Préouverture Paris : Accor, Kering, Sanofi nourrissent l'actualité

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après le petit sursaut d'hier, l'ambiance reste prudente en bourse, même si le vert semble vouloir encore l'emporter de justesse ce matin à Paris malgré Wall Street qui n'a pas validé son petit rebond du début de séance de lundi. Les trois principaux indices américains ont finalement continué de rendre du terrain, tandis que le Nasdaq Composite avait déjà subi sa première perte hebdomadaire depuis deux mois la semaine passée. Wall Street affiche encore néanmoins un bilan largement positif sur le mois de juin et l'ensemble du premier semestre avec notamment un gain de quelque 28% pour le Nasdaq depuis le 1er janvier.

WALL STREET

Le S&P 500 a cédé 0,45% à 4.328 pts, le Dow Jones a reculé de 0,04% à 33.714 pts et le Nasdaq est retombé de 1,16% à 13.335 pts.

Jerome Powell a confirmé la semaine passée qu'il serait approprié de relever encore les taux, peut-être deux fois encore cette année. C'est du moins l'opinion largement partagée au sein du FOMC, comité monétaire de la Fed, alors que Powell se dit en phase avec ces anticipations... Le patron de la Fed a estimé que le chemin restait long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%... Il a rappelé que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendaient à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale eut choisi de faire une pause la semaine dernière. "Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a indiqué Powell.

ECO ET DEVISES

Les investisseurs limitent leurs prises de risques sur fond d'incertitudes principalement liées à la politique monétaire. Aucune décision majeure n'est attendue cette semaine dans ce domaine. Les marchés suivront cependant le Forum annuel de la Banque centrale européenne qui se tient à Sintra, au Portugal : Les grands argentiers devraient profiter de l'occasion pour rappeler que le combat contre l'inflation n'est pas terminé malgré les progrès réalisés jusqu'à présent. Les investisseurs craignent en effet de plus en plus que les Banques centrales continuent de pousser les taux vers le haut au risque de provoquer une récession mondiale... Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti la semaine dernière que les États-Unis pourraient avoir besoin d'une ou deux augmentations de taux supplémentaires en 2023 alors que le marché espérait jusqu'ici le fameux 'pivot' dans les prochaines semaines.

Sur le marché pétrolier, le brent évolue peu, autour des 74,55$. Du côté des devises, l'indice dollar recule un peu, à 102,4 pts, tandis que l'euro remonte de 0,2% face au billet vert à 1,0925/$ entre banques. Le Bitcoin campe sur les 30.335$.

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

VALEURS A SUIVRE

A l'occasion d'une Journée Investisseurs, qui se tient ce jour au siège du Groupe, Accor présente ses ambitions sur le moyen terme pour un nouveau chapitre de croissance. Avec des marques fortes et des équipes aux compétences renforcées, un modèle opérationnel et des process simplifiés et optimisés, Accor entend accélérer sa croissance durable.

Pour libérer son potentiel de croissance et tirer pleinement parti des forces de chacune des deux nouvelles divisions mises en place en janvier 2023, Accor a défini, pour chacune d'elles, des priorités stratégiques claires.

Division Premium, Milieu de Gamme et Economie (PM&E)

Afin de maximiser la croissance de l'excédent brut d'exploitation, la division Premium, Milieu de Gamme et Economie (PM&E), organisée par zones géographiques, se concentre sur trois priorités :

- ses marques : au travers de la consolidation du leadership de ses 3 marques iconiques (ibis, Novotel et Pullman), de la densification de son réseau grâce à ses marques de conversion (Mövenpick, Mercure, Handwritten et greet), et du renforcement de la conformité aux standards de marques ;

- ses marchés clés : les plus importants et rentables en y consolidant son leadership pour le Milieu de gamme et Economie, et en capturant les opportunités de croissance pour le segment Premium ;

- l'efficacité de son modèle de croissance : pour tirer parti des effets d'échelle avec une stratégie de développement claire, une amélioration des outils et des process ainsi qu'une discipline sur le contrôle des coûts.

Division Luxe et Lifestyle

Le développement de la division Luxe et Lifestyle, organisée par marques, s'inscrit quant à lui dans une stratégie d'incarnation et d'attractivité de maisons puissantes aux produits et services uniques et différenciants. Les priorités stratégiques de cette division sont axées autour de trois éléments :

- la promesse de marque qui garantit pour chacune d'elles des expériences uniques ;

- l'originalité et la haute qualité des produits et services comme priorité, garants de la fidélité des clients, de l'attractivité pour les propriétaires et du sentiment d'appartenance des talents ;

- une ambition de croissance forte de génération d'EBE.

