Préouverture Paris : au tour du Crédit Agricole !

Préouverture Paris : au tour du Crédit Agricole !









LA TENDANCE

La tendance est plus hésitante ce jeudi matin sur les marchés financiers en Europe, après une série gagnante spectaculaire ces derniers jours, soutenue par les publications d'entreprises globalement meilleures que prévu... A Paris, après BNP Paribas et Société Générale, c'est au tour du Crédit Agricole ce matin de publier des résultats en forte hausse.

WALL STREET

Wall Street a perdu un peu de terrain ce mercredi, après des chiffres de l'emploi privé américain inférieurs aux attentes et une intervention prudente du vice-président de la Fed... Le DJIA cède 0,92% à 34.793 pts. Le S&P 500 affiche une baisse de 0,46% à 4.403 pts. Le Nasdaq monte en revanche de 0,13% à 14.780 pts.

ECO ET DEVISES

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a largement raté le consensus hier. Les créations de postes sont ressorties au nombre de 330.000 en juillet 2021, contre plus de 700.000 de consensus et environ 680.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture du mois de juin était de 692.000... Cette mauvaise surprise sur le front de l'emploi constitue d'une certaine manière une bonne nouvelle pour la bourse, puisque la Fed conditionne la levée (très) progressive de son soutien monétaire à une nouvelle amélioration sensible du marché du travail.

Notons que le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de juillet sera révélé à 14h30 vendredi (consensus FactSet 850.000 créations de postes non-agricoles, 5,7% de chômage, 61,7% de taux de participation à la force de travail, hausse de 0,3% du salaire horaire moyen par rapport au mois antérieur).

Le vice-président de la Fed Richard Clarida intervenait hier au Peterson Institute for International economics, au sujet des perspectives de politique monétaire. Ce dernier a confirmé la vision de la Fed, qui juge "transitoire" la forte poussée récente de l'inflation. Clarida a ajouté que la rapide propagation du variant Delta du coronavirus constituait un "risque baissier". La Fed entend discuter du tapering durant ses prochaines réunions, alors que les spécialistes s'attendent à une possible annonce en septembre en vue d'un début de réduction des achats d'actifs en fin d'année. Concernant les taux, Clarida laisse entendre qu'ils resteront inchangés au moins jusqu'en fin d'année prochaine. Ainsi, les conditions pour un relèvement des taux devraient selon lui "être réunies à la fin de l'année 2022"...

Clarida s'est dit par ailleurs surpris de l'ampleur de la baisse des rendements obligataires. Il a indiqué que les mouvements des obligations n'étaient pas justifiés par une chute des anticipations d'inflation. Au contraire, il perçoit plutôt une hausse de ces anticipations d'inflation. Sur la question de l'emploi, Clarida se montre optimiste et table sur une amélioration plus visible dans les prochains mois...

L'euro revient sur les 1,1840/$ ce matin. Le bitcoin pointe à 39.333$.

Le baril de brut WTI recule à 70,50$, alors que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 30 juillet a fait ressortir une progression de 3,6 millions de barils des stocks de brut, une baisse de 5,3 millions de barils des stocks d'essence et une hausse de 0,8 MB des stocks de distillats. L'once d'or se stabilise à 1.814$.

A SURVEILLER

France :

- Balance commerciale française. (08h45)

Europe :

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

BROKERS

Barclays repasse de 'sous-pondérer' à 'pondération en ligne' sur la SG en ciblant un cours de 23 euros.

Berenberg conserve BNP Paribas avec un cours cible ajusté en hausse à 52 euros.

Barclays remonte sa cible de 4 à 6 euros sur Elior.

VALEURS A SUIVRE

Crédit Agricole SA publie ce jeudi une forte progression de ses résultats au deuxième trimestre. La deuxième banque française derrière BNP Paribas a ainsi multiplié par plus de 2 son résultat net, part du groupe, à 1,97 milliard d'euros.

Le résultat sous-jacent est aussi en forte hausse de 46% à 1,615 MdE (+30% vs niveau pré-crise). Le résultat brut d'exploitation ressort à +21,9% avec un effet ciseaux positif et une amélioration du coefficient d'exploitation 55,3% (-2,1 pp T2/T2). Le coût du risque, qui mesure l'exposition potentielle de l'établissement au non remboursement des crédits, a reculé de 66,8%. Le produit net bancaire ressort quant à lui en hausse de 18,8% à 5,82 Milliards d'euros.

