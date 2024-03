Préouverture Paris : des prises de bénéfices après le record

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est annoncé dans le rouge à l'ouverture ce matin, les investisseurs cédant à quelques prises de bénéfices susceptibles de menacer les 8.000 points. L'indice parisien a inscrit un nouveau record vendredi à 8.048,09 points.

Les marchés sont prudents depuis la publication de chiffres de l'emploi américain assez peu lisibles. Les créations d'emploi pour février sont supérieures aux attentes, mais une révision en forte baisse pour le mois de janvier et un taux de chômage en augmentation perturbent l'analyse des données par les investisseurs et leurs anticipations qu'ils font de la politique monétaire de la Fed...

WALL STREET

Tous les indices américains terminent la semaine en baisse à Wall Street, ce vendredi. Le S&P 500 redonne -0,65% à 5.123 pts (-0,14% sur la semaine). Le Dow Jones recule de -0,18% à 38.722 pts (-0,69% en hebdomadaire). Le Nasdaq se tasse de -1,16% à 16.085 pts (-0,76% pour la semaine).

Cotation...

ECO ET DEVISES

-

La parité euro / dollar atteint 1,0944$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,93$. L'once d'or se traite 2.179 $.

VALEURS A SUIVRE

Kering et EssilorLuxottica figureraient parmi les groupes intéressés par le rachat du lunettier italien Marcolin, qui fabrique notamment des montures pour le styliste américain Tom Ford, selon plusieurs sources rapportées par le FT. L'entreprise détenue à 83% par le fonds de capital-investissement PAI Partners, estime sa valorisation à quelque 1,3 milliard d'euros. Elle aurait ouvert des discussions préliminaires ces dernières semaines avec Kering, EssilorLuxottica, mais aussi avec l'italien Safilo, toujours selon le quotidien londonien. La société américaine Marchon aurait également manifesté son intérêt pour le dossier... Le prix demandé ferait cependant l'objet d'un désaccord entre Marcolin et ses interlocuteurs, ont expliqué plusieurs sources au quotidien. PAI Partners, qui a commencé à investir dans la société familiale en 2012, a recruté Goldman Sachs comme banque conseil, a précisé le Financial Times.

Spie a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 92% de ICG Group en Allemagne. Spie prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence. Basé à Leonberg près de Stuttgart, ICG Group est un prestataire de services clés en main de premier plan dans les infrastructures de télécommunication - pour le réseau de la fibre et les télécommunications mobile 5G. ICG couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et déploie son expertise à travers l'ensemble du pays pour répondre à un portefeuille de clients qui va des opérateurs de réseau aux fournisseurs d'infrastructures en passant par les municipalités. ICG Group a généré un chiffre d'affaires d'environ 230 millions d'euros en 2023 avec des niveaux de marge au-delà de 10%, en adéquation avec les marges observées dans le secteur. La société emploie environ 720 employés.

Obiz annonce une prise de participation majoritaire de 51% au capital de la société Mile Positioning Solutions, éditeur de solutions et d'applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique. Mile conçoit et développe des applications mobiles en s'appuyant sur le positionnement géographique et la puissance des données (touristiques, météo, pollution, santé, etc.) pour améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs. Parmi ces applications, Mile a édité " JOOKS ", une application mobile qui permet à ses utilisateurs de découvrir plus de 400 villes dans le monde à travers plus de 1 500 parcours de marche, de course à pied, à vélo ou en fauteuil roulant.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Abionyx Pharma, Immobilière Dassault

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays surpondère URW en visant un cours de 80 euros.

HSBC est à l'achat sur Teleperformance mais en ne visant plus qu'un cours de 150 euros, contre 220 euros.

Deutsche Bank reste à l'achat sur AXA en ciblant un cours de 37 euros.

JP Morgan reste 'neutre' sur Carrefour avec une cible ajustée de 20 à 19 euros.

Citigroup est neutre sur Aperam avec une cible qui passe de 32 à 30 euros.

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Tikehau Capital avec une cible de 23,40 euros.

INFOS MARCHE

Dassault Aviation : annulation de 2,29% du capital

Phaxiam : retrait volontaire de ses ADS

EN BREF

Sensorion : critère principal de la Phase 2a atteint

Esso : les unités de la raffinerie de Fos-sur-Mer redémarrent

Sanofi : nouveaux résultats de phase II relatifs à l'amlitelimab