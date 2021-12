Préouverture Paris : demi-séance calme en vue pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris clôturera à 14h aujourd'hui : une demi-séance avant une dernière semaine pour clôturer 2021 à partir de lundi. Les volumes s'annoncent logiquement faibles ce matin, Francfort et New York seront fermés et l'indice parisien est attendu en petite baisse, lui qui a enchaîné trois nettes hausses depuis mardi le portant à moins de 80 points de son record historique du 19 novembre, de 7.183,08 points et affichant, hier en clôture, 28% de hausse depuis le 1er janvier.

L'état d'esprit des investisseurs est toujours favorable eux qui sont en effet rassurés par des études indiquant que le variant Omicron du coronavirus pourrait avoir des effets moins graves que le variant Delta sur les personnes contaminées. L'inflation demeure néanmoins un soucis alors que les autorités américaines ont publié jeudi un indicateur "core PCE" qui a bondi de 4,7% en novembre sur un an, contre 4,2% en octobre, et pointe désormais au plus haut depuis 1982. Les économistes s'attendaient à une hausse un peu moins forte, de 4,5%. Par rapport au mois d'octobre, le "core PCE" a augmenté de 0,5%, contre +0,4% attendu.

WALL STREET

La Bourse de New York a signé jeudi une 3e séance consécutive de hausse, l'indice S&P 500 terminant même sur un nouveau record, à la veille d'un week-end de trois jours, Wall Street étant fermé vendredi en raison de Noël. Les investisseurs ont été soulagés par des nouvelles rassurantes concernant le variant Omicron, et ont salué une amélioration du moral des ménages américains en décembre, malgré la forte inflation.

A la clôture, le Dow Jones a avancé de 0,55% à 35.950 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,62% à 4.725 pts, effaçant son record du 10 décembre à 4.712 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,85% à 15.653 pts.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,1332$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,51$. L'once d'or se traite 1.808$.

VALEURS A SUIVRE

Valneva est en discussions avancées avec l'agence de développement économique de l'Ecosse 'Scottish Enterprise', pour une subvention de plusieurs millions de livres sterling visant à achever les travaux de construction et de mise en condition opérationnelle de son site de production stratégique de Livingston en Ecosse.Suite à la résiliation de l'accord avec le gouvernement britannique (HMG) pour la fourniture du candidat vaccin inactivé de Valneva contre la COVID-19, VLA2001, Valneva a suspendu les projets d'expansion de son site écossais. Valneva et Scottish Enterprise se sont depuis engagés dans un dialogue "très constructif" visant, par le biais de cette subvention, à faire du site de Livingston un site-clé pour la production de vaccins dans une perspective de long terme. Ainsi, Valneva et Scottish Enterprise investiraient conjointement dans la nouvelle usine. La contribution de Scottish Enterprise devrait s'effectuer par le biais d'une série de subventions totalisant 10 à 20 millions de livres sterling afin de permettre à Valneva de commencer la production dans cette usine.

EssilorLuxottica, GrandVision et Optic Retail International Group BENE, une entité de MPG Austria ("ORIG/MPG") ont conclu un accord prévoyant l'acquisition par ORIG/MPG des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique. Cela fait suite aux engagements pris auprès de la Commission européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.

Eiffage a finalisé ce jour l'acquisition de 35% du capital d'A'liénor et de 100% du capital de Sanef Aquitaine. A'liénor est concessionnaire de l'autoroute A65 jusqu'en 2067 et Sanef Aquitaine, qui devient A'liénor Exploitation, est titulaire du contrat d'exploitation maintenance. Ces acquisitions permettent à Eiffage d'être désormais l'unique actionnaire d'A'liénor et de son exploitant. Cet investissement d'un montant total de 223 millions d'euros a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHES

Axa : des fonds BlackRock sous les 5% de capital.

Hopium : succès de l'augmentation de capital.

Les Toques Blanches du Monde : rachète 10% de son capital à Nextstage AM.

Lysogene conclut un accord de prêt de 15 millions d'euros avec la BEI.

EN BREF

Makheia s'est désendetté.

Icade Santé : acquisition de 4 hôpitaux privés au Portugal pour 213 ME.