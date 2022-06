Préouverture Paris : confirmation du regain d'optimisme des investisseurs...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Fort de son vif rebond de +3,23% vendredi, le CAC 40 va poursuivre sur sa lancée ce matin et ouvrir en hausse. Les 6.100 points sont dans le viseur désormais, alors que les 6.000 points ont été franchis à la hausse vendredi, pour la première fois depuis le 15 juin en clôture.

Les investisseurs semblent moins inquiets du rythme du resserrement monétaire aux Etats-Unis. Ils s'attendent maintenant à une hausse de taux de 50 points de base en juillet au lieu des 75 points attendus jusqu'à jeudi dernier, avec la publication des indices PMI américains en dessous des attentes.

Les investisseurs ont apprécié vendredi les derniers propos du patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a estimé qu'une récession peut être évitée aux Etats-Unis, une affirmation qu'il avait déjà faite lundi. M. Bullard, considéré comme le membre le plus "faucon" de la Fed en matière de hausse des taux, a minimisé le risque d'une récession aux Etats-Unis, expliquant que la remontée des taux allait sans doute ramener la croissance vers sa tendance de long terme, mais pas en dessous de celle-ci.

WALL STREET

Wall Street a fini la semaine en beauté, vendredi, les marchés tentant de se rassurer concernant le risque de récession lié à la politique monétaire plus restrictive de la Réserve fédérale. Malgré une chute du moral des ménages américains à un plus bas historique en juin, les anticipations d'inflation à un an ont légèrement baissé, le signe peut-être qu'un pic d'inflation approche. Les investisseurs ont aussi apprécié les derniers propos du patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, estimant qu'une récession peut être évitée aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a bondi de 2,68% à 31.500 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grimpé de 3,06% à 3.911 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 3,34% à 11.607 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0562$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 113,25$. L'once d'or se traite 1.834$.

VALEURS A SUIVRE

Ipsen et Epizyme annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion définitif selon lequel Ipsen va acquérir Epizyme. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration respectifs d'Ipsen et d'Epizyme avec une finalisation attendue d'ici la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de clôture. Epizyme est une société biopharmaceutique intégrée depuis la recherche jusqu'à la commercialisation, engagée à développer et fournir des traitements innovants grâce à de nouveaux médicaments épigénétiques pour les patients atteints de cancer. L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme, le Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie a, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.

Crédit Agricole : Les résultats actuels de Crédit Agricole S.A. sont susceptibles de s'écarter (et pourraient s'écarter sensiblement), à plusieurs titres, de ses objectifs 2025, et notamment si l'un ou plusieurs des facteurs de risque décrits dans la présente section se réalisait. À titre d'exemple, Crédit Agricole S.A. poursuit les objectifs suivants, présentés dans le Plan moyen terme 2025 : atteindre à fin 2025 un résultat net part du Groupe supérieur à 6 milliards d'euros ; maintenir un plafond de coefficient d'exploitation sur toute la durée du Plan moyen terme 2025 à 60 %, qui sera ramené à 59% lorsque la réforme IFRS17 aura été mise en oeuvre ; atteindre une rentabilité sur capitaux propres tangibles (ROTE) supérieur à 12% à fin 2025 ; cibler tout au long du Plan moyen terme 2025 un ratio CET1 à 11% et un plancher à tout instant de 250 points de base au-dessus des exigences SREP (en poursuivant une stratégie d'optimisation du compartiment de capital AT1). Le Plan moyen terme 2025 prévoit également une cible de distribution du dividende pour Crédit Agricole SA à hauteur de 50% en numéraire, et ce même en cas de fluctuation du ratio de CET1 autour de la cible fixée dans le Plan moyen terme 2025. En 2023, Crédit Agricole S.A. a en outre l'intention de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale de ses actionnaires le versement additionnel de 0,20EUR par action qui n'avait pas été distribué au titre du dividende 2019.

Valneva annonce aujourd'hui que la Commission Européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. Avec cette approbation, VLA2001 devient le premier vaccin contre la COVID-19 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe. L'autorisation de mise sur le marché couvre les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies relève sa recommandation à "acheter", contre "conserver", sur Faurecia.

JP Morgan ajuste son objectif de cours sur SoiTec de 240 à 195 euros.

INFOS MARCHÉS

Atari : sur Euronext Growth à partir de jeudi.

Europlasma : tirage de 3 tranches de 100 obligations convertibles.

EN BREF

Eurazeo : accord d'exclusivité en vue d'un investissement dans Sevetys.

Voltalia : nouveau complexe renouvelable solaire dans le sud-est du Brésil.

Actia Group : avancement de la cession de la Division Power.

Pherecydes Pharma : résultats précliniques positifs.