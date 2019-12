Préouverture Paris : BCE et élections britanniques au programme

Préouverture Paris : BCE et élections britanniques au programme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Grosse journée en vue sur les marchés financiers. Après le statu quo attendu de la Fed hier soir, les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur le Nord de l'Europe. Ils suivront dans un premier temps la décision de politique monétaire de la BCE, ainsi que la conférence de presse de Christine Lagarde suivant cette annonce. La première de l'ancienne patronne du FMI à la tête de l'Institution basée à Francfort ne devrait pas réserver de grosses surprises si l'on se fie aux commentaires de la plupart des observateurs. Les opérateurs surveilleront également tout au long de la journée l'évolution des élections législatives au Royaume-Uni et ses conséquences potentielles sur le Brexit.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine a donc laissé mercredi soir sa politique monétaire inchangée et ne s'attend à aucun changement l'an prochain en tablant sur la poursuite d'une croissance économique modérée et le maintien d'un chômage bas.

Outre ces importants rendez-vous, les marchés scruteront également les nouvelles concernant l'avancée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump aurait prévu de s'entretenir dans la journée avec ses principaux conseillers sur les droits de douane censés entrer en vigueur dimanche sur près de 160 milliards de dollars de produits chinois importés.

Dans l'attente du dénouement de ces diverses échéances, les opérateurs n'optent guère pour la prise de risques. Le CAC40 est attendu proche de l'équilibre avec un très léger biais haussier à l'ouverture.

WALL STREET

A l'issue d'une séance hésitante, la Bourse de New York a fini en hausse mercredi, après les annonces de la Fed, qui n'a pas modifié sa politique monétaire et a signalé qu'elle maintiendrait ce statu quo accommodant pendant toute l'année 2020. L'indice Dow Jones a gagné 0,11% à 27.911 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,29% à 3.141 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,44% à 8.654 pts. Le DJIA a été freiné par les reculs de Chevron (-1,4%) et de Home Depot (-1,8%), qui a émis un avertissement sur ses ventes en 2020.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice final des prix à la consommation pour le mois de novembre. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de la BCE. (14h30)

VALEURS A SUIVRE

* Korian, qui est présent en Italie depuis 2007 et exploite un réseau de 62 cliniques spécialisées et maisons de retraites médicalisées, a pris une participation de 42% dans la société Over créée pour développer une nouvelle offre résidentielle et "hors les murs" destinée aux personnes âgées ou fragiles.

* Groupe Partouche affiche au 4ème trimestre de son exercice 2018-2019 un Produit Brut des Jeux (PBJ) de 178,7 ME (+7,4%). En France, le PBJ profite d'une forte hausse de la fréquentation de +5,4% et progresse de +10,1 MEUR à 150,2 ME (+7,2%). Au global, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'établit à 106,7 ME, en progression de +7,1 %. Partouche souligne que ces performances sont d'autant plus notables qu'elles tiennent compte de l'arrêt de l'exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer.

* Air France-KLM a passé une commande ferme de 10 gros-porteurs A350-900 supplémentaires, portant ainsi à 38 le nombre total d'appareils de ce type commandés. Des avions destinés à la compagnie française.

* Abéo a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 121,9 millions d'euros, en croissance de +10,8%. La croissance organique s'élève à +0,9%. La rentabilité opérationnelle, hors impact IFRS 16, se redresse de 0,6 point à 7,1% par rapport au second semestre 2018-2019 (6,5%). Le résultat net part du Groupe semestriel ressort à 0,4 ME (0,5 ME hors impact IFRS 16). Avec 125,8 ME de prises de commandes au 30 septembre (+11,6%), Abéo anticipe, hors nouvelle croissance externe, un chiffre d'affaires compris entre 250 et 260 ME au 31 mars 2020. Par ailleurs, Abéo poursuit ses actions d'amélioration de la performance qui visent à redresser la marge opérationnelle courante au second semestre 2019-2020.

* Capelli a publié ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2019-2020, c'est-à-dire pour la période 1er avril au 30 septembre. La saisonnalité du chiffre d'affaires est encore plus marquée qu'habituellement avec un 1er semestre ne reflètant pas la dynamique commerciale très soutenue du Groupe. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance attendue est d'environ +30%. L'activité totale du semestre ressort quant à elle à 83,4 ME (82,6 ME réalisés au 1er semestre 2018-2019). La marge d'Ebit ressort à 8,7% du chiffre d'affaires et 7,3 ME. Hors IFRS 16 et IAS 23, elle s'établit à 3,9% (7,9% un an plus tôt). Le résultat net consolidé ressort à 1,1 ME (2,8 ME un an plus tôt). Avec un 'backlog' historiquement élevé de 555,7 ME, sécurisant 12 à 18 mois d'activité, et fort d'une organisation renforcée et efficiente, le Groupe se dit confiant dans sa capacité à générer une croissance organique soutenue à court et moyen terme.

* Orange. MainFirst est passé à l''achat' sur l'opérateur télécoms en visant 15 euros.