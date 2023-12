Préouverture Paris : beaucoup d'indicateurs à suivre dans un marché où la liquidité s'appauvrit à l'approche de Noël

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La pause va perdurer ce matin sur le marché parisien alors que plusieurs indicateurs macroéconomiques sont attendus durant la séance et le CAC 40 va demeurer sous les 7.600 points, ce qui lui confère malgré tout un gain d'environ 17% depuis le 1er janvier (+16,96% à la clôture hier).

En France, les prix à la production et la confiance du consommateur seront publiés à 8h45. Les investisseurs seront surtout attentifs à la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour évaluer son mandat de stabilité des prix, à 14h30. Une surprise sur l'indicateur pourrait faire réagir brusquement les marchés, sur lesquels la liquidité diminue à l'approche des fêtes de fin d'année. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est lui attendu à 16h00.

Les marchés ont salué jeudi une série de données encourageantes aux Etats-Unis: les inscriptions au chômage se sont affichées en hausse, le PIB a progressé de 4,9% sur un an au troisième trimestre, et l'indice "Philly Fed" a reculé plus qu'attendu en décembre, preuve que les hausses de taux de la Fed refroidissent l'économie américaine.

WALL STREET

Wall Street s'est redressé jeudi après son coup de mou de la veille, le S&P 500 reprenant 1,03% à 4.746 pts, le Dow Jones s'adjugeant 0,87% à 37.404 pts et le Nasdaq remontant de 1,26% à 14.963 pts. La place américaine avait connu auparavant un accès de faiblesse, le Nasdaq ayant décroché mercredi de 1,5% et le Dow Jones de 1,27%, soit la plus forte séance de correction sur la place US en près de trois mois...

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des consommateurs. (08h45)

- Indice français des prix à la production. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles finales du mois de novembre (BEA).)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- PIB britannique final du troisième trimestre. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- PIB espagnol final du troisième trimestre. (09h00)

- Indices italiens de confiance des consommateurs et entreprises. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0999$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,15$. L'once d'or se traite 2.048 $.

VALEURS A SUIVRE

TotalEnergies a signé un accord avec PTTEP, compagnie nationale thaïlandaise de pétrole et de gaz, en vue de la cession par TotalEnergies d'une participation de 25,5% dans le parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse, pour une considération de 522 millions de livres sterling (689 millions de dollars). TotalEnergies détiendra désormais 25,5% de Seagreen aux côtés de PTTEP (25,5%) et de SSE Renewables (49%). Cette transaction valorise Seagreen 4,3 milliards de dollars (à 100%), soit un multiple de 13 fois l'EBITDA moyen attendu sur les 5 prochaines années, en fonction de l'évolution des prix du marché de l'électricité.

Nexity est entré en négociations exclusives, en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint, un leader européen de la gestion d'actifs alternatifs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 ME. Cette opération s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity. Le produit de cession serait alloué au désendettement du Groupe, et les plus-values dégagées par cette opération permettraient d'accélérer l'adaptation de Nexity aux nouvelles donnes de marché et de compenser en partie le bas de cycle attendu en 2024.

MGI Digital Technology : Après un premier semestre 2023 en progression de 10%, MGI Digital Technology constate sur le dernier trimestre de l'année un ralentissement de son rythme de croissance. Ce ralentissement s'inscrit dans les tendances de marché déjà identifiées lors de la communication des résultats du premier semestre publiés en octobre, durcissement de l'accès aux crédits, rallongement des cycles de décision lié au contexte économique général et attentisme dans la perspective de la DRUPA 2024, Jeux Olympiques des industries graphiques prévus en mai et juin prochains. Ce contexte difficile se matérialise par la reconnaissance du chiffre d'affaires de deux Alphajet au lieu de trois sur le dernier trimestre de l'exercice. Dans ces conditions, MGI Digital Technology ne devrait pas atteindre son objectif de croissance à deux chiffres en 2023. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance sera pour autant au rendez-vous et elle s'accompagnera d'une progression des résultats.

Air France-KLM et Air France prennent note des deux arrêts rendus le 20 décembre 2023 par le Tribunal de l'Union européenne annulant une décision de la Commission de 2020 et une décision de la Commission de 2021 approuvant plusieurs mesures d'aides d'État accordées par la France pendant la crise du Covid-19. Air France-KLM et Air France examineront attentivement ces arrêts pour en évaluer les implications. Air France-KLM et Air France étudieront l'opportunité de former un pourvoi en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne. Parallèlement, Air France-KLM et Air France contribueront à tout échange entre l'Etat français et la Commission européenne en vue de l'adoption d'éventuelles nouvelles décisions d'approbation.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fountaine Pajot

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est positif sur Axa avec un objectif de cours de 39 euros.

BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur Virbac et remonte sa cible de 325 à 390 euros.

INFOS MARCHE

Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 15 ME

Tipiak : signature du contrat de cession entre les actionnaires majoritaires et Terrena

TTI : prise de participation majoritaire par CitizenPlane

Vinci : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions propres

Air France-KLM : Succès du plan mondial d'actionnariat salarié du Groupe !

EN BREF

GenSight Biologics : nomination de Laurence Rodriguez en qualité de Directrice Générale

Neoen signe un contrat en New South Wales

Vinci remporte le contrat de modernisation d'un barrage près de Brisbane en Australie

Poxel : fait le point !

Maurel & Prom : l'acquisition de Wentworth Resources en bonne voie