Préouverture Paris : des résultats décevants pour légitimer des prises de bénéfices?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 702,95 points : c'est le nouveau record absolu du CAC 40 inscrit en séance hier. Il ne sera pas battu à l'ouverture, les indicateurs de préséance annonçant quelques prises de bénéfices ce matin. Avec certains avertissements de sociétés légitimant ces prises de bénéfices. Les titres BNP Paribas, Dassault Systèmes, Sanofi seront à suivre dès les premiers échanges du jour suite à leurs publications annuelles respectives.

La Réserve fédérale américaine a de son côté, comme attendu, maintenu l'objectif des taux de ses "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la quatrième fois consécutive, tout en indiquant "avoir besoin de davantage de certitudes sur un repli de l'inflation pour procéder à une baisse des taux". "Les risques sur nos objectifs sont désormais plus symétriques", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. La croissance est forte, et son ralentissement n'est désormais plus jugée nécessaire pour que l'inflation retourne à son objectif de 2%.

WALL STREET

Wall Street a perdu du terrain mercredi, avec les corrections d'Alphabet et d'AMD et dans la foulée des déclarations de la Fed qui s'est montrée particulièrement prudente à l'issue de la réunion de son conseil monétaire. Le S&P 500 cède 1,61% de retour à 4.845 pts et le Nasdaq décroche de 2,23% à 15.164 pts, tandis que le Dow Jones cède 0,82% à 38.150 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Productivité préliminaire du quatrième trimestre. (14h30)

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice flash des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0801$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,68$. L'once d'or se traite 2.034 $.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi a fait part au T4 2023 d'une augmentation des ventes de 9,3% à TCC et d'une augmentation du BNPA des activités de 8,2% à TCC. Le groupe pharmaceutique confirme anticiper un recul de son bénéfice net par action des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition, après une performance conforme à ses attentes l'an dernier...

Le groupe pharmaceutique s'attend à un repli "dans le bas de la fourchette à un chiffre" en tenant compte de cet effet et à un BNPA "à peu près stable" par rapport à 2023 en l'excluant. En 2023, le BNPA a donc globalement progressé de 5,4% à taux de changes constants, à 8,11 euros, en ligne avec l'objectif de Sanofi qui avait dit viser une progression autour de 5%.

BNP Paribas a publié des résultats inférieurs aux attentes des analystes au quatrième trimestre, en raison de charges exceptionnelles et d'un affaiblissement des activités liées au crédit consommation et à l'immobilier commercial, conduisant la banque à réviser à la baisse certains de ses objectifs pour 2025. Le résultat net part du groupe au quatrième trimestre accuse ainsi un repli de 50% sur un an, à 1,07 Milliard d'euros, au-dessous les estimations des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,74 Milliard d'euros, d'après un consensus compilé par l'établissement lui-même. L'écart des résultats de BNP avec les prévisions s'explique donc en grande partie par la constitution d'une provision de 645 Millions d'euros pour couvrir des "charges nettes pour risque sur instruments financiers", la moitié ce montant correspondant à un litige de longue date portant sur des prêts hypothécaires en Pologne. Le produit net bancaire du groupe au quatrième trimestre a progressé de 0,1% à 10,9 milliards d'euros, sous le consensus de place qui tablait en moyenne sur 11,4 Milliards d'euros. La banque a revu à la baisse ses perspectives de ROTE (rentabilité des fonds propres tangibles), indiquant ne pas être en mesure d'atteindre son objectif de 12% avant 2026 en raison de "différentes décisions d'autorités publiques", dont les nouvelles exigences de la Banque centrale européenne en matière de réserves obligatoires. Le groupe anticipe désormais un ROTE situé entre 11,5% et 12% en 2025 et ramène son objectif de taux de croissance annuel moyen du résultat net part du groupe sur la période 2022-2025 à environ 8%, contre plus de 9% précédemment...

