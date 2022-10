Préouverture Paris : Crédit Suisse attise les craintes, le CAC 40 va débuter dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le dernier trimestre en Bourse de Paris ne s'ouvre pas sous les meilleurs auspices! Le CAC 40 doit débuter dans le rouge alors que les investisseurs font face à une nouvelle rumeur qui a émergé durant le week-end et qui concerne la deuxième banque de Suisse, le Crédit Suisse, qui aurait besoin de recapitaliser pour faire face à une situation de liquidité tendue.

Les cadres de Credit Suisse se sont efforcés ce week-end de rassurer leurs principaux clients et investisseur sur l'état des liquidités et sur les position de l'établissement helvète, a rapporté hier le Financial Times. En attendant le prix des CDS de Credit Suisse, protégeant contre sa faillite, se sont envolés, au plus haut depuis au moins dix ans.

Voilà en tout cas un nouveau sujet de craintes sur les marchés, le risque bancaire et donc systémique, après ceux qui font déjà l'actualité depuis plusieurs mois : l'impact du resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales sur le rythme économique, les tensions inflationnistes et la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a cédé 2,71% lors du troisième trimestre et 12,59% depuis la clôture du 16 août, point culminant de l'été boursier parisien...

WALL STREET

Nouvelle séance de tensions à Wall Street vendredi, au lendemain de l'onde de choc Apple qui avait entraîné, jeudi, un recul généralisé des marchés outre-Atlantique. La pression s'est maintenue, vendredi à Wall Street puisque, en clôture, le S&P 500 décroche de -1,51% à 3.585 pts. Le Nasdaq est exactement dans le même mouvement de -1,51% à 10.575 pts. Le Dow Jones fléchit de -1,71%à 29.725 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles du mois de septembre (BEA).)

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice markit PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9821$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,59$. L'once d'or se traite 1.666$.

VALEURS A SUIVRE

Metabolic Explorer : le chiffre d'affaires s'établit à 129,3 millions d'euros (36,6 ME au 1er semestre 2021). L'Ebitda du Groupe ressort à -7,4 ME. En dépit de la forte baisse des volumes vendus en nutrition animale sur le 2nd trimestre, l'encadrement de la structure de charges a permis à METEX Nøøvistago d'afficher un Ebitda à l'équilibre. L'Ebitda de Metex Nøøvistago est impacté principalement par la baisse des volumes vendus d'acides aminés produits à Amiens en nutrition animale sur le 2e trimestre (-11,5% par rapport au 1er trimestre) et dans une moindre mesure par la hausse du prix de certaines matières premières corrélée à l'inflation des coûts de l'énergie supportée par les fournisseurs du Groupe et répercutée à la société. Sur les deux autres entités, l'Ebitda du semestre est conforme en tous points aux projections du Groupe. Le résultat opérationnel courant s'élève à -12,7 ME. Au titre du 1er semestre 2022, le résultat net du Groupe ressort à -18,4 ME (76,7 ME au 1er semestre 2021).

AB Science : Après 629 kE de chiffre d'affaires, le résultat opérationnel de au 30 juin 2022 correspond à une perte de -9,56 millions d'euros (-6,04 ME au 30 juin 2021), soit une hausse du déficit opérationnel de 3,52 ME (58,3%) par rapport au 1er semestre 2021. La perte nette s'élève à -7,14 ME contre une perte de -4,65 ME au 30 juin 2021. La trésorerie d'AB Science ressort à 7,64 ME, à laquelle s'ajoute 7,1 ME au titre du crédit impôt recherche.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Aures, Barbara Bui, Dékuple, M2i,DLSI, DMS, SCBSM, Crosswood, Waga Energy, SMTPC, Itesoft, Tipiak, Euromedis, Prologue, Groupimo, Delta Drone, Proactis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC repasse d'acheter à 'conserver' sur Air France-KLM en ciblant un cours de 1,35 euro.

Berenberg reste à l'achat sur TotalEnergies avec un objectif ajusté de 63 à 65 euros.

INFOS MARCHÉS

Oncodesign : livraison des actions OPM le vendredi 7 octobre.

EN BREF

Poxel obtient la désignation de médicament orphelin (ODD) de la FDA pour le PXL770.

Latécoère finalise la transaction sur les activités de Figeac Aéro au Mexique.

Cafom : cession du fonds de commerce de Distri Service à une filiale de Vente-unique.com.