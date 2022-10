Préouverture Paris : confirmations et déceptions parmi Airbus, Safran, Sanofi, Danone, Valeo, Ubisoft, Air France-KLM...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les publications trimestrielles se poursuivent, à flux continu, et le marché parisien s'apprête à faire le tri parmi les annonces d'Airbus, Safran, Sanofi, Danone, Valeo, Ubisoft, Air France-KLM, Saint-Gobain... Des publications tranchées, avec des avertissements et des relèvements de perspectives, qui promettent des écarts notables de certains titres à l'ouverture...

Au global, le marché parisien est attendue en baisse aujourd'hui dans les premiers échanges. En outre, de nouveaux indicateurs économiques susceptibles d'alimenter les craintes inflationnistes, doivent être publié durant la journée.

Amazon et Apple ont déçu à Wall Street et leurs titres reculent dans les échanges hors séance après avoir fait état jeudi après la clôture de Wall Street de prévisions décevantes pour le dernier trimestre de l'année, le géant mondial du commerce en ligne évoquant de son côté l'impact de l'inflation sur la consommation. De quoi peser aussi sur le marché parisien ce matin...

WALL STREET

La tendance est restée incertaine jeudi à Wall Street, après les bons chiffres du PIB américain et une nouvelle série de résultats d'entreprises - avec en particulier une grosse déception du côté de Meta. Post-clôture, les affaires du Nasdaq ne se sont pas arrangées avec les résultats décevants d'Amazon...

Le S&P 500 a terminé en repli de 0,61% à 3.807 pts, alors que le Dow Jones gagne 0,61% à 32.033 pts. Le Nasdaq régresse encore de 1,63% à 10.792 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI revient à 88$. L'once d'or cède 0,3% à 1.663$. L'indice dollar remonte de 0,3% face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

La consommation des ménages en biens a augmenté de 1,2% en septembre après une hausse de 0,1% le mois précédent (données révisées), annonce l'Insee. Le consensus tablait sur une progression de 1,1%. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de la consommation de biens fabriqués (+2,2%) et d'énergie (+2,9%). À l'inverse, la consommation alimentaire baisse de nouveau (-0,7%). Sur l'ensemble du troisième trimestre, la consommation des ménages en biens diminue de 0,5%.

France :

- PIB français préliminaire du troisième trimestre. (07h30)

- Dépenses de consommation. (07h30)

- Prix préliminaires à la consommation. (08h45)

- Prix à la production. (08h45)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- PIB allemand préliminaire du troisième trimestre. (08h00)

- PIB espagnol préliminaire du troisième trimestre. (09h00)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

- Climat des affaires. (11h00)

- Indice final européen de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9967$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 96$. L'once d'or se traite 1.658$.

VALEURS A SUIVRE

Airbus a fait part d'un chiffre d'affaire trimestriel en hausse de 27% à 13,31 milliards d'euros. Le groupe a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour 2022 en raison de la vigueur du dollar et a réaffirmé ses objectifs de livraison et de production, tout en retardant de quelques mois la mise en service de son nouveau monocouloir, l'A321XLR.

Le constructeur aéronautique a enregistré un Ebit ajusté au troisième trimestre en hausse de 26% à 836 millions d'euros, ce qui ressort nettement sous les attentes des analystes qui tablaient sur 887 millions d'euros en moyenne.

Amundi annonce une décollecte nette de 12,9 Milliards d'euros au cours du troisième trimestre dans un contexte de conditions de marchés volatiles et de remontée de l'aversion au risque chez les investisseurs. Le gestionnaire d'actifs indique avoir notamment enregistré sur le trimestre 3,8 Milliards d'euros de sorties de capitaux en gestion passive et 8,1 milliards de décollecte sur les produits de trésorerie. Sur les 9 premiers mois de l'année, la décollecte ressort à 8 milliards d'euros, essentiellement sur les produits de trésorerie. A la fin septembre, les encours sous gestion du groupe atteignaient 1.895 Milliards d'euros, en baisse de 2% sur trois mois, mais en hausse de 5% sur un an.