Le groupe Pharmagest a réalisé au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 48,6 millions d'euros, en hausse de 25%. Les revenus atteignent 93,9 ME sur le semestre, en progression de 20,5% par rapport 30 juin 2020.

La Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 69,83 ME, en progression de 23% par rapport au 1er semestre 2020. La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux enregistre un chiffre d'affaires de 13,79 ME en progression de 10,4% par rapport au 1er semestre 2020.

A périmètre comparable (hors les opérations de croissance externe PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020 et la création de la filiale italienne PHARMAGEST SERVIZI au 1er février 2021), le chiffre d'affaires du Groupe Pharmagest est en progression de 10,4%.

Pharmagest confirme ses ambitions de croissance d'activité pour l'année 2021 et devrait concrétiser certaines opérations de croissance externe ciblée au second semestre.

CIS a réalisé sur le premier semestre de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 129 ME, en progression de +11,6% à taux de change constant par rapport à la même période 2020.

Les impacts de change de -16,3 ME sont en diminution de plus de 40% sur le 2ème trimestre 2021. Sur la base des cours actuels ils devraient continuer à significativement s'atténuer sur les prochains mois.

Cette performance a été portée par un deuxième trimestre très dynamique, avec un chiffre d'affaires de 66,4 ME, en nette augmentation de +19,2% à taux de change constant par rapport au 2ème trimestre 2020.

La montée en puissance de nos opérations ainsi que les nouveaux contrats ont permis de générer un chiffre d'affaires additionnel de plus de 20 ME sur le semestre.

Cette dynamique confirme la bonne orientation des activités du Groupe sur ses trois principaux moteurs de croissance, à savoir l'Amérique du Sud, l'Eurasie et l'Afrique.

Fort d'un modèle agile et innovant, de considérations sociales et éthiques omniprésentes et grâce à l'engagement de l'ensemble de ses collaborateurs, CIS se positionne comme un interlocuteur multiservices unique auprès de ses clients.

Dans un contexte encore marqué par la persistance des effets de la crise sanitaire, le Groupe CIS entend poursuivre son développement et renforcer sa présence dans ses zones d'implantations stratégiques.

Parallèlement, CIS analyse activement des possibilités d'acquisition de sociétés disposant de savoir-faire spécifiques, complémentaires, ou implantées dans de nouvelles zones géographiques.

Le Groupe demeure confiant dans sa capacité à générer une croissance de son activité en 2021 tout en renforçant ses parts de marché et en déployant ses services innovants.

Claranova clôt l'exercice 2020-2021 (juillet 2020-juin 2021) avec un chiffre d'affaires de 472 ME, et confirme à nouveau sa capacité de croissance, avec 21% de hausse du chiffre d'affaires à taux constants, dont 14% en organique. Hors effet de change, le chiffre d'affaires, réalisé en grande majorité en dollars américains et livres britanniques, atteint 496 ME, sans impact sur les marges des activités. La croissance du Groupe est ainsi soutenue dans un contexte sanitaire qui est resté porteur sur ce dernier exercice pour les sociétés du secteur technologique.

Après un 4ème trimestre fiscal particulièrement dynamique sur l'exercice précèdent lors de la période de confinement strict, le Groupe a réussi à maintenir un chiffre d'affaires solide sur ce dernier trimestre (avril-juin 2021) de 98 ME, soit une hausse de 1% à taux de change constants.

Le Groupe a par ailleurs continué à privilégier la profitabilité de ses activités sur le second semestre. À l'image du premier semestre, cette croissance maîtrisée du chiffre d'affaires devrait en effet s'accompagner d'une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle, attendue en quasi-doublement sur l'ensemble de l'exercice. Cette évolution attendue du ROC normalisé intègre la conversion en subvention des aides octroyées par les autorités américaines au cours de l'exercice 2019-2020 dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP) à certaines des filiales américaines du Groupe, ces aides ayant été abandonnées en fin d'exercice par le gouvernement américain pour un montant total de près de 5 M$.

BPCE Vie, filiale à 100% de Natixis Assurances, s'est portée acquéreur d'une participation stratégique de 1% du capital d'Altarea auprès d'Altagroupe.

A la suite de cette acquisition réalisée hors marché, BPCE Vie s'est engagée à souscrire à hauteur de ses droits à l'augmentation de capital annoncée dans le cadre de l'acquisition du groupe Primonial.

