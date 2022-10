Préouverture Paris : besoin de souffler après l'euphorie...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'euphorie qui a gagné la place parisienne hier (+4,24%) et lui a permis de repasser allègrement les 6.000 points, peut-elle se poursuivre ce matin ? Ce n'est pas ce que disent les indicateurs de préséance qui annoncent un indice parisien en retrait. Quelque peu logique ! Les investisseurs ont clairement besoin de souffler et de prendre quelques bénéfices.

Cela ne remet pas en cause l'espoir d'une accalmie dans la remontée des taux des grandes banques centrales alors que les indices PMI des services doivent être publiés aujourd'hui...

Les opérateurs reprennent foi dans la fameuse théorie du "pivot de la Fed" : La hausse d'hier s'est accélérée à la suite des chiffres de l'emploi américain très inférieurs aux attentes de marché. Or, la Fed avait repoussé jusqu'à présent l'idée d'une récession, malgré la décroissance de l'activité américaine depuis deux trimestres.

Elle soulignait la bonne tenue parallèle du marché du travail... Cet argument ne semble donc plus valable désormais, l'impact du ralentissement économique commençant à se faire sentir sur le marché de l'emploi. Les opérateurs considèrent donc qu'un tel contexte devrait freiner les ardeurs de la Fed, qui pourrait par conséquent modérer le processus en cours de durcissement monétaire.

WALL STREET

Wall Street a poursuivi son rallye de la veille ce mardi, le S&P 500 s'envolant de 3,06% à 3.790 pts, le Dow Jones de 2,80% à 30.316 pts et le Nasdaq de 3,34% à 11.176 pts en clôture. Lundi, l'indice historique DJIA s'était déjà enflammé de 2,66% et le Nasdaq de 2,27%, malgré les inquiétudes sur la santé financière du Credit Suisse qui se sont nettement calmées désormais...

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle française. (08h45)

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice PMI final composite américain. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- PIB italien du deuxième trimestre (final). (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9966$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91,67$. L'once d'or se traite 1.719$.

VALEURS A SUIVRE

STMicroelectronics construira en Italie une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) dans le but de répondre à la demande croissante en composants SiC de ses clients pour les applications des secteurs de l'automobile et de l'industriel dans le cadre de la transition vers l'électrification et de la poursuite d'un rendement énergétique accru. La production devrait démarrer en 2023, permettant d'équilibrer l'approvisionnement en substrats SiC entre la fabrication interne et l'achat à des fournisseurs. L'investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans, bénéficiera du soutien financier de l'État italien dans le cadre du plan national de relance et de résilience (National Recovery and Resilience Plan) et environ 700 emplois directs supplémentaires seront créés lorsque l'unité sera à pleine capacité.

Engie revient sur la finalisation de la cession d'Equans au groupe Bouygues. L'énergéticien précise que cette opération permet à Engie de réduire sa dette nette d'environ 7,1 milliards d'euros. Catherine MacGregor, Directrice Générale d'Engie, déclare : "Au nom du Groupe, je tiens à remercier Jérôme Stubler et l'ensemble des équipes d'Equans à qui je souhaite beaucoup de succès au sein du groupe Bouygues. La finalisation de cette cession est une étape majeure dans le recentrage d'Engie, et permet au Groupe d'investir dans la croissance de ses métiers clés pour continuer d'accélérer la transition énergétique".

Bouygues a finalisé, ce 4 octobre, l'acquisition d'Equans et franchit une étape clé de son développement. Le prix final d'acquisition des titres Equans s'établit à 6,1 milliards d'euros. Après prise en compte de la dette nette d'Equans au jour de l'acquisition, l'incidence sur l'endettement net de Bouygues est de 6,5 MdsE, dont 130 millions d'euros versés à Engie le 12 mai 2022 à la signature du contrat d'acquisition.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Audacia, Osmozis, SpineGuard, Fill Up Média, Bilendi

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur Sanofi avec un objectif de ajusté de 130 à 128 euros.

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur Kering en ciblant un cours de 597 euros.

Stifel est à l'achat sur SII en ciblant un cours de 60 euros.

HSBC conserve le Crédit Suisse avec un objectif ajusté de 6,20 à 4,90 CHF.

INFOS MARCHÉS

EDF : l'Etat dépose son offre de rachat à 12 euros par titre.

UMHS : changement de contrôle ; offre de rachat et radiation à venir.

Alan Allman Associates : petite augmentation de capital réservée.

Vergnet va regrouper ses actions.

EN BREF

Holcim finalise l'acquisition d'Izolbet.

Hoffmann Green : contrat avec engagement de volumes de 3 ans avec O.T.E.

GTT : nouvelle commande de Hyundai Heavy Industries.

Mersen : inauguration de la nouvelle usine de Cheonan en Corée du Sud.

BOA Concept : prise de contrôle de RobOptic.

UV Germi signe un contrat avec Veolia.