie, épargne et retraite, les primes ont décliné de 3% par rapport à la même période l'an dernier.

Dans la gestion d'actifs, le chiffre d'affaires a reculé de 5% avec la diminution des frais de gestion liée à la baisse de 4% des actifs moyens sous gestion en raison d'effets de marché défavorables. Axa a enregistré une décollecte nette de 7 milliards d'euros sur le semestre.

SES dévoile des résultats intermédiaires supérieurs aux attentes et confirme ses objectifs 2023. L'opérateur satellites a réalisé sur les six premiers mois de l'année un Ebitda ajusté de 530 millions d'euros (-2,7%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,8% à 987 millions d'euros. Le consensus fourni par l'entreprise tablait respectivement sur 518 ME et 975 ME. Le résultat net ajusté recule de 31% à 116 ME. Le carnet de commandes au 30 juin s'élève à 4,7 milliards d'euros (carnet de commandes brut de 5,7 MdsE incluant le carnet de commandes avec clauses de rupture contractuelle).

SES, qui devrait recevoir le paiement (3 Mds$ avant impôts) de la libéralisation de la bande C aux Etats-Unis au quatrième trimestre, annonce par ailleurs un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 150 millions d'euros qui devrait être exécuté d'ici le 30 juin 2024.

Le management continue à viser sur l'ensemble de l'exercice un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 MdE pour des revenus de 1,95 à 2 MdsE.

CIS a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 81,2 ME, en léger retrait de 2% par rapport au 2ème trimestre 2022. A taux de change constant, ce chiffre d'affaires trimestriel ressort cependant en nette progression de 7,7% par rapport à la même période de 2022.

En termes géographiques, CIS précise que l'activité a été tirée principalement par les zones Afrique et Eurasie. En Afrique, le Groupe continue de bénéficier du dynamisme de certaines filiales, principalement en République Démocratique du Congo, en Mauritanie et en Algérie. En Eurasie, CIS a notamment augmenté son volume d'activité au Kazakhstan, autre implantation historique du Groupe à fort potentiel.

Sur l'ensemble du semestre, le niveau d'activité est stable avec un chiffre d'affaires de 154,6 ME, en léger retrait de 0,3% à taux de change constant et de 1,6% à données publiées, en comparaison avec l'exercice précédent.

CIS reste déterminé à saisir toute opportunité de croissance externe dans le cadre de son coeur de métier et de l'élargissement de sa gamme de services aux résidents des bases-vie dans les secteurs de l'énergie, des mines, de la construction et des forces armées.

Le chiffre d'affaires du T2 2023 du groupe Solvay a reculé de 9,2% organiquement par rapport au T2 2022. La baisse des volumes de -13% (-458 millions) dans un environnement macroéconomique atone n'a été que partiellement compensée par la hausse des prix de +4% (144 millions). La baisse des volumes par rapport à l'année précédente est assez généralisée sur différents marchés finaux, et notamment les batteries, l'agroalimentaire, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation.

Les économies de coûts structurels s'élèvent à 36 millions au S1 2023, ce qui porte le total des économies réalisées depuis 2019 à 502 millions. L'objectif pour la fin de 2024 a été atteint avec un an et demi d'avance.

L'EBITDA sous-jacent de 790 millions au T2 2023 n'a diminué que de -2,6% organiquement par rapport au T2 2022, témoignant de la qualité des résultats. La baisse est liée à la contraction des volumes, partiellement compensée par des prix nets soutenus et un effet de mix favorable. La baisse de l'EBITDA a été contenue à -6% en séquentiel par rapport au T1 2023.

La marge d'EBITDA sous-jacente de 25,6% au T2 2023 est en hausse de +0,7 point par rapport au T2 2022, principalement en raison de de la gestion disciplinée en matière de prix et de coûts, et au-delà de la baisse des volumes et une pression concurrentielle importante. Le bénéfice net sous-jacent s'élève à 426 millions au T2 2023, contre 470 millions au T2 2022. Le Free Cash Flow de 556 millions au T2 2023 a augmenté de façon significative en par rapport au T2 2022 malgré un niveau de capex plus élevé (59 millions), reflétant la discipline mise en place en matière de fonds de roulement, y compris la réduction des stocks et un faible niveau des arriérés de paiement. Le ROCE s'établit à 16,3%, soit +2,6 points au-dessus du T2 2022 et +8,2 points au-dessus de 2019.

Le groupe souligne la poursuite du renforcement du bilan avec une dette nette sous-jacente de 3,1 milliards et un ratio d'endettement historiquement bas à 0,9x.

Le règlement concernant le dossier des PFAS dans le New Jersey (USA) conclu en juin s'est traduit par une provision de 229 millions d'euros au T2 2023.

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a remporté définitivement le marché algérien pour le traitement des déchets amiantés provenant du démantèlement d'une centrale thermique sur son site de Morcenx-la-Nouvelle (40).

