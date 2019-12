Préouverture Paris : après le rebond d'hier, le CAC40 va déjà caler

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le rebond d'hier a permis au CAC40 de mettre un termes à cinq séances consécutives de baisse. L'indice parisien aura toutefois buté sur la barre des 5.800 points. Et ce matin, il est attendu sur une très modeste hausse, mais qui devrait lui permettre de passer ce cap. Le gain depuis le 1er janvier, +22,50%, est toujours aussi conséquent et certains observateurs craignent que les prises de bénéfices ne l'emportent d'ici la fin d'année. Surtout que la situation est toujours aussi incertaines sur le front du conflit commercial sinoaméricain.

Hier, les investisseurs ont profité de nouvelles rumeurs, positives cette fois, concernant l'avancée des négociations, pour revenir sur les marchés d'actions. Comme toujours, le signal est venu de Trump qui a redonné le sourire, indiquant que les discussions avec Pékin se déroulaient "très bien", alors qu'il avait douché la veille les espoirs de conclusion rapide de la première phase des négociations en vue de la signature d'un accord au moins partiel!

La séance de ce jeudi sera animée entre autres par les statistiques des commandes à l'industrie en Allemagne, la révision de la croissance de la zone euro et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

A noter la petite poussée de fièvre sur le marché pétrolier, à la veille d'une réunion cruciale de deux jours de l'Opep et de ses alliés, dont la Russie, à Vienne. Les marchés voient aussi d'un bon oeil l'introduction en Bourse du géant pétrolier saoudien Aramco, qui devrait se faire en haut de la fourchette de prix grâce à une forte demande.

WALL STREET

La Bourse de New York a rebondi mercredi, après avoir subi un recul de l'ordre de 2% depuis trois séances pour les principaux indices boursiers américains.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 0,53% à 27.649 points (après -2,3% sur les 3 précédentes séances), tandis que l'indice large S&P 500 a repris 0,63% à 3.112 pts (après -2%) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 0,54%, à 8.566 pts (après -2,1% en 3 séances).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes industrielles américaines. (16h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Chiffres finaux européens de l'emploi. (11h00)

- Ventes de détail en Europe. (11h00)

- PIB trimestriel révisé en Europe. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.475$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1085$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,88$.

VALEURS A SUIVRE

Euronext poursuit sa politique active de croissance externe et annonce la prise de le contrôle de 66% du capital de Nord Pool, spécialiste du marché physique de l'électricité. Cette acquisition du numéro deux européen du secteur, qui a généré 40 ME de revenus en 2018, permet de renforcer les positions en Scandinavie de l'opérateur boursier européen, qui a acquis la Bourse d'Oslo cette année. La finalisation de l'opération est attendue au 1er trimestre 2020.

SES-imagotag a réalisé son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'un placement auprès d'investisseurs

institutionnels pour un montant définitif de 35 ME. Qualcomm a souscrit à l'augmentation de capital pour un montant de 9 millions d'euros.

FDJ a confirmé ce jour la réussite de son introduction en bourse avec l'exercice intégral de l'option de surallocation - pour 226 millions d'euros. Ainsi, la taille totale de l'offre est portée à 1,826 milliard d'euros. L'opération devient très officiellement la plus importante introduction en bourse à Paris depuis 2005. La taille du flottant représentera environ 50% du nombre d'actions existantes.

Derichebourg : le chiffre d'affaires de l'exercice 2018-2019 s'élève à 2,7 MdsE, en diminution de 7,4% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement qui subit le contexte géopolitique recule de 12,7% et l'activité Multiservices progresse de 6,9%. L'EBITDA courant s'élève à 191,2 ME, il baisse de 5,4% par rapport à celui de l'exercice précédent. Le résultat net est en baisse de 21,8% par rapport à l'an passé et s'établit à 55,6 ME.

Accor cède la moitié de sa participation dans Huazhu Group Limited. Le groupe hôtelier annonce avoir conclu un accord pour se séparer d'environ 5% du capital de son partenaire chinois pour un montant de 451 millions de dollars. Accor conservera une participation d'environ 5% dans Huazhu et son Président-directeur général Sébastien Bazin restera au Conseil d'Administration du Groupe.

Société de la Tour Eiffel : Thomas Gorgeon, le DG, est revenu, dans une interview publiée par Boursier.com, sur la mise en oeuvre des arbitrages d'actifs en cours au sein de la foncière et notamment sur le plan de cession de 190 ME : "Nous sommes dans les clous et même légèrement en avance avec le plan annoncé en mars dernier. Nous bénéficions d'un bon momentum pour vendre, mais aussi d'intérêts marqués pour les actifs mis en vente, à l'image de la logistique en Espagne déjà cédée. Nous poursuivons ce plan en cédant les actifs non stratégiques : qui ne sont pas des bureaux et qui ne sont pas situés dans des zones stratégiques à nos yeux. En parallèle, nous sommes aussi actifs pour ce qui est des acquisitions à travers la stratégie qui est la nôtre : des Bureaux et le Grand Paris."

CHIFFRE D'AFFAIRES-RESULTATS

Oeneo

ANALYSTES

Morgan Stanley passe à 'surpondérer' sur Alstom.

RBC dégrade Vinci à 'performance sectorielle' avec un objectif de 107 euros.

EN BREF

EDF : l'arrêt de la centrale de Cruas prolongé jusqu'à samedi.

Mastrad : finalise une levée de fonds de 1 ME.

La Foncière Verte porte à 125 ME son émission obligataire.

Cybergun : la dette financière est en cours de réaménagement.

Biosynex signe l'acquisition des activités en santé familiale de Visiomed.

Pharmasimple a levé 5 millions d'euros.