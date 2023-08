Préouverture Paris : du mieux en perspective

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La prudence observée lundi et mardi sur les marchés en Europe devrait laisser place à un léger mieux en bourse ce mercredi dans des marchés toujours calmes, malgré la rechute de Wall Street hier soir, tandis que le secteur bancaire est resté aux prises à des dégradations de notations... Les mauvais indicateurs économiques chinois qui se confirment jour après jour n'incitent pas les investisseurs à prendre trop de risque non plus, même si les espoirs d'un plan de relance à l'initiative de Pékin pourrait finir par se concrétiser... Les prix à la consommation ont ainsi baissé en Chine en juillet pour la première fois depuis le mois de février 2021, tandis que les prix à la production ont reculé pour le dixième mois consécutif. Dans le détail, les données du Bureau national des statistiques (BNS) montrent que l'indice CPI a diminué de 0,3% en rythme annuel le mois dernier (le consensus tablait sur une baisse encore plus prononcée de 0,4%) alors que l'indice PPI a reculé de 4,4% en rythme annuel, après avoir enregistré une baisse de 5,4% le mois précédent.

C'est la première fois depuis novembre 2020 que les prix à la consommation et à la production enregistrent des contractions. L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide qu'attendu au premier trimestre avant de ralentir en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure. L'effondrement prolongé du marché immobilier, la chute de la demande d'exportations et la faiblesse des dépenses de consommation pèsent particulièrement sur la reprise de la deuxième économie mondiale.

"La Chine est en déflation à coup sûr", a déclaré à 'Bloomberg TV' Robin Xing, économiste en chef pour la Chine chez Morgan Stanley. "La question est de savoir combien de temps... C'est aux décideurs politiques qu'il appartient de réagir avec un assouplissement budgétaire et monétaire coordonné".

WALL STREET

Wall Street est retombé dans le rouge mardi sur les trois grands indices US : Le S&P 500 a trébuché de 0,42% à 4.499 pts, le Dow Jones a rendu 0,45% à 35.314 pts et le Nasdaq s'est replié de 0,79% à 13.884 pts. L'optimisme des opérateurs pour la santé de l'économie mondiale a nettement fléchi après de nouveaux indicateurs décevants du côté du commerce extérieur chinois, assombrissant les perspectives d'un rebond de la deuxième économie mondiale... "L'excédent commercial chinois a augmenté de manière surprenante, passant de 70,62 milliards de dollars en juillet à 80,6 milliards de dollars en juillet, mais c'est l'équilibre entre importations et exportations qui a alerté les marchés sur l'état de la demande intérieure", a expliqué Kenneth Broux, responsable de la recherche corporate chez Société Générale CIB.

La tendance a également été pénalisée par de mauvaises nouvelles dans le secteur financier avec l'annonce inattendue par le gouvernement italien de l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques et par la mise en garde de Moody's sur la santé du compartiment financier aux Etats-Unis. L'agence a ainsi dégradé la note de crédit de plusieurs banques moyennes et a prévenu qu'elle pourrait abaisser celle d'établissements de plus grande envergure...

Dans ce contexte, les investisseurs se sont réfugiés sur les obligations d'Etat, entrainant une nette détente des rendements avant la publication jeudi des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient confirmer que le cycle des hausses de taux de la Fed touche à sa fin... Le taux du Treasury à 10 ans a chuté de 9,6 pb de retour sous la barre des 4%, à 3,996% en séance, soit son plus bas sur une semaine, tandis que celui du deux ans a reculé de 1,7 pb à 4,75%.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) est resté ferme à 82,70$. L'once d'or rend 0,5% à 1.925$. L'indice dollar est remonté de 0,6% face à un panier de devises de référence à 102,4 pts et l'euro a fléchi de 0,4% face au billet vert à 1,0975$.

Les investisseurs attendent désormais la publication des prix à la consommation de juillet programmée jeudi aux Etats-Unis... Les économistes tablent sur une légère hausse de l'inflation le mois passé, à 3,3% après une progression de 3% observée en juin, la plus faible en plus de deux ans. Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché anticipe le maintien d'une inflation annuelle à 4,8%.

Ce rapport sera scruté de très près par la Fed avant sa prochaine décision de politique monétaire le 20 septembre... D'autant que les chiffres de l'emploi dévoilés vendredi dernier ont montré un certain 'refroidissement' sur le marché du travail de la première économie mondiale.

BROKERS

HSBC est toujours à l'achat sur Axa, mais avec un objectif ramené à 35,80 euros et à l'achat sur TotalEnergies avec un objectif ajusté à 61,40 euros.

