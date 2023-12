Préouverture Paris : de nouveaux records pour le CAC 40 d'ici la fin d'année?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est-il capable de repousser ses plus hauts historiques lors des trois dernières séances de l'année 2023? C'est fort possible et pourquoi pas dès ce mercredi où il est annoncé dans le vert à l'ouverture. L'indice parisien reste sur un record historique en séance, à 7 653,99 points, établi jeudi 14 décembre et un record en clôture à 7.596,91 points vendredi 15 décembre.

L'optimisme prévaut toujours sur les marchés d'actions, justifié par les derniers indicateurs qui ont montré un recul de l'inflation et un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis compatible avec un scénario d'atterrissage en douceur.

Les échanges vont être marqués par une faible volatilité et de faibles volumes, alors que la plupart des opérateurs sont en vacances et qu'aucun indicateur ni évènement économique majeur n'est attendu d'ici la fin de l'année.

WALL STREET

Wall Street est resté bien orienté au lendemain d'un long week-end de Noël de trois jours. Le S&P 500 s'est adjugé encore 0,42% non loin de ses pics historiques, à 4.774 pts, le Dow Jones a gagné 0,43% à 37.545,33 points et le Nasdaq a grimpé de 0,54% à 15.074,57 points.

Rappelons que les indices américains avaient été chahuté mercredi dernier mais s'étaient repris rapidement sur des achats à bon compte pour finir la semaine précédant Noël... Les niveaux records du Dow Jones et du Nasdaq 100 incitent désormais les opérateurs à un peu plus de prudence, ce qui explique aussi la maigreur des échanges. Vendredi avant la pause, Nike avait aussi quelque peu freiné l'enthousiasme des investisseurs à la suite de prévisions sans relief.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1046$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,04$. L'once d'or se traite 2.064 $.

VALEURS A SUIVRE

BNP Paribas : Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "blanchiment aggravé" liée à des centaines de millions d'euros et de dollars de flux suspects de la société de courtage chypriote TCR International Limited ayant eu pour partenaire bancaire une branche de BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services, a rapporté le journal 'Le Monde' daté de mardi... D'après le quotidien, cette enquête porte sur des transferts de fonds réalisés entre 2019 et 2021 et elle est la conséquence d'une demande d'entraide des autorités américaines qui s'intéressent aux circuits financiers utilisés par le groupe paramilitaire russe Wagner et son ancien chef, Evguéni Prigojine, décédé en août dernier dans la chute de son avion en Russie deux mois après une mutinerie de 24 heures contre les chefs militaires russes.

Groupe Parot : la Famille Parot et NDK, holding du Groupe Tressol-Chabrier, annoncent entrer en négociations exclusives en vue de l'acquisition par NDK d'une participation majoritaire, soit 77,67% du capital de la société Groupe Parot. Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Groupe Parot de 8,83 Euros. En cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle, NDK déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Groupe Parot, non compris les actions auto-détenues par le Groupe Parot, au prix de 8,83 Euros par action.

Vallourec a signé un contrat de vente de son site de Mülheim à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel européen coté en bourse. Le 14 décembre, le Conseil Municipal de Mülheim a renoncé à son droit de préemption dans le cadre de la transaction et le 22 décembre, toutes les conditions préalables à la réalisation de la vente ont été remplies. Cette transaction implique la vente d'une propriété d'environ 330.000 mètres carrés pour un prix de cession équivalent à 39 millions d'euros. De ce prix de cession, approximativement 37 millions d'euros devraient être perçus dans un délai de deux semaines.

GenSight a poursuivi la recherche de mesures visant à préserver sa trésorerie, notamment des économies supplémentaires et d'autres moyens visant à optimiser la gestion de la trésorerie à court terme, prolongeant ainsi son horizon de trésorerie de mi-janvier à mi-février 2024. Ces nouvelles mesures comprennent également plusieurs discussions en cours avec certains partenaires commerciaux et créanciers. La reprise des AAC en France étant désormais attendue au T3 2024, et compte tenu des mesures susmentionnées visant à préserver la trésorerie, la Société estime qu'elle aura besoin d'environ 14 millions d'euros pour financer ses activités jusqu'en juillet 2024 (contre 10 millions d'euros avec une reprise des AAC précédemment attendue début T2 2024), après quoi les revenus générés par les AAC en France devraient contribuer de manière significative à prolonger la trésorerie jusqu'à la fin du T1 2025. La Société discute donc activement avec les actionnaires existants et potentiels pour financer ses activités de mi-février jusqu'au T3 2024. En parallèle, la société avance également dans un certain nombre de discussions avec des partenaires potentiels sur des opportunités stratégiques, y compris une possible fusion, acquisition ou accord de licence, évaluées comme l'une des options pertinentes pour aller de l'avant...

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Crypto Blockchain Industries, Tronics

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHE

ALGREEN cherche un accord avec Nextstage sur le remboursement de sa dette obligataire

Energisme annonce la finalisation de son augmentation de capital du 5 décembre

Artea boucle un financement de 10 ME levés via Lendosphere

EN BREF

Nanobiotix : LianBio transfère ses droits sur NBTXR3 en Chine et dans d'autres marchés asiatiques

Entech : reprise d'une partie des actifs de Sabella

Neoen lance la construction de la plus grande batterie des pays nordiques