Préouverture Paris : au plus bas depuis mars, le CAC 40 devrait continuer dans le rouge !

(Boursier.com) — Le CAC 40 n'avait plus clôturé sous les 7.000 points depuis le 17 mars dernier (6.925,40 points), ce qu'il a fait hier à 6.997,05 points, touchant même un plus bas en séance de 6 989,77 points. Il devrait poursuivre un peu plus bas ce matin selon les indicateurs de préséance. Hier, la perspective d'un prolongement du durcissement monétaire de la Réserve fédérale américaine a de nouveau gagné en crédibilité suite au rebond inattendu des offres d'emploi en août aux Etats-Unis.

La séance s'annonce intense en publications macroéconomiques notamment avec les indices PMI des services, les statistiques mensuelles des ventes au détail et des prix à la production en zone euro. Christine Lagarde est aussi au menu, à l'occasion d'une conférence sur la politique monétaire... Aux Etats-Unis, en attendant le rapport mensuel officiel sur l'emploi, prévu vendredi, l'enquête ADP, publiée ce mercredi à 14h15, pourrait de nouveau témoigner d'une résistance du marché du travail malgré les tentatives de la Fed pour freiner la demande.

Wall Street a corrigé sévèrement mardi soir, le S&P 500 abandonnant 1,37% à 4.229 pts, le Dow Jones cédant 1,29% à 33.002 pts et le Nasdaq reculant de 1,87% à 13.059 pts sur fond d'inquiétudes grandissantes concernant le devenir de la politique monétaire durablement restrictive

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles préliminaires du mois de septembre (BEA).

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice PMI final composite américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI final des services en zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI composite final de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS final britannique des services. (10h30)

- Indice PMI CIPS composite final britannique. (10h30)

- Indice des prix à la production en zone euro. (11h00)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

- PIB italien final du deuxième trimestre. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0458 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,71 $. L'once d'or se traite 1.818 $.

Sanofi et Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd, annoncent aujourd'hui avoir conclu une collaboration en vue du co-développement et de la co-commercialisation du TEV'574, un actif qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin.

Air France-KLM prendrait une participation minoritaire d'un maximum de 19,9% du capital social de SAS AB, sous réserve de certaines conditions et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Air France-KLM entend améliorer la présence du Groupe sur les marchés scandinaves par le biais d'une coopération commerciale entre ses compagnies et SAS AB.

Ipsen annonce que Galderma a reçu de la FDA une lettre de réponse complète au sujet de sa demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA, Biologics License Application) relative à la toxine botulique liquide type A (QM-1114), notant certaines déficiences liées aux procédés de développement pharmaceutique (CMC, Chemical, Manufacturing and Controls). Il résulte de l'arbitrage que toute demande réglementaire concernant QM-1114 dans les territoires du partenariat soumise par Galderma devra être transférée à Ipsen, qui est détenteur de la propriété intellectuelle et titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de QM-1114. Galderma reste responsable du développement, de la stratégie de soumission réglementaire, de la fabrication et de la commercialisation de QM1114. À ce titre, la Cour internationale d'arbitrage a déclaré que Galderma a le droit de décision sur la stratégie réglementaire de QM-1114.

Bernstein abaisse sa recommandation sur Kering à "performance-marché", contre "surperformance", et ramène son objectif de cours de 582 à 492 euros.

HSBC relève son objectif de cours sur TotalEnergies à 73 euros, contre 69,3 euros.

Citigroup ajuste son objectif sur Edenred à 59 euros, contre 62 euros et abaisse son objectif à 40 euros sur Worldline, contre 55 euros auparavant.

Selectirente : nouveau programme de rachat d'actions

Rothschild et Cie : retrait obligatoire en vue

Global Bioenergies : L'Etat français accorde 16,4 ME

Haffner Energy lance une nouvelle offre d'équipement de production de gaz renouvelable

Figeac Aero renforce sa position stratégique sur le moteur LEAP-1B

Voltalia : pleine puissance atteinte pour la centrale SSM3-6 au Brésil

Medesis Pharma : accord pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

GTT : contrat de maintenance pour des porte-conteneurs CMA CGM