Air France-KLM a fait état d'un résultat d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes de la place, grâce à une reprise de la demande et malgré une baisse des capacités en sièges et la pression inflationniste sur les coûts. La compagnie aérienne a ainsi enregistré un résultat d'exploitation de 1,02 Milliard d'euros au troisième trimestre, supérieur aux 844 Millions d'euros anticipés par un consensus de place. AirFrance-KLM a par ailleurs affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 8,11 Milliards d'euros, un résultat supérieur aux niveaux de 2019 et a confirmé sa prévision de capacité annoncée en juillet dernier pour l'année en cours et le quatrième trimestre, en se disant "confiant dans la poursuite de la reprise". Pour le premier trimestre 2023, le groupe aérien anticipe des capacités à environ 90%.

Safran a relevé ce matin ses prévisions de chiffre d'affaires et de cash-flow libre pour 2022, alors que son CA du troisième trimestre a progressé de 29,9% en rythme annuel, porté par un dollar fort... Le chiffre d'affaires de Safran a grimpé de 17,9% sur une base organique au troisième trimestre à 4,85 Milliards d'euros, grâce notamment aux activités Propulsion et Aircraft Interiors. Le groupe, qui anticipait un chiffre d'affaires compris entre 18,2 et 18,4 Milliards d'euros en 2022, s'attend désormais à ce qu'il se situe autour de 19 Milliards d'euros, prévoyant une croissance des activités de service et une hausse du dollar.

Deezer : Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 115,2 millions d'euros au 3e trimestre 2022, en croissance de +13,8% par rapport au T3 2021 (+11,4% à taux de change constants), porté principalement par une forte augmentation de l'ARPU (+17,0%), liée à des hausses de prix, et une poursuite de la croissance de la base d'abonnés B2C en France (+9,5%). Le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur ses principaux marchés, en particulier la France et le Brésil, et également à travers ses deux canaux commerciaux, le B2C (+11,6%) et le B2B (+13,2%).

Wendel : L'Actif net réévalué au 30 septembre ressort à 6?885 MEUR, soit 155,2 EUR par action. Retraité du dividende par action de 3 euros payé en juin 2022, l'ANR est en baisse de -4,5 % depuis fin juin et de -15,9 % depuis le début de l'année. Cette évolution s'explique essentiellement par la baisse des marchés boursiers, tandis que la performance meilleure qu'anticipée des sociétés non cotées et un effet de change ont contribué positivement.

Sanofi révise en légère hausse la prévision de bénéfice net par action de ses activités pour l'exercice 2022, après une croissance de 9% à changes constants de ses ventes au troisième trimestre, soutenue par la médecine de spécialités et les vaccins. Le groupe table désormais sur une hausse d'environ 16% à changes constants de son BNPA, contre 15% de croissance attendue en juillet dernier. Le résultat opérationnel des activités du groupe Sanofi a grimpé de 26,5% au troisième trimestre à 4,5 Milliards d'euros, ce qui est nettement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de la place qui était située 4,18 Milliards d'euros. La vigueur du dollar a également amplifié la croissance des revenus du groupe à l'international...

Valeo s'élève à 5,259 milliards d'euros, en hausse de +33% par rapport à la même période en 2021 (3,964 MdsE). A fin septembre, soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Valeo s'établit à 14,678 MdsE (12,958 MdsE à fin septembre 2021). Il est en croissance de 7% à pcc et de +13% en données publiées.

Korian : La hausse de 4,8% du chiffre d'affaires de au 3e trimestre 2022, avec une croissance organique de +6,4%, confirme la dynamique de croissance du modèle économique du groupe. Le chiffre d'affaires atteint 1,135 milliard d'euros (1,082,3 MdE au 3e trimestre 2021). Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint 3,358 MdsE (3,189 MdsE pour la même période en 2021), soit une croissance de 5,3%, dont 5,7% en organique, porté notamment par une augmentation de 3 points du taux d'occupation des maisons de retraite. Le chiffre d'affaires des soins de longue durée progresse de 3,8%, dont 6,1% de croissance organique.

