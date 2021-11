Préouverture Paris : après le record en clôture, le record en séance pour le CAC40?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La configuration est intéressante! Alors que les craintes d'un ralentissement économique sont réelles et que les yeux des investisseurs sont rivés sur la communication de Jerome Powell ce soir, à l'issue de la réunion de la Fed qui doit matérialiser un début de "tapering", le CAC40 s'offre des records...

En tout cas un premier a été battu hier : celui du plus haut niveau en clôture. A 6.927,03 points, il est battu puisqu'il était jusqu'alors établi à 6.922,33 points le 4 septembre 2000. C'est désormais le record en séance dont il est question. Il date aussi de la même date, et est fixé à 6.944,77 points. A 6 933,35 points inscrits en séance hier, l'indice parisien l'a approché de près! Le CAC40 va tenter de le battre aujourd'hui, mais vraisemblablement pas à l'ouverture qui s'annonce légèrement en baisse.

Concernant le rendez-vous de la Fed, les marchés s'attendent à une annonce sur la réduction du programme d'achats mensuels d'actifs, mais ils attendent surtout de voir si des indications sur d'éventuelles hausses de taux l'an prochain seront données.

WALL STREET

Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont fini mardi sur des nouveaux records, au moment où la Réserve fédérale entamait une réunion de deux jours. Les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce mercredi le calendrier et le rythme du "tapering", et donne des indices sur la future remontée des taux directeurs. Le pétrole a fait une pause avant les décisions de l'Opep+ attendues jeudi. Les publications de résultats d'entreprises se sont poursuivies avec de nombreuses bonnes surprises, dont Pfizer (+4,2%), DuPont (+8,8%) et Avis Budget (+108%!) malgré les pénuries et les hausses de coûts.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,39% à 36.052 points, s'installant pour la première fois au dessus de 36.000 pts, et signant son 3e record consécutif. L'indice large S&P 500 a progressé de 0,37% à 4.630 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 0,34% à 15.649 pts, ces deux indices enchaînant pour leur part 4 séances de records en clôture.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (13h15)

- PMI composite final américain. (14h45)

- Indice Markit PMI américain final des services. (14h45)

- Commandes finales de biens durables. (15h00)

- Commandes industrielles américaines. (15h00)

- Indice ISM des services américains. (15h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (19h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (19h30)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1585$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,88$. L'once d'or se traite 1.781$.

VALEURS A SUIVRE

Nexans publie un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 qui s'élève à 4 494 millions d'euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +8,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020, et de +0,4 % au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020. "Cette croissance témoigne de la solide dynamique depuis le début de l'année et de la croissance sélective liée au programme de transformation SHIFT, en dépit des tensions sur la chaîne d'approvisionnement et de la saisonnalité du troisième trimestre", explique la société qui confirme ses objectifs 2021, avec, notamment un EBITDA entre 430 et 460 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de 2021, croissance du chiffre d'affaires courant de +27,2 % à 5 448 millions d'euros en ligne avec l'inflation du prix du cuivre.

Imerys a publié pour son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 1,104 milliard d'euros en augmentation de 21% en glissement annuel, pour un Ebitda courant en croissance de 17,7% à 194 millions d'euros et un résultat net courant part du groupe de 75 millions d'euros en vive hausse de plus de 70%. Le bénéfice net part du groupe se monte à 74 ME et grimpe de 92% sur le trimestre. Il augmente de 126% à 216 ME à neuf mois. Sur neuf mois, le bénéfice courant net a doublé à 233 millions d'euros, alors que l'Ebitda courant a atteint 594 millions d'euros. Le groupe anticipe désormais un Ebitda courant annuel 2021 allant de 735 à 755 millions d'euros - contre 631 millions en 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

AST Groupe, Crédit Agricole de Toulouse 31, Cast, Prologue, M2i

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Deutsche Bank a ajusté son cours cible de 75 à 68 euros sur URW.

Jefferies reste à l'achat sur Orange avec un cours cible abaissé à 11,70 euros et ajuste la mire de 101 à 70 euros sur Worldline.

JP Morgan ne vise plus que 73 euros sur Worldline et reste acheteur sur Siemens en visant un cours de 182 euros.

Citigroup est à l'achat sur Antin avec un objectif de cours de 42,20 euros, JP Morgan est neutre en ciblant 35 euros et Morgan Stanley à "pondération en ligne"

INFOS MARCHES

Forsee Power : introduction à 7,25 euros, en bas de fourchette.

Air Liquide lève des fonds auprès de ses salariés à 113,23 euros.

Danone place 700 ME d'obligations.

Valneva annonce la réalisation de son offre globale d'environ 102 M$.

Eramet : remboursement des dernières ODIRNAN 2016.

EN BREF

Genfit : nouvelles données cliniques.