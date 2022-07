Préouverture Paris : début de semaine sous tension

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est attendu en baisse ce lundi matin pour débuter une semaine qui sera marquée par la réunion de la Fed qui devrait de nouveau relever ses taux directeurs mercredi pour tenter de mieux maîtriser l'inflation. Après le tour de vis de 50 points de base de la BCE jeudi dernier, ce sera donc à la banque centrale américaine de se rappeler au bon souvenir des investisseurs... L'outil FedWatch donne 79% de chances en faveur d'une hausse de taux de 75 points et 21% de chances seulement d'assister à une hausse de 100 points.

WALL STREET

La bourse de Wall Street a terminé la semaine passée dans le rouge vif. Les trois principaux indices de Wall Street ont uniformément décroché dans la seconde moitié de la journée, notamment emportés par la chute des actions des réseaux sociaux, et les résultats trimestriels décevants de Snapchat qui s'est abstenu de donner des prévisions.

En clôture des marchés newyorkais, le S&P 500 s'enfonçait au-dessous des 4.000 points, en recul de -0,93% à 3.961 points. Le Dow Jones a redonné -0,43% à 31.899 points. Le Nasdaq Composite a décroché de -1,87% à 11.834 points.

Les trois grands indices de Wall Street ont malgré tout signé leur meilleure semaine depuis près d'un mois, soutenus par les publications de Netflix (+15,46% sur la semaine) et Tesla (+13,18% en hebdomadaire). Sur la semaine entière, le S&P 500 a gagné 3,3%. Le Dow Jones a pris +1,95% alors que le Nasdaq Composite s'est adjugé +3,33% en glissement hebdomadaire.

ECO ET DEVISES

Après Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs, qui a indiqué, vendredi, que la BCE pourrait à nouveau relever ses taux d'intérêt de 25 ou 50 points de base en septembre, Christine Lagarde est elle-même montée au créneau expliquant que la Banque centrale européenne (BCE) relèvera ses taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation repasse au-dessous de son objectif de 2%, "Nous relèverons les taux d'intérêt aussi longtemps qu'il le faudra pour ramener l'inflation à notre objectif", a expliqué la présidente de la BCE dans une interview accordée au Funke Mediengruppe.

La parité euro / dollar atteint 1,02$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 102,30$. L'once d'or se traite 1.726$.

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

VALEURS A SUIVRE

Orange et Masmovil, qui sont entrés en négociations exclusives le 8 mars en vue d'une fusion de leurs activités en Espagne, concrétisent leurs discussions par la signature d'un accord ferme. Le regroupement des activités d'Orange Espagne et de Masmovil prendra la forme d'une co-entreprise à 50-50 co-contrôlée par Orange et Masmovil (Lorca JVCO). Les deux partenaires auront des droits de gouvernance égaux dans cette nouvelle co-entreprise.

Forvia a publié ce lundi un bénéfice semestriel inférieur aux estimations des analystes en raison de la pénurie de puces, de la guerre en Ukraine et des nombreuses restrictions liées à la crise sanitaire en Chine. Le groupe, qui a bouclé en janvier dernier le rachat du groupe allemand d'éclairage automobile Hella, a fait état d'un bénéfice opérationnel consolidé de 426 millions d'euros pour les 6 premiers mois de 2022, soit 3,7% des ventes. Forvia a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 11,62 milliards d'euros sur le premier semestre.

Les analystes tablaient sur un bénéfice opérationnel de 435 millions d'euros et une marge de 4%. Après deux années de perturbations dues à la pandémie de coronavirus, le groupe est confronté à de nouveaux problèmes d'approvisionnement en raison des restrictions sanitaires en Chine et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Nous sommes confiants que le second semestre nous permettra d'améliorer nos performances du premier semestre et confirmons pleinement nos objectifs pour l'année", a déclaré Patrick Koller, directeur général de Faurecia, dans un communiqué.

Le groupe Damartex annonce l'acquisition de 100% des titres de la société ADS par la société Santéol holding. Cette opération, tout comme les précédentes, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de transformation du Groupe "Transform to Accelerate - TTA 2.0".

SES-imagotag publie un CA au S1 de 285 ME, en croissance de +41% (vs. S1 2021). La hausse des revenus provenant des solutions à valeur ajoutée est à 15,8% du CA. L'augmentation des prises de commandes ressort à 25%, à 385 ME. La croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 est attendue entre +40 % et +50%.

CS GROUP annonce avoir procédé au refinancement d'une partie de sa dette et au renforcement de ses ressources financières par l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal total maximum de 30 ME, remboursable in fine à échéance juillet 2029, souscrit par des fonds de dette gérés par la société de gestion de portefeuille Zencap Asset Management.

Le tirage d'une première tranche de 20 ME de cet emprunt contribue au remboursement par anticipation de l'emprunt obligataire EuroPP 2023 de 15 ME émis en 2016, à échéance avril 2023, et de l'emprunt obligataire EuroPP 2025 de 10 ME émis en 2018 dans le cadre du financement de l'acquisition de Novidy's, à échéance juin 2025. La seconde tranche de 10 ME sera " tirable " dans les 12 mois et remboursable in fine en juillet 2029 également.

Le chiffre d'affaires de Genomic Vision au 1er semestre 2022 s'est élevé à 511 kE, en hausse de +9,4%, par rapport au 1er semestre 2021 (467 kE). Cette progression des ventes de produits et de services traduit l'effort mené sur la prospection commerciale. Il est à noter qu'au cours du semestre, aucune vente de plateforme n'a été réalisée.

