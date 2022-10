Préouverture Paris : début de semaine attendu encore ferme, la Fed en ligne de mire

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les publications trimestrielles se calment ce lundi en raison du pont de La Toussaint qui semble particulièrement suivi cette année au sein des entreprises... En attendant la nouvelle hausse des taux de la Fed mercredi qui va peut-être s'accompagner d'un discours (un peu) plus accommodant des responsables monétaires américains, les marchés profitent timidement du rebond de Wall Street vendredi soir après une semaine écoulée éprouvante pour les GAFAM... Au Brésil l'élection serrée de Lula fait pour le moment peu réagir les marchés en attendant les premiers commentaires du vaincu Bolsonaro.

WALL STREET

Wall Street a donc terminé très fermement la semaine vendredi. La cote américaine a été portée par le rebond de quelques poids lourds du marché, à l'image d'Apple, la première capitalisation boursière mondiale. Ainsi, le S&P 500 est remonté de 2,46% à 3.901 pts, tandis que le Dow Jones s'est adjugé 2,59% à 32.861 pts. Le Nasdaq était également ferme avec un gain de 2,87% à 11.102 pts, malgré la chute d'Amazon.

A quelques jours de la réunion de la Fed des 1-2 novembre, l'outil FedWatch du CME Groupe donne une probabilité de plus de 87% d'une nouvelle hausse de taux surdimensionnée de la Fed de 75 points de base. Elle serait la 4e consécutive, et porterait le taux des fonds fédéraux entre 3,75 et 4%.

ECO ET DEVISES

Europe :

- PIB britannique préliminaire du troisième trimestre. (10h00)

- PIB européen du troisième trimestre (préliminaire). (11h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (14h45)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (15h30)

La parité euro / dollar campe sur les 0,9955$ ce matin. Le baril de Brent se négocie de retour sous les 95$. L'once d'or se traite 1.644$ et le Bitcoin à 20.508$.

VALEURS A SUIVRE

Casino lance une offre de rachat visant la totalité de sa souche obligataire EMTN 2023 (189,7 millions d'euros) de maturité 25 janvier 2023. L'offre de rachat est lancée au pair sous un format "any and all" en vertu duquel toutes les obligations valablement apportées à l'offre seront acceptées pour rachat.

L'offre a débuté le vendredi 28 octobre. Sa clôture est prévue pour le vendredi 4 novembre (17h CET).

L'opération sera financée au moyen de fonds disponibles sur le compte séquestre du Groupe dont le solde est actuellement de 189,7 ME.

Inventiva annonce qu'AbbVie a communiqué le vendredi 28 octobre lors de la présentation de ses résultats financiers du troisième trimestre, l'arrêt du développement de cedirogant (ABBV-157), un agoniste inverse de RORy administrable par voir orale découvert conjointement par Inventiva et AbbVie pour le traitement de maladies auto-immunes, à la suite des conclusions récentes d'une étude de toxicologie non clinique.

La trésorerie de la société, comprenant le paiement initial de 12 millions de dollars attendu de Sino Biopharm et les 25 millions d'euros de la facilité de crédit de la BEI, n'est pas affectée par l'arrêt du programme clinique du cedirogant et devrait lui permettre de financer, comme annoncé précédemment, ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023. Les capacités et les objectifs d'Inventiva en matière de R&D restent inchangés.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "bien que nous soyons déçus par la fin du développement clinique de cedirogant à la suite d'une étude de toxicologie non clinique, nous souhaitons remercier notre partenaire AbbVie pour ces dix années de collaboration. Nous nous consacrons désormais entièrement au développement de notre produit phare lanifibranor, un traitement prometteur en Phase III de développement clinique dans la NASH, une maladie pour laquelle il n'existe à ce jour aucun médicament approuvé par les agences réglementaires. Ainsi, nous continuons de progresser dans notre essai pivot de Phase III NATiV3 et avons récemment franchi une étape majeure en signant un partenariat avec Sino Biopharm, un groupe pharmaceutique chinois de premier plan, pour développer et potentiellement commercialiser lanifibranor en Grande Chine".

En 2012, Inventiva et AbbVie ont signé un partenariat pluriannuel de recherche afin d'identifier des agonistes inverses de RORy pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes. Ce partenariat entre Inventiva et AbbVie a conduit à la découverte de cedirogant, qui était en cours d'évaluation dans une étude clinique de Phase II au moment où AbbVie a pris la décision de ne pas poursuivre son développement clinique.

SCBSM annonce que ses actionnaires seront convoqués en Assemblée générale mixte, le 14 décembre 2022. À cette occasion, la société proposera le versement d'un coupon de 0,15 euro par action.

Cette distribution est rendue possible par la qualité des résultats, illustrée notamment par un bénéfice net (33,8 ME) et un résultat récurrent (8,8 ME) à un niveau record au 30 juin 2022. La société peut également s'appuyer sur la solidité de ses actifs, dont 84% du patrimoine immobilier est constitué de bureaux parisiens, une structure financière saine (trésorerie brute de 40 ME et aucune échéance majeure de remboursement avant 2026) et des réserves de liquidités grâce aux actifs périphériques.

L'ensemble des documents préparatoires à l'Assemblée Générale ainsi que les modalités de participation seront mis à la disposition du public sur le site Internet de la société dans les délais légaux.

SCBSM annonce par ailleurs avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement conformément aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 décembre 2021.

Selon les termes de cette convention, valable jusqu'au 15 juin 2023 au plus tard, SCBSM donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions SCBSM, avec un premier palier de 60.000 actions et un prix d'achat maximum de 10,00 euros par action à ce stade.

