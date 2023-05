Préouverture Paris : Crédit Agricole et Alstom au rapport !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien est attendu en légère progression un peu plus de trente minutes avant le début de la séance. Une tendance fragile susceptible d'évoluer d'ici 9 heures! Mais il ne suffirait que de quelques points grappillés pour permettre au CAC 40 de repasser au-dessus des 7.400 points dès l'ouverture ce matin.

De façon générale, les marchés font preuve de prudence, après des statistiques chinoises plus mitigées, et avant les chiffres américains de l'inflation attendus ce jour. Ils permettront de constater si l'inflation a continué de ralentir en avril aux Etats-Unis et donneront des indications sur la suite de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les chiffres du commerce extérieur chinois ont, pour leur part, montré une contraction inattendue des importations en avril, à -7,9%. Cela tempère les ardeurs des opérateurs jouant la réouverture chinoise.

Côté valeurs, Alstom pour ses comptes annuels et Crédit Agricole pour ses trimestriels vont retenir toute l'attention des investisseurs ce matin!

WALL STREET

Wall Street s'arme de prudence ce mardi... En clôture de marché, le S&P 500 recule de -0,46%, revenant à 4.119 pts. Le Dow Jones cède -0,17% à 33.561 pts. Le Nasdaq Composite recule de -0,63% à 12.179 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0968 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,90 $. L'once d'or se traite 2029 $.

VALEURS A SUIVRE

Alstom a enregistré 20,7 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires a atteint 16,5 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio " commandes sur chiffre d'affaires " s'établissant à un solide niveau de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 87,4 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. Au cours de l'exercice fiscal 2022/23, le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom s'est élevé à 852 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 5,2 %. Le résultat net ajusté a atteint 292 millions d'euros et le cash-flow libre s'est élevé à 199 millions d'euros pour l'exercice fiscal.

Credit Agricole : La deuxième banque française par la capitalisation boursière a fait état de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, portés par la baisse de son coût du risque et les activités de trading dopées par la volatilité des marchés. Credit Agricole affiche ainsi sur le trimestre passé un bénéfice net multiplié par 2,1 à 1,23 milliard d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne 816 millions d'euros selon un consensus établi par le groupe. Les revenus ont progressé de 9,6% sur la période à 6,12 MdsE.

Innate Pharma :Au 31 mars, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevaient à 135,0 millions d'euros. À la même date, le total du passif financier de la Société s'élevait à 41,1 millions d'euros. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société au 31 mars 2023, n'incluent pas le paiement de 5 millions de dollars à recevoir de Takeda.

Herige enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 227,1 millions d'euros en progression de +17,2% (+6,2% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. La croissance de ce début d'année reflète un environnement contrasté entre une baisse marquée de la construction neuve et d'un maintien de la rénovation.

SII a réalisé au cours de cet exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 1.022,5 millions d'euros, en hausse de 23,1%. Sa dynamique d'activité va permettre à SII d'atteindre ses ambitions de marge opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice qui se situera, comme annoncé, entre 9 et 10%. Pour l'exercice prochain, le groupe SII entend poursuivre son développement par une dynamique de croissance organique supérieure à celle de son marché. Le groupe SII précisera ses ambitions annuelles 2023/2024 lors de la publication de ses résultats annuels de l'exercice 2022/2023 en prenant en compte tous les éléments de contexte dont une partie vient assombrir la visibilité.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ateme, AST Groupe, Veom Group, Cabasse, Maat Pharma, Lacroix

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies maintient sa recommandation neutre sur Airbus avec un objectif de cours de 130 Euros

INFOS MARCHE

Metadvertise : l'émission obligataire dépasse largement l'objectif de 3 ME levés

EN BREF

bioMérieux : bonne nouvelle pour le test respiratoire Biofire Spotfire Panel Mini aux Etats-Unis

AB Science : bonne nouvelle au Canada

Saint-Gobain prend une participation dans TH

Airbus livre son premier H135 à l'armée de l'air espagnole

Figeac Aéro : certifié et opérationnel en Chine !

EssilorLuxottica veut croître dans le Golfe avec Chalhoub