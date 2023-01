Préouverture Paris : des prises de bénéfices ? Enfin ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Du rouge attendu à 9 heures! C'est ce qu'annoncent les indicateurs de préséance à un peu plus de trente minutes de l'ouverture. Une respiration et des prises de bénéfices durant toute la séance ? Ou bien uniquement dans son début ? A suivre... Le CAC 40 accumule en tout cas 11 séances de hausses sur les 13 premières de 2023 pour afficher un gain de plus de 9% ! Il a de nouveau franchi hier les 7.100 points ce qu'il avait fait mardi pour la première fois depuis le 10 février 2022.

Dans l'immédiat, le CAC 40 est donc rattrapé par la baisse de Wall Street consécutive à la forte détérioration des indicateurs aux Etats-Unis, notamment celui des ventes au détail, ayant ravivé les inquiétudes sur un atterrissage brutal de l'économie américaine. La production industrielle américaine a aussi accusé le mois dernier un repli plus marqué qu'anticipé.

A suivre encore, les propos de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne dans le cadre du Forum économique mondial de Davos.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en repli mercredi, le S&P 500 fléchissant de 1,56% à 3.928 pts, le Dow Jones abandonnant 1,81% à 33.296 pts et le Nasdaq reculant de 1,24% à 10.957 pts. Les opérateurs ont pris connaissance de chiffres de l'inflation des prix à la production et d'un net déclin de la consommation américaine, ainsi que d'une production industrielle déprimée. Les dernières publications trimestrielles d'entreprises ressortent aussi contrastées. Microsoft a en outre annoncé des suppressions de postes importantes affectant 10.000 personnes...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0789 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,21 $. L'once d'or se traite 1.908$.

VALEURS A SUIVRE

Vranken-Pommery Monopole : Le chiffre d'affaires consolidé 2022 du groupe enregistre une croissance de +11% à 334,5 millions d'euros, essentiellement grâce au développement, en France et à l'International, des ventes de Champagne Pommery & Greno et de Champagne Vranken qui ont représenté 64% des ventes des Champagnes.

Vetoquinol : Au 4e trimestre 2022, le laboratoire enregistre un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros, en croissance de +0,9% à données publiées et en repli de -2,4% à changes constants par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 540 ME, pour l'exercice 2022, en progression de +3,6% à données publiées et en repli de -0,8% à changes constants. Le chiffre d'affaires produits Essentiels ressort à 304 ME.

Accor annonce avoir réalisé la cession de sa participation résiduelle dans H World Group Limited (qui portait auparavant le nom de Huazhu Group Limited) pour un montant de 460 millions de dollars. Cette transaction permet de finaliser la création de valeur de l'investissement initié en 2016. Le groupe hôtelier précise que la valeur de cession cumulée depuis 2019 atteint 1,2 milliard de dollars, à comparer à un investissement initial de moins de 200 millions de dollars. Ceci contribue à la stratégie " asset-light " de simplification du bilan du groupe. À l'issue de cette opération, Accor ne détient plus aucun titre du capital de H World Group Limited.

Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 294,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, en progression de +19,7% par rapport à la même période de 2021 et de 15,9% à parités constantes. Le chiffre d'affaires annuel ressort à presque 1,22 milliard d'euros, soit une évolution globale de +14,3% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +9,6%. Le groupe anticipe à présent une marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) autour de 15% à taux de change constants (entre 14% et 15% précédemment) et un désendettement autour de 35 ME hors dividendes, à périmètre et taux de change constants (30 ME précédemment). Pour 2023, Virbac confirme sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CIS, Paragon ID, Largo, Bourse Direct, Drone Volt, Agripower, Hunyvers, SergeFerrari Group, Réalités

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- Barclays passe à 'pondération en ligne' sur Accor et monte son objectif de 21 à 29 euros.

- La Deutsche Bank rehausse à 'achat' sa recommandation sur Klepierre en visant 25 euros.

- La Deutsche Bank relève à 'achat' son opinion sur Gecina en visant 120 euros.

- HSBC dégrade Renault à 'conserver' avec une cible de 42,5 euros.

- HSBC dégrade Ubisoft à 'conserver' avec un objectif de 21 euros.

- HSBC dégrade Fnac Darty à 'conserver' avec une cible de 38 euros.

- Cowen revalorise Air Liquide de 155 à 190 euros ('surperformer').

INFOS MARCHÉS

Faurecia finalise le refinancement de l'acquisition de Hella.

EN BREF

Roche Bobois : rachète 13 magasins franchisés.

Biophytis : la Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal de commerce dans le dossier Negma.

Bogart alerte sur l'Ebitda ; April France prend des mesures.