Le total des revenus de l'activité du 1er semestre 2022, après prise en compte des autres revenus, ressort à 743 kE, en hausse de +5,8% par rapport à la même période de 2021 (702 kE). Les autres revenus, d'un montant de 232 kE au 1er semestre 2022, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1 ME au 30 juin 2022, (1,3 ME au 31 mars 2022). Cette détérioration est liée au retard de la mise en place du nouveau contrat de financement avec Winance signé le 11 avril 2022 et entériné par l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2022.

Le Groupe TF1 a conclu un partenariat global avec la Fédération Française de Football et l'UEFA, via l'acquisition d'une série de droits, linéaires et non linéaires. Ces droits sont complétés de nombreux enrichissements éditoriaux marquant la volonté du Groupe de renforcer sa couverture et l'adapter aux nouveaux usages.

TF1 acquiert ainsi, en exclusivité auprès de l'UEFA, l'intégralité des droits des matchs de l'Equipe de France : Nations League, matchs amicaux, matchs qualificatifs à l'Euro 2024, à la Coupe du Monde 2026 et à l'Euro 2028.

TF1 disposera également des droits en exclusivité en clair des 25 plus belles affiches de l'UEFA Euro 2028.

Plastic Omnium annonce une croissance du chiffre d'affaires économique de 4,3% au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021, malgré un marché en baisse de -1,2%, en ligne avec les prévisions de volumes de l'entreprise (volumes S1 2022 équivalents au S2 2021) et une performance supérieure de 1,6 point par rapport au marché à périmètre et changes constants (pcc) au 1er semestre 2022 par rapport au 2nd semestre 2021.

Le Chiffre d'affaires économique au 1er semestre 2022 est ainsi de 4.318 millions d'euros, en croissance de +6,6% à périmètre et changes constants par rapport au 2nd semestre 2021, soit une performance supérieure de 3,9 points par rapport au marché en croissance de 2,7 points.

La marge opérationnelle du 1er semestre 2022 est en forte hausse par rapport au 2nd semestre 2021 malgré une inflation croissante :

- Maintien de la flexibilisation de l'outil de production

- Amélioration de l'efficacité opérationnelle dans les usines, contribution du programme de transformation OMEGA

- Poursuite des discussions avec l'ensemble des acteurs de la filière automobile visant à limiter l'impact de l'inflation et des arrêts de production des clients liés aux crises successives

- Marge opérationnelle au 1er semestre 2022 à 179 millions d'euros, soit 4,6% du chiffre d'affaires consolidé (dont 5,6% pour Plastic Omnium Industries) vs. 6,2% au 1er semestre 2021 et 2% au 2nd semestre 2021.

Le Cash-flow libre est à 134 millions d'euros, soit 3,4% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs du Groupe

- Structure financière solide et liquidité renforcée à 2,8 milliards d'euros au 30 juin 2022 (vs. 2,7 milliards d'euros au 31 décembre 2021)

- Maîtrise des investissements et des coûts de 'R&D'

- Forte attention à la gestion des stocks malgré des perturbations sur la chaine logistique.

- Carnet de commande en forte croissance, notamment dans l'hydrogène

- Des acquisitions majeures au service d'une croissance durable

- Création d'une nouvelle division dans l'éclairage, signature de l'acquisition de Varroc Lighting Systems (VLS), finalisation de l'acquisition d'Automotive Lighting Systems (AMLS)

- Investissement dans Verkor et signature de l'acquisition d'ACTIA Power, étapes importantes dans la stratégie de développement du Groupe dans l'électrification.

La croissance des résultats du Groupe Icade a été portée par les bonnes performances opérationnelles des 3 métiers au premier semestres :

Le Chiffre d'affaires ressort en croissance de +6,3%, à 823 ME en part du Groupe.

Le Cash-flow net courant est en hausse de +7,1% à 205 ME (+5% en euros par action à 2,7 euros).

L'ANR NDV grimpe de 13,8% sur 6 mois à 103 euros par action (+19,9% sur un an) et l'ANR NTA est en hausse de +1,8% sur 6 mois à 96,2 euros par action (+5,2% sur 1 an).

Le Résultat net pdg grimpe à 351 ME (+68% vs 30 juin 2021).

Coût moyen de la dette à 1,19% : émission en janvier 2022 d'un Green Bond de 500 MEURE à 8 ans, coupon 1%.

LTV en baisse, à 38,8% et hausse de l'ICR, à 6,6x.

Confirmation par S&P du rating BBB+ (perspective stable) d'Icade et Icade Santé en juillet 2022.

Les comptes consolidés en normes IFRS d'Icade Santé pour l'exercice clos le 30 juin 2022 ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes de la Société.

Pour rappel, le Groupe a décidé d'appliquer pour la première fois aux comptes clos le 31 décembre 2021 le modèle de la juste valeur pour l'évaluation des immeubles de placement (IAS 40) jugeant que ce changement de méthode conduit à donner une information plus pertinente de l'évaluation de son patrimoine immobilier et un alignement avec la pratique des principales sociétés immobilières.

L'activité locative a été robuste, avec des revenus locatifs s'établissant à 161 ME, en hausse de 15 ME par rapport au premier semestre 2021 soit +10,5% à périmètre courant, portés notamment par les acquisitions réalisées au second semestre 2021 sur le territoire national et au Portugal, ainsi que des livraisons d'actifs.

A périmètre constant, les revenus locatifs progressent de +1,6% (effet de l'indexation principalement).

Le taux d'occupation financier du portefeuille au 30 juin 2022 demeure inchangé à 100%.

Le résultat net récurrent s'élève à 126,5 ME, en progression de +4,5 ME, soit +3,7 % par rapport au premier semestre 2021 sous l'effet de la progression des loyers et des investissements réalisés.