Au cours des 9 premiers mois de 2022, la société biopharmaceutique GenSight Biologics a enregistré un chiffre d'affaires généré par les ventes de Lumevoq sous une Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative) accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) en France d'un montant de 3,1 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires représente un unique trimestre d'ATUs en 2022, à la suite des difficultés de production rencontrées chez le partenaire de las, et qui ont conduit à l'utilisation des dernières doses disponibles en mars 2022. La Société prévoit de reprendre les ATUs début 2023 dès que le produit sera à nouveau disponible

La société biopharmaceutique dispose d'une situation nette de trésorerie de GenSight Biologics de 13,9 millions d'euros au 30 septembre 2022 (24,1 ME au 30 juin 2022).

GenSight Biologics indique finaliser un financement peu dilutif pour lequel elle prévoit de communiquer dans les prochains jours.

Nicox SA annonce que NCX 470 0,1% administré une fois par jour a atteint l'objectif primaire de non-infériorité dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) comparé au traitement de référence, latanoprost 0,005%, dans l'étude de phase 3 Mont Blanc menée chez 691 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

L'effet de réduction de la PIO par rapport à la valeur de base était de 8,0 à 9,7 mmHg pour NCX 470 contre 7,1 à 9,4 mmHg pour latanoprost (réduction de la PIO aux temps d'évaluation à 8 h et 16 h pour les visites à la 2ème semaine, à la 6ème semaine et au 3ème mois). Dans une analyse secondaire d'efficacité pré-spécifiée de la variation de la valeur de base aux temps d'évaluation de la PIO, la supériorité statistique n'a pas été atteinte, cependant les réductions de la PIO étaient numériquement supérieures à celles du latanoprost à l'ensemble des 6 points d'évaluation et statistiquement significatives (p<0,049) à 4 des 6 points d'évaluation. NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO), est actuellement en développement clinique de phase 3.

"Ces résultats démontrent que NCX 470 a un robuste effet de réduction de la pression intraoculaire, avec une bonne tolérabilité, et que l'objectif primaire de l'étude de phase 3 Mont Blanc a clairement été atteint. NCX 470 est le premier produit non combiné à démontrer une non-infériorité statistique et une réduction de la pression intraoculaire numériquement plus importante comparé à un analogue de prostaglandine dans une étude pivotale. Nous continuons d'examiner les données de l'étude Mont Blanc qui comprennent plusieurs analyses prédéfinies supplémentaires importantes pour définir de manière exhaustive le profil du NCX 470 et, par ailleurs, au-delà de ses propriétés de réduction de la pression intraoculaire, nous continuons de mener des recherches plus approfondies sur l'activité du NCX 470 sur la protection des cellules rétiniennes" a déclaré Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox.

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s'est établi à 3,15 millions d'euros au 30 juin 2022 (2,16 ME en 2021). La progression est de 45,7%. L'Excédent Brut d'Exploitation tend vers l'équilibre à -57 kE (-973 kE au 1er semestre 2021).

Le résultat d'exploitation s'élève -485 kE. Le résultat financier ressort à -759 kE ; la valorisation à date des placements est impactée par une conjoncture financière défavorable.

Le résultat net part du Groupe est positif à 519 kE, bénéficiant d'un profit exceptionnel de 1,39 ME lié à la cession de l'ensemble immobilier de Vector détenu par HF company.

Au 30 juin 2022, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 24 ME, soit 72% du total du bilan. Les capitaux propres s'élèvent à 28,7 ME.

Le Groupe HF Company anticipe une poursuite de la croissance et du redressement du pôle Broadband au cours du second semestre.

A l'issue de son exercice 2021/2022, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 74,1 millions d'euros, en progression de +81%, après deux exercices fortement perturbés par la pandémie et ses conséquences sanitaires. Des tensions importantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques ont sensiblement perturbé le déroulement de l'activité sur les derniers mois de l'exercice, entraînant des décalages de livraisons et des reports de projets pour un montant de l'ordre de 7 ME, qui sera facturé sur l'exercice 2022/2023.

L'Ebitda ajusté est ressorti à 6,3 ME à l'issue de l'exercice (2,6 ME en 2020/2021), pleinement conforme à l'objectif d'amélioration de la rentabilité que s'était fixé le Groupe. La marge d'Ebitda ajusté s'est établie à 8,6% (6,3% un an plus tôt).

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, le résultat opérationnel courant est positif à 1,5 ME, contre une perte opérationnelle courante de -2,5 ME en 2020/2021.

Le résultat net s'établit à -13,9 ME en 2021/2022, en amélioration de +5 ME par rapport à l'exercice précédent (-18,9 ME en 2020/2021).

Au 30 juin, la trésorerie disponible s'élevait à 5,2 ME (5,7 ME à fin décembre 2021 et 10 ME à fin juin 2021).

ALTUR INVESTISSEMENT a publié son Actif Net Réévalué (ANR) au 30 septembre 2022, qui s'élève à 46,85 millions d'euros, conduisant à une valorisation de 11,10 euros par action ordinaire, en baisse sur le 3ème trimestre 2022 (ANR de 11,30 euros par action au 30 juin 2022).

Au 30 septembre 2022, l'actif d'ALTUR INVESTISSEMENT était composé de :

- Un portefeuille de 15 sociétés, 3 FPCI et 2 SLP valorisés à 34,82 millions d'euros ;

- Des disponibilités pour 12,07 millions d'euros (correspondant à la trésorerie de 11,6 millions d'euros complétée du contrat de liquidité plus les actions auto-détenues) ;

- Pas de dettes financières.