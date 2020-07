Préouverture Paris : des investisseurs toujours indécis...

Préouverture Paris : des investisseurs toujours indécis...









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

L'ouverture s'annonce assez indécise ce matin, le investisseurs ne sachant plus trop sur quel pied danser, à l'image de la séance, erratique, d'hier et se disant peut-être que le niveau de valorisation actuel propose un certain équilibre. Les deux forces à l'oeuvre demeurent. Recrudescence de la Covid-19 et reprise forte de l'économie mondiale...

On a appris ce matin l'accélération de l'activité manufacturière en Chine. De quoi soutenir les espoirs de reprise de l'économie mondiale après le coup d'arrêt lié aux mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

Les investisseurs surveilleront aussi dans la journée le PIB britannique révisé pour le premier trimestre, les dépenses de consommation en France et surtout l'indice de confiance du consommateur américain. Côté sanitaire, Los Angeles a enregistré une flambée alarmante de nouveaux cas de contamination au coronavirus, avec près de 3.000 infections confirmées lundi.

WALL STREET

La Bourse de New York a nettement rebondi lundi, malgré un nouveau record de cas de Covid-19 aux Etats-Unis pendant le week-end, notamment en Floride et au Texas. Les investisseurs ont salué la publication d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendu au Etats-Unis. L'action Boeing a rebondi de plus de 14% après le feu vert des autorités aériennes à des vols tests du B-737 Max à partir de ce lundi. Facebook (+2,1%) et Twitter (+1,5%) progressent malgré le retrait des réseaux sociaux de plusieurs grands annonceurs publicitaires, dont Unilever et Starbucks (+2,6%).

A la clôture, le Dow Jones a rebondi de 2,32% à 25.595 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 1,47% à 3.053 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 1,20% à 9.874 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient chuté respectivement de 3,3% 2,9% et 1,9%.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Indice européen flash des prix à la consommation. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.771$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1216$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 41,47$.

VALEURS A SUIVRE

La Compagnie des Alpes a mis en place d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE), souscrit auprès des partenaires bancaires historiques du Groupe, présents dans la ligne RCF de 250 millions d'euros.

Trigano a réalisé un chiffre d'affaires de 391,8 millions d'euros au 3e trimestre 2019-2020, -45,7% par rapport à l'exercice précédent (721,6 ME). L'activité de Trigano au 3e trimestre a été fortement impactée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Pendant de nombreuses semaines, l'entreprise a arrêté sa production et ses réseaux de distribution ont dû, dans leur grande majorité, cesser toute activité au plus fort de la saison. En dépit de la forte baisse du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel du 3e trimestre est resté positif. L'activité sur 9 mois s'établit ainsi à 1,555 milliard d'euros (1,858 MdE un an plus tôt). Elle recule de -16,3%.

bioMérieux a émis avec succès une nouvelle obligation de 200 millions d'euros en format Euro PP auprès d'un investisseur européen de premier rang. Ce placement privé se décomposera en deux souches : l'une de 145 ME à 7 ans et l'autre de 55 ME à 10 ans, portant un coupon annuel global de 1,61%.

Nexans a annoncé ce mardi la signature d'un accord de vente à Mutares SE & Co. KGaA de Nexans Metallurgie Deutschland GmbH (NMD), une filiale de Nexans spécialisée dans la production de fil machine cuivre sans oxygène et tréfilés.

L'Oréal et le holding d'investissement français Impala ont finalisé, le 29 juin, la cession de la marque Roger & Gallet. Le groupe L'Oréal était entré, en début d'année, en négociations exclusives avec le holding d'investissement français Impala pour la cession de la marque Roger & Gallet.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fiducial Real Estate, Fiducial Office Solutions

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup repasse d'achat à 'neutre' sur l'assureur Axa et à l'inverse de 'neutre' à 'achat' sur Scor.

HSBC revoit en hausse son cours cible en hausse de 120 à 146 euros sur Seb.

Jefferies reste à conserver sur Pernod Ricard avec un objectif ajusté de 125 à 143 euros et reste à conserver sur Vivendi avec un cours cible ajusté à 26 euros.

JP Morgan est toujours à 'surpondérer' sur Schneider avec un objectif ajusté à 90 euros.

Berenberg reprend le suivi à l'achat de Biocartis en ciblant un cours de 6,60 euros.

Goldman Sachs est à l'achat sur Siemens avec un cours cible ajusté de 105 à 117 euros. Goldman Sachs reste aussi à l'achat sur Michelin avec un objectif de cours ajusté à 112.

INFOS MARCHES

Alès Groupe : cotation suspendue.

EN BREF

Bouygues Construction choisi pour la construction et l'exploitation de l'Arena à Paris.

Lumibird finalise l'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex.

Biocorp signe avec Roche Diabetes Care France un accord de distribution sur la technologie Mallya.

AudioValley : contrat de 3 ans avec Radio France et France Médias Monde.

Mecelec Composites obtient un PGE de 5 ME.

GeNeuro recrute le 1er patient de l'essai clinique de phase 2 évaluant le temelimab dans la SEP.