Eurofins affiche une forte croissance de son CA avec 3.272 Millions d'euros de revenus au premier semestre 2021, en hausse de 41% par rapport au S1 2020, grâce à une forte croissance du Core Business d'Eurofins (hors COVID 19 revenus des tests cliniques et des réactifs) et des revenus soutenus des tests et réactifs COVID-19 (fermer à 750 Millions d'euros). Le Core Business a enregistré une croissance organique au S1 de 17% sur un an. Avec un chiffre d'affaires organique de 13% supérieur au S1 2019, le coeur de métier du groupe a délivré un TCAC de plus de 6% contre une moyenne d'environ 0,5% pour le trois leaders historiques du secteur.

"La forte croissance du coeur de métier au premier semestre 2021 provient en partie d'une reprise plus rapide que attendu. Au moment de la publication des résultats de l'exercice 2020, nous avons estimé que 250 Millions d'euros de revenus avaient été perdus au cours de l'exercice 2020 en raison de l'impact des blocages de COVID-19 et des restrictions de voyage et l'objectif était de récupérer ces revenus d'ici 2022. Il semble que ces revenus aient été largement récupérés plus tôt que prévu et ont été complétés par une nouvelle croissance organique de plus de 5%" commente la direction.

Au T2 2021, le Core Business d'Eurofins ressort en croissance organique de 25% (19% vs. T2 2019, et proche de 13% par rapport au T2 2019 corrigé des 62 Millions d'euros de revenus manquants estimés suite à la cyberattaque de juin 2019), confirmant la reprise et la croissance organique rapide du coeur de métier, qui se situe bien au-dessus l'objectif annuel du groupe de 5% depuis 2019 malgré un certain poids restant de la pandémie.

Les objectifs pour l'exercice 2022 restent inchangés et excluent tout revenu de test lié au COVID-19 ou perturbations potentielles en cours dues à la pandémie : l'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 est de 5.450 millions d'euros hors acquisitions en 2021 et 2022.

Les objectifs pour l'exercice 2023 restent également inchangés et n'incluent pas non plus d'impact COVID-19. L'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 est de 5.725 millions d'euros hors acquisitions en 2021, 2022 et 2023.

Les objectifs d'EBITDA ajusté et de flux de trésorerie disponibles pour l'entreprise pour les exercices 2022 et 2023 restent également inchangés.

Valneva annonce aujourd'hui des résultats initiaux positifs pour l'étude pivot de Phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. VLA1553 a récemment reçu le statut de "Breakthrough Therapy" de l'autorité de santé américaine (FDA).

L'essai, qui incluait 4,115 adultes âgés de 18 ans et plus sur 44 sites aux Etats-Unis, a atteint son critère principal d'évaluation, générant des titres d'anticorps neutralisants chez 98,5% des participants 28 jours après une seule injection du candidat vaccin (immunogénicité évaluée chez 264 des 268 participants du sous-groupe sélectionné, conformément au protocole de l'étude, 95%CI: 96.2-99.6). Le taux de séro-protection de 98,5% a donc largement dépassé le seuil de 70% convenu avec la FDA. Le taux de séroprotection avait été défini avec la FDA pour servir de marqueur immunologique pouvant être utilisé dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour VLA1553, selon la procédure accélérée octroyée par la FDA. Le candidat vaccin a été fortement immunogène avec une moyenne géométrique des titres d'anticorps (MGT) d'environ 3.270, ce qui confirme le profil d'immunogénicité observé lors de l'essai de Phase 1.

Europlasma a obtenu l'autorisation du Tribunal de commerce de Paris d'acquérir la société Tarbes Industry, entreprise stratégique pour l'Etat français, dont le projet a été annoncé le 25 mai dernier. La société sera consolidée dans les comptes d'Europlasma à partir de ce 4 août.

L'obtention de cette autorisation constituait la dernière étape du processus d'acquisition. Elle permet ainsi à Europlasma de devenir propriétaire de Tarbes Industry pour 10 kE.

Le Conseil d'administration d'ArcelorMittal a décidé d'annuler 70 millions d'actions afin de maintenir le nombre d'actions propres à des niveaux appropriés. Cette annulation prend également en compte le rachat d'actions de 2,2 milliards de dollars annoncé le 29 juillet.

A la suite de cette annulation, ArcelorMittal comptera 1.032.809.772 actions en circulation (1.102.809.772 avant l'annulation).