Dassault Systèmes a publié ses résultats financiers estimés non-audités en IFRS pour le 4ème trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ces résultats estimés ont été approuvés par le Conseil d'administration le 31 janvier 2024. Le groupe fait part d'une croissance de 8% du chiffre d'affaires total au 4ème trimestre et de 9% sur l'exercice 2023, avec une hausse du chiffre d'affaires logiciel de 8%, en ligne avec les objectifs. La progression de 12% du chiffre d'affaires récurrent au 4ème trimestre et de 10% en 2023 a été portée par la forte croissance de la souscription, à +22% et +16% respectivement. Le Chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels ressort en baisse de 4% au 4ème trimestre et en hausse de 2% en 2023. La Marge opérationnelle non-IFRS est de 35,9% et de 32,4% respectivement au 4ème trimestre et en 2023, reflétant une accélération de 160 points de base sur le trimestre hors effets de change, comme anticipé et en ligne avec les objectifs. Le Bénéfice net par action (BNPA) dilué non-IFRS ressort à 1,20 euro sur l'exercice 2023, en hausse de 12% à taux de change constants, soit un doublement du BNPA dilué en 5 ans comme initialement annoncé. La position financière nette positive est de 0,6 milliard d'euros à fin 2023, après un désendettement réussi suite à l'acquisition de MEDIDATA. Le flux de trésorerie opérationnelle IFRS s'inscrit à 1,6 milliard d'euros sur l'exercice 2023. Les objectifs non-IFRS pour l'exercice 2024 passent par une croissance du BNPA dilué comprise entre 1,29 euro et 1,31 euro, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8% à 10%.

Synergie poursuit sa progression sur l'année établissant un nouveau record de chiffre d'affaires à 3,108 milliards d'euros, en hausse de +6,6% par rapport à l'exercice 2022 (+2,9% à périmètre constant). Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l'ensemble des zones géographiques où le Groupe opère. L'International représente 58,4% de l'activité du Groupe. En France, l'année a été marquée par une croissance modérée (+3,5%), avec un recul sur le dernier trimestre (-2,7% sur le 4e trimestre) ; l'activité atteint sur l'année 1.293 MdE.

Kaufman an Broad :le chiffre d'affaires global s'établit à 1,409 milliard d'euros (HT) (1,315 MdE à la même période en 2022). Le résultat opérationnel courant s'établit à 109,3 ME (98,2 ME en 2022). A fin novembre 2023, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 76,5 ME, (69,3 ME pour 2022). Le résultat net - part du groupe ressort à 60,15 ME (49 ME sur la même période en 2022). Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires du groupe devrait s'établir autour de 1,1 MdE, l'écart par rapport à 2023 s'expliquant par l'effet de base de l'opération Austerlitz. Le taux de résultat opérationnel courant devrait s'établir entre 7% et 7,5%. Le groupe devrait rester en situation de trésorerie nette positive après prise en compte du paiement d'un dividende 48 ME au titre de l'exercice 2023, soit 2,40 euros par action, soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 6 mai prochain.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Algreen, Emova Group, Cafom, Poulaillon, Auplata Mining Group, Alchimie, Voltalia, E-Pango, Coheris, Société Française de Casinos, Obiz, Neolife, Exail Technologies, Infotel, Figeac Aéro, Sogeclair, Graines Voltz

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley surpondère Technip Energies avec un objectif ajusté de 25,40 à 25 euros et reste à 'souspondérer' sur Rémy Cointreau avec un objectif ramené de 95 à 87 euros.

AlphaValue accumule Seb avec un objectif ajusté de 136 à 134 euros et Berenberg reste acheteur avec un objectif réhaussé de 128 à 135 euros.

INFOS MARCHE

Hopscotch Groupe : augmentation de capital et acquisition définitive d'Interface Tourism

GL Events : du changement au tour de table

EN BREF

MedinCell : Teva prévoit des revenus de 80 M$ pour UZEDY en 2024

Sanofi : François-Xavier Roger nommé Directeur Financier

Neoen lance la construction d'Isbillen Power Reserve

Eiffage décroche le contrat de rénovation du projet Cristallis à Paris