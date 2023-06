Préouverture Paris : Chambre américaine des représentants et Chine vont doper le CAC 40 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a abandonné -5,24% en mai, son premier mois de 2023 terminé dans le rouge, le dernier recul mensuel datant de décembre 2022 (-3,93%). Malgré cette contreperformance mensuelle, l'indice affiche encore un gain de +9,65% depuis le début de l'année.

Ce matin, il va tenter un rebond, selon les données disponibles en préouverture après l'adoption par la Chambre des représentants de l'accord sur la dette américaine et le redressement surprise de l'activité manufacturière en Chine en mai.

La Chambre américaine des représentants a en effet approuvé mercredi un projet de loi bipartisan prévoyant la suspension temporaire du plafond de la dette des Etats-Unis jusqu'en 2025, en dépit de l'opposition de certains élus ultra-conservateurs. Il appartient désormais au Sénat de voter le texte et le transmettre au président Joe Biden pour une promulgation d'ici lundi, ce qui éviterait un défaut de paiement de la première puissance économique! La large majorité qui s'est dégagée à la Chambre laisse penser à une issue favorable au Sénat.

En Chine, l'activité manufacturière a rebondi de manière inattendue en mai avec un indice à 50,9 contre 49,5 en avril, montre l'enquête Caixin/S&P Global publiée jeudi.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché de nouveau dans le rouge mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,61% à 4.179 pts, le Dow Jones reculant de 0,41% à 32.908 pts et le Nasdaq perdant 0,63% à 12.935 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Productivité non-agricole finale du premier trimestre. (14h30)

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol final. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice final des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0680 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,97 $. L'once d'or se traite 1964 $.

VALEURS A SUIVRE

Wavestone : À l'issue de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires s'est élevé à 532,3 ME, en progression de +13% sur un an. A taux de change constants, il s'élève à 528,6 ME, conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 ME. À taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à +7%. En 2022/23, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 77 ME, contre 74,8 ME un an plus tôt, soit une progression de +3%. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 14,5%, en ligne avec le niveau communiqué le 8 mars 2023, qui intégrait une dose de prudence vis-à-vis de l'objectif initial de 15% du fait du recul du taux d'activité au 4ème trimestre. Le résultat net part du groupe ressort à 50,1 ME à l'issue de l'exercice 2022/23, en léger repli par rapport à 2021/22. La marge nette s'est établie à 9,4% en 2022/23, contre 10,9% un an plus tôt.

Quadient a annoncé un chiffre d'affaires de 256 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, ce qui représente une croissance organique de 2,1% par rapport au premier trimestre 2022. En données publiées, le chiffre d'affaires a crû de 1,3%, intégrant un léger effet de change positif de +0,6% et un effet de périmètre négatif de -1,4%. Les changements de périmètre sont relatifs à la cession des activités Graphiques dans les pays Nordiques et à celle de l'activité Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Remy Cointreau dévoile des résultats annuels en nette progression et légèrement supérieurs aux attentes du marché et réitère ses perspectives relativement prudentes pour le nouvel exercice. Sur les douze mois clos fin mars, le producteur de cognac a fait état d'un bénéfice opérationnel courant en hausse de 16,2% en données organiques, à 429,6 millions d'euros, un record, pour des ventes, déjà publiées, de 1,55 milliard d'euros, en croissance organique de 10,1%. La marge opérationnelle courante s'est ainsi améliorée de 1,4 pb à 27,7%. Le bénéfice net grimpe de 38,3% en données publiées (+25,4% en organique) à 293,8 millions d'euros. Le groupe de spiritueux réitère sa prévision de ventes organiques stables pour l'exercice 2023-2024, avec une rentabilité stable, pour refléter une normalisation de la consommation aux Etats-Unis, une forte reprise en Chine et dans le reste du monde et des comparables élevés.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

TotalEnergies EP Gabon, Les Agences De Papa, Société des Bains de Mer, Capelli, Graines Voltz

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

GreenSome Finance abaisse la mire sur Capelli de 17,9 à 14,8 euros ('achat').

Euroland Corporate initie le suivi de LDC avec une recommandation 'achat' et un objectif de 164 euros.

INFOS MARCHE

Ipsen va racheter 350 000 titres

Sanofi : les actions proposées à 79,58 euros aux salariés

Technicolor Creative Studios : réduction de capital

Mauna Kea : un PACEO jusqu'à 11,4% du capital

EN BREF

ID Logistics : finalisation de l'acquisition de 100% de Spedimex

Lacroix : reprise progressive de la production