TF1 : Le chiffre d'affaires consolidé du groupe sur les 9 premiers mois 2022 s'élève à 1,740 milliard d'euros, en hausse de 89,1 millions d'euros sur un an (+5,4%). Le résultat opérationnel courant s'établit à 238,7 ME, en hausse de 15,6 ME sur un an (+7%). Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe est de 13,7%, soit +0,2 pt par rapport à fin septembre 2021. Le résultat opérationnel s'élève à 223,7 ME et intègre 15 ME de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6. Le résultat net part du Groupe s'établit à 150,5 ME, en hausse de 3,5 ME sur un an, soit +2,4%.

Ubisoft : Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à -139 ME versus les 44,1 ME réalisés au 1er semestre 2021-22. Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à -111 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -0,93 euro. Ils s'étaient respectivement élevés à 29,6 ME et 0,23 euro sur le premier semestre 2021-22. Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -190,1 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,58 euro. Ils s'élevaient respectivement à 0,9 ME et 0,01 euro sur le 1er semestre 2021-22.

Bic : Le chiffre d'affaires de Groupe sur les 9 premiers mois de l'année 2022 s'établit à 1,707 milliard d'euros. Il a progressé de +11,6% à base comparable, de 13,8% à taux de change constants et de 11,3% sur 12 mois glissants. Sur cette période ainsi que sur le trimestre, la croissance est attribuable à l'augmentation des volumes, à un mix favorable et à la mise en oeuvre des augmentations de prix dans toutes les régions. Toutes les divisions et régions ont contribué à la performance des 9 premiers mois et du 3e trimestre.

Saint-Gobain affiche un chiffre d'affaires de 38,4 milliards d'euros à fin septembre. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de +14,5% à fin septembre et de +13,4% au troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021. Le groupe annonce que cette performance reflète la bonne dynamique de ses segments, qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres, portée tout particulièrement par les Solutions de Haute Performance, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. La rénovation en Europe reste résiliente, alors que le marché de la construction neuve ralentit.

GTT : Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de 2022 s'élève à 222 ME, en baisse de 7,5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021. Le chiffre d'affaires réalisé au troisième trimestre 2022 s'élève à 77,8 ME en croissance de 4,1 % par rapport au troisième trimestre 2021. Dans son communiqué des résultats annuels 2021 du 17 février 2022, GTT a publié les objectifs suivants pour 2022, en supposant une absence de reports ou annulations significatifs de commandes, soit un chiffre d'affaires consolidé 2022 dans une fourchette de 290 à 320 ME, un EBITDA consolidé 2022 dans une fourchette de 140 à 170 ME. Compte tenu des décalages enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2022 dans les calendriers de construction de certains navires, le groupe anticipe atteindre la moitié inférieure des fourchettes de chiffre d'affaires et d'EBITDA indiquées en février dernier.

Danone, le chiffre d'affaires net du T3 est en progression de +19,1% en données publiées, et de +9,5% en données comparables, intégrant un effet prix de +10,9% et un effet volume/mix de -1,4%. On constate une accélération de la croissance en données comparables dans toutes les géographies et toutes les catégories. Les objectifs 2022 sont relevés avec une croissance du chiffre d'affaires désormais attendue entre +7 et +8% en données comparables. La marge opérationnelle courante supérieure à 12% est confirmée...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mauna Kea, Genomic Vision, Poulaillon, Exel Industries, Tera, Manitou, Ipsos, Ikonisys, Samse, Pherecydes Pharma, Paref, Aures Technologies, Vergnet, Alpha Mos, Cegedim, X-FAB, Marie Brizard Wine & Spirits, Balyo, Guillemot Corporation, Clasquin, SES Imagotag, LDLC, Solutions 30, Wavestone, Theradiag, Coface, Assystem

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste à l'achat sur Capgemini mais avec un objectif ramené de 220 à 210 euros.

Goldman Sachs est neutre sur Renault avec un cours cible ajusté de 34 à 33 euros et neutre sur STM avec un objectif de cours abaissé à 39 euros.

INFOS MARCHÉS

Arkema lève 48,7 ME auprès de ses salariés.

Dolfines : tirage de la 5e tranche du programme obligataire avec Negma.

EN BREF

EDF : le Conseil d'administration recommande d'apporter à l'offre de l'Etat.

McPhy Energy inaugure sa nouvelle usine à Grenoble.

Boostheat trouve un repreneur.

Quantum Genomics : coup dur pour firibastat.