La société avait annoncé le 11 juillet dernier en avoir obtenu l'attribution provisoire à l'issue du premier dépouillement des offres (communiqué du 11/07/2023).

Ce marché de grande ampleur prévoit un volume de déchets amiantés à traiter estimé à 7.000 tonnes sur 3 ans, correspondant à un chiffre d'affaires total de près de 15 ME ajustable en fonction du tonnage réel et de la typologie des déchets réceptionnés.

Conformément à la réglementation applicable, les déchets d'amiante devront être traités dans un délai de 6 mois à compter de leur réception sur le site d'Inertam...

Le chiffre d'affaires de Believe au 1er semestre 2023 a augmenté de +17,9% pour atteindre 415,4 millions d'euros, reflétant une croissance organique de +17,5%. Le changement de périmètre lié à l'intégration de Sentric a ajouté 7,5 ME de chiffre d'affaires (ajoutant environ 2% à la croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023), mais cette contribution positive a été atténuée par un effet de change négatif lié à la dépréciation de la livre turque. Le chiffre d'affaires de Sentric a été comptabilisé dans les ventes non numériques, qui ont donc fortement augmenté au 1er semestre 2023 (+32,9%), dont +11,0% de croissance organique. La baisse continue des ventes physiques a été entièrement compensée au début du semestre par une forte augmentation des activités de merchandising, de branding et autres.

L'Ebitda ajusté avant coûts de la Plateforme Centrale a augmenté de +30% au 1er semestre pour atteindre 61,7 ME (47,5 ME au 1er semestre 2022).

L'Ebitda ajusté du Groupe a plus que doublé au 1er semestre pour atteindre 24,2 ME (11,7 ME au 1er semestre 2022). La marge d'Ebitda ajusté s'est élevé à 5,8% (3,3% au 1er semestre 2022) grâce à l'augmentation de la marge d'Ebitda ajusté des segments et à un meilleur amortissement des coûts de la Plateforme Centrale, et était par conséquent au niveau de l'objectif de moyen terme (une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 5% et 7% d'ici 2025).

Les dépréciations et amortissements se sont élevés à 21,2 ME au 1er semestre, relativement stables par rapport au 1er semestre 2022 (20,2 ME), en raison de la suspension de la stratégie d'acquisition l'année dernière qui n'a repris qu'au 1er semestre 2023. La variation du fonds de roulement était négative de 42,9 ME, reflétant une augmentation des avances aux artistes et aux labels qui ont augmenté de 75,7 ME par rapport à fin décembre 2022. La trésorerie au bilan s'élevait à 210,2 ME à fin juin 2023 (263,4 ME à fin juin 2022 et 303,3 ME à fin décembre 2022), reflétant principalement l'acquisition de Sentric et l'augmentation des avances aux artistes et labels.

Dans l'environnement actuel, qui reste plus difficile, le Groupe continue de gérer ses liquidités avec attention et devrait probablement allouer davantage de trésorerie aux avances plutôt qu'aux acquisitions au cours des prochains mois, optant ainsi pour des opportunités offrant le meilleur rendement (la moyenne historique du retour sur investissements des avances versées aux labels est de 31%) et des perspectives de croissance de chiffre d'affaires plus attrayantes.

Au second semestre, Believe maintient les hypothèses qui sous-tendent le scénario de croissance du Groupe pour 2023 présenté en mars, à savoir : croissance continue du 'streaming' par abonnement, gains de parts de marché supplémentaires et monétisation plus faible du streaming financé par la publicité. Compte tenu des effets devises négatifs intégrés dans les revenus versés par les partenaires numériques (estimé à environ -9% pour le S2'23), le Groupe est prudent quant à sa croissance organique.

Le Groupe va poursuivre ses efforts pour améliorer son efficacité, ce qui impactera positivement la rentabilité sur l'année. Le Groupe anticipe ainsi désormais pour 2023 :

- une croissance organique de +14% (+18% attendu initialement). Hors impacts devises négatifs, cette croissance organique serait d'environ +19,5%.

- une nouvelle amélioration de la marge d'Ebitda ajusté : environ 5,5% (5% attendu initialement).

L'attractivité renforcée du groupe génère un niveau plus élevé d'opportunités commerciales attractives et donc d'avances. Au cours du 2e semestre 2023, le Groupe continuera de privilégier le financement d'avances par rapport aux acquisitions compte tenu de leur retour sur investissement très attractif et de leur soutien à la croissance future du chiffre d'affaires. Par conséquent, Believe prévoit désormais un cash-flow libre négatif sur l'année 2023, avec un cash-flow libre positif au 2ème semestre 2023.

Malgré l'environnement actuel, Believe confirme sa trajectoire moyen terme telle qu'annoncée lors de l'IPO. Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22% et 25% et une marge d'Ebitda ajusté de 5% à 7% pour le Groupe d'ici 2025, impliquant une marge d'Ebitda ajusté des segments avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale de 15% à 16%.

Believe réitère sa confiance en sa capacité à atteindre son objectif long terme d'une marge d'Ebitda ajusté d'au moins 15%.