Ces deux divisions s'appuient sur une plateforme de services partagés comprenant les Achats, Accor Tech et Digital & Business Factory.

Fort de ces priorités stratégiques et de la dynamique actuelle de l'activité, Accor prévoit désormais un RevPAR pour 2023 en hausse de +15 à +20% par rapport à 2022 et dévoile un objectif d'EBE attendu entre 920 millions d'euros et 960 millions d'euros sur la base des perspectives pour l'exercice en cours.

Technip Energies est convenue avec le Parquet National Financier (PNF) de mettre un terme aux investigations dont elle faisait l'objet. L'accord se rapporte à des faits anciens liés aux activités subsea de l'ancien groupe Technip SA, entre 2008 et 2012.

Cet accord, prenant la forme d'une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), a été signé le 22 juin et doit encore être validé par le président du Tribunal judiciaire de Paris lors d'une audience publique qui se tiendra mercredi 28 juin 2023.

Aux termes de la CJIP, Technip Energies France a accepté de payer, d'ici au 23 octobre 2023, une amende d'intérêt public de 54,1 millions d'euros. 24,7 millions d'euros de ce montant seront indemnisés par TechnipFMC conformément à l'Accord de Séparation et de Distribution conclu entre TechnipFMC et Technip Energies le 7 janvier 2021.

Dès sa création en 2021, Technip Energies N.V. a mis en place un programme de conformité robuste. Technip Energies N.V. s'engage à maintenir aux meilleurs standards son programme de conformité, ses procédures et contrôles afin de protéger ses activités dans l'ensemble des pays où elle opère.

Technip Energies France a pleinement coopéré avec le PNF et continuera à coopérer conformément à ses engagements aux termes de la CJIP.

La CJIP n'emporte aucune reconnaissance de culpabilité et Technip Energies France ne se verra pas imposer de mesure de mise en conformité.

Sanofi : L'étude de phase IIb STREAM-AD consacrée à l'amlitelimab a atteint son critère d'évaluation primaire dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte dont la maladie est insuffisamment contrôlée par des médicaments à usage topique ou auquel ces médicaments sont déconseillés.

Dans le cadre de cette étude de doses, le traitement par amlitelimab a permis d'observer, à la semaine 16, des améliorations statistiquement significatives du score EASI moyen (Eczema Area and Severity Index, indice d'étendue et de sévérité de l'eczéma) par rapport au score à l'inclusion et comparativement au placebo, pour les quatre doses sous-cutanées étudiées. Les scores relatifs aux principaux critères d'évaluation secondaires se sont également améliorés et les indicateurs des critères d'évaluation primaire et secondaires ont continué de s'améliorer jusqu'à la semaine 24 du traitement. Les résultats des analyses de biomarqueurs confirment l'effet du traitement sur les voies inflammatoires de type 2 et de type non-2.

L'amlitelimab a été bien toléré, quelles que soient les doses administrées, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été détecté.

Kering Beauté annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de 100% de la maison de parfumerie de luxe Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel Président de l'entreprise.

La finalisation de la transaction, réalisée en numéraire, est attendue dans le courant du deuxième semestre 2023, sous réserve de son approbation par les autorités de la concurrence compétentes.

Creed dispose d'un réseau de 36 magasins. La marque est par ailleurs distribuée dans un réseau d'environ 1.400 points de vente.

Creed a affiché un taux de croissance à deux chiffres au cours des dernières années, avec une rentabilité annoncée comme " remarquable avec des marges d'Ebitda très élevée ", tout en préservant la très grande qualité de ses produits et de son image. La société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros au cours de son exercice clos le 31 mars 2023.

Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de United Paints and Chemicals S.A.E., un fabricant de mortiers prêts à l'emploi au service de l'industrie de la construction en Égypte.

Créé en 1997, Drymix est devenu un nom générique pour les mortiers prêts à l'emploi en Égypte et propose un large portefeuille de produits, de services et de programmes de formation pour les artisans du pays.

L'entreprise emploie actuellement 185 personnes dans son usine de la "ville du 6 octobre", située à 45 km du Caire.

Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce que sa plateforme pilote de production d'hydrogène offshore, Sealhyfe, a été remorquée à environ 20 km au large du littoral atlantique et raccordée au hub électrique du SEM-REV, avec succès.

Depuis le 20 juin 2023, elle a commencé à produire ses premiers kilos d'hydrogène offshore, un jalon décisif pour l'avenir de la filière.

Le déroulement de l'expérimentation Sealhyfe démontre une nouvelle fois la capacité de Lhyfe à faire avancer cette filière hydrogène concrètement et à grands pas.