Citigroup repasse de 'neutre' à 'vendre' sur BMW en ciblant un cours de 97 euros, d''acheter' à 'neutre' sur Porsche (110 euros). Citigroup, toujours, repasse de 'neutre' à 'acheter' sur Renault en ciblant un cours de 48 euros et d''acheter' à 'neutre' sur Stellantis avec un cours cible de 18 euros.

VALEURS A SUIVRE

MYHOTELMATCH annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange d'1 action nouvelle contre 100 actions existantes.

Les actions anciennes MYHOTELMATCH ont été radiées du marché Euronext après la clôture du marché le 7 août 2023 et ont été remplacées par les actions MYHOTELMATCH nouvelles (code ISIN : FR001400IE67) le 8 août 2023. Le code mnémonique (MHM) reste inchangé.

La valeur nominale de l'action MYHOTELMATCH a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement en passant de 0,01 euro à 1 euro. Le capital social de la société s'élevant à 3.401.580 euros est désormais divisé en 20 050 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les titres MYHOTELMATCH restent éligibles au dispositif PEA-PME régi par le décret d'application no2014-283 en date du 4 mars 2014. Il est précisé qu'à compter de ce jour les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus seront vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ces derniers tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours. La société rappelle que la période de suspension des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital prendra fin le 8 septembre 2023 à 23 heures 59.

Nyxoah SA opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,1 million d'euros pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2023, contre 0,9 million d'euros pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2022.

Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 0,4 million d'euros pour le trimestre clos le 30 juin 2023, soit une marge brute de 0,7 million d'euros, ou une marge brute de 62,2%. À titre de comparaison, le coût total des marchandises vendues était de 0,3 million d'euros au deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2022, soit un bénéfice brut de 0,6 million d'euros, ou une marge brute de 64,3%.

Les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 6,6 millions d'euros pour le trimestre clos le 30 juin 2023, contre 3,5 millions d'euros pour la période de l'année précédente, sous l'effet d'une accélération des activités cliniques, notamment le démarrage de l'étude ACCCESS.

Les frais commerciaux, généraux et administratifs ont augmenté pour atteindre 6,2 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, contre 4,5 millions d'euros au deuxième trimestre 2022. Cela s'explique principalement par l'intensification des efforts commerciaux en Allemagne et sur d'autres marchés européens, ainsi que par des investissements dans l'infrastructure de l'entreprise Nyxoah. La société prévoit de continuer à ajouter des effectifs dans l'ensemble de l'organisation avant le lancement commercial aux États-Unis.

La perte d'exploitation totale pour le deuxième trimestre 2023 s'est élevée à 11,9 millions d'euros, contre 7,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2022. Cette évolution s'explique par l'accélération des dépenses de 'R&D' de la société, ainsi que par les activités commerciales et cliniques en cours.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 84,5 millions d'euros, contre 94,9 millions d'euros au 31 décembre 2022. La consommation totale de trésorerie a été d'environ 4,8 millions d'euros par mois au cours du deuxième trimestre 2023.

Artprice by Artmarket vient de réaliser en 2023 son meilleur chiffre d'affaires du mois de juillet depuis sa création, ce mois étant traditionnellement un indicateur significatif du CA à venir de l'exercice en cours. En dépit de la crise sanitaire sans précédent qui a frappé le monde entre 2020 et 2023, ainsi que la guerre Russie-Ukraine depuis le premier semestre 2022 qui a entraîné un choc économique et financier mondial, le chiffre d'affaires d'Artmarket.com du S1 2023 a progressé de +7% à 4.063 KE.

L'objectif 2023/2024 pour Artprice by Artmarket de doublement de son chiffre d'affaires, par l'ouverture payante des annonces de ventes publiques, est en passe de réussir.

Verimatrix annonce qu'elle présentera sa nouvelle solution de sécurité pour les sites Web : Verimatrix XTD Web Protect propulsé par Reflectiz, lors de l'événement 'Black Hat USA' qui se tient du 5 au 10 août.

La nouvelle solution de sécurité dédiée aux sites Web est rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec Reflectiz, une société de cybersécurité primée. Elle sera disponible au sein de la plate-forme Verimatrix Secure Delivery Platform sous la famille de produits Extended Threat Defense (XTD). Ce nouveau produit SaaS viendra compléter les solutions de sécurité pour applications mobiles existantes, élargissant ainsi la portée des capacités de détection et de réponse aux menaces de Verimatrix. Sur le stand 1580 lors du salon Black Hat, au Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, Verimatrix effectuera des démonstrations en direct de XTD pour les applications et de XTD pour les sites Web.