Teleperformance annonce aujourd'hui sa décision de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 ME à réaliser sur la période du 3 août 2023 au 31 décembre 2024.

Les actions achetées seront pour l'essentiel annulées. L'opportunité de lancer ce programme de rachat d'actions découle de l'importante génération de flux de trésorerie du groupe, de ses performances sur son marché dans un environnement macroéconomique difficile, et de ses perspectives de croissance future, qui ne se reflètent pas correctement dans le cours actuel de l'action Teleperformance.

Du fait de l'annulation de l'essentiel des actions acquises, la dilution qui résulterait de la réalisation de l'acquisition de Majorel, attendue au cours du quatrième trimestre de l'année en cours, serait partiellement compensée. Le montant alloué à ce programme qui s'inscrit dans le cadre de l'autorisation octroyée par l'assemblée générale du 13 avril 2023 permettra au groupe de conserver sa flexibilité financière, et notamment sa capacité à saisir toute opportunité d'acquisition.

Le programme pourra être suspendu ou redimensionné à tout moment en fonction des conditions en vigueur et des opportunités de développement. Le programme de rachat d'actions sera réalisé en une ou plusieurs tranches. Teleperformance a conclu un mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante.

Claranova réalise sur l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires record et dépasse pour la première fois la barre des 500 ME pour atteindre les 507 ME, soit une progression de 7% par rapport à l'an passé.

Toutes les filiales progressent et contribuent à l'atteinte de ce chiffre d'affaires.

L'appréciation du dollar sur le second semestre de l'année aura toutefois impacté cette croissance. La société dit avoir privilégié la profitabilité afin de maintenir l'objectif d'amélioration du ROC normalisé entre 25 à 30% sur l'exercice avec pour ambition de le porter à 10% du chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2024-2025.

Le résultat opérationnel du groupe Esso est positif de 142 ME au 1er semestre 2023. Les effets stocks sont négatifs pour 193 ME. Au 1er semestre 2022, le résultat opérationnel était de 1.266 ME et les effets stocks positifs pour 868 ME.

Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté du 1er semestre 2023 est un gain de 335 ME, incluant des effets de change opérationnels positifs pour 5 ME. Au 1er semestre 2022, le résultat opérationnel ajusté était de 409 ME et comprenait des effets de change négatifs pour 55 ME.

Le résultat financier est positif de 14 ME (8 ME au 1er semestre 2022) et comprend 13 ME de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, dont 111 ME de reprise de provision passée en 2022 au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité, le résultat net du groupe est de 266 ME, contre un gain de 1.075 ME au 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 2.006 ME, contre 1.776 ME au 31 décembre 2022. La position financière nette est positive de 503 ME (négative de 751 ME au 31 décembre 2022). Cette amélioration résulte de la capacité d'autofinancement positive et de la baisse du besoin en fonds de roulement dont le niveau à fin 2022 avait été impacté par les achats de bruts nécessaires au redémarrage des raffineries après le mouvement social du troisième trimestre 2022. Les engagements de retraite non préfinancés s'élèvent à 618 ME au 30 juin 2023.

Suite à l'accord signé le 23 décembre 2022, Schneider Electric a désormais finalisé la cession des activités de Gutor Electronics à Latour Capital, un investisseur privé français. Gutor est un leader mondial spécialisé dans la fabrication de systèmes industriels d'alimentation sans interruption (ASI) et la fourniture de services connexes.

La transaction a été finalisée le 1er août 2023 et, jusqu'à cette date, Gutor était comptabilisé sous l'activité Gestion de l'énergie.

Deezer, plateforme mondiale de streaming musical, a publié ses résultats semestriels pour la période se terminant le 30 juin 2023, après examen par le Conseil d'administration de la société le 2 août 2023. Le groupe annonce une nette amélioration de son EBITDA ajusté au S1 2023, confirmant sa trajectoire vers la rentabilité et une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires de +6,3% à 233,2 ME au S1 2023, conformément au plan :

Croissance du chiffre d'affaires Direct grâce à l'augmentation continue du nombre d'abonnés en France ;

Montée en puissance progressive des Partenariats déjà lancés, qui sera renforcée au second semestre par les accords récemment signés.

Le groupe souligne l'augmentation significative de la marge brute ajustée de +14,2% par rapport au S1 2022 :

Optimisation du service gratuit : atteinte de l'équilibre en France, amélioration significative dans le Reste du Monde ;

Solide performance de la marge brute des segments Direct et Partenariats.

Le groupe affiche une nette réduction de la perte d'EBITDA ajusté à (13,1) ME, en avance sur le plan grâce à l'efficience des dépenses de marketing avec une poursuite de l'approche axée sur le retour sur investissement ;

Contrôle strict des charges de personnel et des frais généraux, en baisse séquentielle vs. S2 2022.

La trésorerie est solide à 90,9 ME à fin juin 2023, en ligne avec les ressources nécessaires au plan 2025.