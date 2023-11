Préouverture Paris : au calme pour Thanksgiving

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore pas mal d'hésitations en vue sur le CAC 40 ce jeudi dans un marché calme, alors que Wall Street sera fermée pour cause de Thanksgiving... Rappelons que le retour de la confiance sur les marchés concernant la fin de cycle de hausse des taux des banques centrales, a permis au CAC 40 de reprendre environ 7% depuis la fin octobre. Désormais les marchés consolident dans le calme...

WALL STREET

Wall Street était malgré tout orienté en progression mercredi soir, le S&P 500 s'accordant 0,41% à 4.556 pts et le Dow Jones +0,53% à 35.273 pts, contre un gain de 0,46% sur le Nasdaq à 14.265 pts dans un marché calme avant la pause de Thanksgiving jeudi (et vendredi pour de nombreux investisseurs)... Les investisseurs n'ont pas vraiment réagi aux Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, qui n'ont pas fourni d'informations nouvelles, confirmant la posture prudente de la banque centrale, alors que les marchés jouent quant à eux la fin du cycle de resserrement monétaire en attendant d'éventuels assouplissements en 2024... L'actualité entreprises est restée dominée par l'IA et par Nvidia qui s'est affiché en retrait après l'annonce de ses comptes.

ECO ET DEVISES

Sur le Nymex, le baril de brut WTI a rechuté de 3% à 76$ alors que la prochaine réunion de l'OPEP prévue ce week-end a été reportée à jeudi prochain sur fond de tiraillement entre les pays producteurs face au repli des cours du brut... L'annonce d'une très forte hausse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée n'a pas arrangé les choses : D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont en effet bondi de 8,7 millions de barils lors de la semaine close le 17 novembre à 448,1 mb. Le consensus tablait sur une hausse de 1,2 mb. Les stocks d'essence ont eux progressé de 0,7 mb (+0,6 mb attendu), et ceux de produits distillés ont baissé de 1 million de barils (-0,2 mb attendu).

Sur le front économique, les commandes nouvelles de biens durables aux Etats-Unis pour le mois d'octobre 2023 se sont établies en forte baisse de 5,4% en comparaison du mois antérieur, contre -3,2% de consensus de place et +4% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors transport, ces commandes ont été stables, contre +0,1% de consensus et +0,2% un mois plus tôt.

Les inscriptions au chômage ont reculé de manière inattendue la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 18 novembre, que les inscriptions au chômage se sont élevées à 208.000, en baisse de 24.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 227.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 220.000, en repli de 750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 11 novembre ressort à 1,840 million, en baisse de 22.000 sur sept jours (1,875 million de consensus).

L'euro revient à 1,09/$. Le brent pointe sur les 81$. Le Bitcoin reste ferme sur les 37.295$.

VALEURS A SUIVRE

Co-op, l'une des plus grandes coopératives de consommateurs au monde, et Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annoncent conjointement la signature d'un contrat de vente d'électricité (Corporate PPA1) d'une durée de 15 ans pour l'ensemble de la production du parc solaire Eastgate de 34 mégawatts, situé dans le Yorkshire du Nord.

Dans le cadre de cet accord, Co-op s'approvisionnera en électricité pour ses établissements, notamment les magasins d'alimentation, les centres de distribution et les maisons funéraires dans tout le Royaume-Uni. Il est établi sur une période de 15 ans, à partir de la production du projet Eastgate Solar de Voltalia, près de Scarborough, qui devrait être pleinement opérationnel en 2025.

Les premiers travaux de construction ont commencé sur le parc, qui comptera au total 62.500 panneaux solaires une fois achevé. Lorsque tous les panneaux solaires fonctionneront au maximum de leur capacité, ils fourniront suffisamment d'électricité pour couvrir jusqu'à 7,5% des besoins totaux annuels de Co-op en électricité.

Sur une année complète, la production représentera environ 34.000 mégawattheures d'électricité, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 170 magasins d'alimentation Co-op, 500 maisons funéraires Co-op ou encore, fournir de l'électricité à environ 12 500 foyers britanniques.

L'engagement de Co-op va permettre de débloquer l'investissement nécessaire à la construction de la centrale solaire et, ce faisant, aidera à ajouter une génération renouvelable supplémentaire au Royaume-Uni, une étape importante alors que Co-op continue de réclamer une réforme du marché de l'énergie et travaille à atteindre le Net Zéro Carbone pour ses opérations d'ici 2035.

Sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes de LDC ont progressé de 10,5% et de +8,2% à périmètre identique et taux de change constant à 3.022 ME contre 2.735 ME au 1er semestre 2022-2023.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 193,4 ME au lieu de 120,9 ME. Le résultat net ressort en forte hausse à 153,2 ME contre 93,9 ME.

Pour la première fois, les capitaux propres dépassent les 2 MsdE à 2.020 ME. La capacité d'autofinancement progresse de 31,6% à 255,7 ME. La trésorerie nette s'élève à 396,7 ME contre 380,6 ME au 28 février 2023.

Le chiffre d'affaires 2023-2024 devrait dépasser les 6 MdsE, conformément à l'objectif fixé. Le résultat opérationnel courant est désormais attendu supérieur à 350 ME à comparer aux 300 ME réalisés sur l'exercice précédent.

Eviden, la ligne d'activité du groupe Atos leader dans le digital, le big data, le cloud et la sécurité, s'associe avec Microsoft pour aider les clients, de divers secteurs, à migrer vers le cloud, et faciliter leur utilisation du service Azure OpenAI. Eviden s'appuiera sur son expertise en matière de Machine Learning et d'IA, combinée au service OpenAI d'Azure, pour accélérer leurs commercialisations communes et renforcer les solutions industrielles d'Eviden basées sur l'IA.

En tant que partenaire de confiance de Microsoft, avec son équipe d'experts et ses solutions de déploiement avancé, Eviden permet aux entreprises d'exploiter pleinement le potentiel de Microsoft 365 Copilot. Eviden s'appuiera sur la méthodologie de Microsoft en matière d'adoption de l'IA pour aider les entreprises à optimiser les données grâce à l'évaluation d'experts, à l'identification des lacunes et à la mise en oeuvre des meilleures pratiques. Cela permet la création de contenu de haute qualité, la recherche d'informations pertinentes et une collaboration efficace alimentée par l'IA avec Microsoft 365 Copilot.

TheraVet, société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement d'une étude clinique mesurant l'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET Osteosarcoma combinée à la radiothérapie stéréotaxique (RST) chez des patients atteints d'ostéosarcome. L'étude sera dirigée par le Dr Marilia Takada (DVM, PhD, DACVR Oncologie radiologique), professeur adjoint et chef du service de radio-oncologie, et par le Dr Judith Bertran (DVM, MRCVS, DACVS (SA), ACVS Oncologie chirurgicale), professeur adjoint et cheffe du service d'oncologie chirurgicale de l'Université de Floride.

Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce que son équipe de direction, dont Nawal Ouzren, Directrice Générale, participera à la 42e Conférence annuelle J.P. Morgan Meeting, qui se tiendra à San Francisco, aux Etats-Unis, du 8 au 11 janvier 2024.

Sensorion rencontrera des partenaires et des investisseurs potentiels afin d'aborder les développements stratégiques actuels et futurs de la société, dont notamment les avancées dans son portefeuille de programmes de thérapies géniques et de petite molécule.